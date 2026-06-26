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Bezzecchi lidera la Práctica de Assen con bandera roja por una fea caída de Alex Márquez

Marco Bezzecchi lideró la Práctica del GP de los Países Bajos, donde el calor asfixiantes complicó el trabajo de los pilotos con múltiples caídas, una de ellas la de Alex Márquez que provocó una bandera roja para que fuera atendido por los médicos.

Germán Garcia Casanova
Germán Garcia Casanova
Editado:
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Assen (Enviado Especial).- Tal y como se preveía las Aprilia dominaron la primera jornada del Gran Premio de los Países Bajos, bajando Marco Bezzecchi el crono hasta el 1.31.123, una vuelta rápida marcada a 11 minutos del final, antes de que las caídas de Fermín Aldeguer, Jorge Martín y, finalmente, Alex Márquez, que provocó una bandera roja para ser atendido por los doctores en la escapatoria de la curva 11 a 3 minutos del final.

Con la sesión parada, algunos pilotos como Pecco  Bagnaia se vieron fuera del top 10, teniendo el italiano que hacer una última vuelta a tumba abierta para marcar el quinto mejor tiempo y pasar el cruce, por detrás de Bezzecchi, Raúl Fernández, Pedro Acosta, que también mejoró su crono al final pese a que ya estaba en Q2 y Ai Ogura, la tercera Aprilia entre los cuatro primeros. 

Marc Márquez, que fue fue sexto, no quiso volver a pista en los tres últimos minutos tras la bandera roja por la caída de Alex, superando a Fabio Di Giannantonio, que fue séptimo y a un Enea Bastianini que en su último giro al final logró el pase octavo en su carrera 100 en MotoGP.

 

Solo se quedó fuera de ese top de las motos de Noale Jorge Martín, que se cayó a cinco minutos del final y no pudo volver a la pista, salvando el top diez y el pase a la Q2 gracias un tiempo de 1.31.6 marcado a siete minutos del final, terminando finalmente noveno. La misma suerte entre comillas tuvo Alex Márquez, que pese a la caída y no poder salir los tres últimos minutos, logró el pase como décimo a la Q2 por un tiempo anterior.

No pasaron el corte Joan Mir y Diogo Moreira, de Honda, cayendo el brasileño a la Q1 por priemera vez desde el GP de Italia. Tampoco paso Aldeguer, que fue "trasladado a un hospital fuera del circuito para realizarle más exámenes en el pecho y la espalda", informó el equipo; ni Fabio Quartararo. Maverick Viñales, al final, solo pudo ser 16º, tras perder una vuelta rápida por banderas amarillas.

 

Clasificación Práctica MotoGP del GP de los Países Bajos:

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Velocidad Punta
1 Italy M. Bezzecchi Aprilia 72 Aprilia 26

1'31.123

   179.440  
2 Spain R. Fernández Trackhouse 25 Aprilia 23

+0.177

1'31.300

 0.177 179.093  
3 Spain P. Acosta KTM 37 KTM 23

+0.187

1'31.310

 0.010 179.073  
4 Japan A. Ogura Trackhouse 79 Aprilia 21

+0.239

1'31.362

 0.052 178.971  
5 Italy P. Bagnaia Ducati 63 Ducati 26

+0.261

1'31.384

 0.022 178.928  
6 Spain M. Márquez Ducati 93 Ducati 22

+0.323

1'31.446

 0.062 178.807  
7 Italy F. Di Giannantonio VR46 49 Ducati 23

+0.342

1'31.465

 0.019 178.770  
8 Italy E. Bastianini Tech3 23 KTM 25

+0.465

1'31.588

 0.123 178.529  
9 Spain J. Martín Aprilia 89 Aprilia 21

+0.515

1'31.638

 0.050 178.432  
10 Spain A. Márquez Gresini 73 Ducati 14

+0.578

1'31.701

 0.063 178.309  
11 Italy F. Morbidelli VR46 21 Ducati 24

+0.604

1'31.727

 0.026 178.259  
12 Spain J. Mir Honda 36 Honda 26

+0.702

1'31.825

 0.098 178.069  
13 Brazil D. Moreira LCR 11 Honda 21

+0.733

1'31.856

 0.031 178.009  
14 Spain F. Aldeguer Gresini 54 Ducati 13

+0.738

1'31.861

 0.005 177.999  
15 France F. Quartararo Yamaha 20 Yamaha 26

+0.963

1'32.086

 0.225 177.564  
16 Spain M. Viñales Tech3 12 KTM 21

+1.181

1'32.304

 0.218 177.145  
17 Spain A. Rins Yamaha 42 Yamaha 20

+1.249

1'32.372

 0.068 177.014  
18 Italy L. Marini Honda 10 Honda 24

+1.278

1'32.401

 0.029 176.959  
19 Australia J. Miller Pramac 43 Yamaha 23

+1.302

1'32.425

 0.024 176.913  
20 Turkey T. Razgatlioglu Pramac 7 Yamaha 21

+1.470

1'32.593

 0.168 176.592  
21 South Africa B. Binder KTM 33 KTM 21

+1.704

1'32.827

 0.234 176.147  
22 Spain A. Fernández Yamaha 47 Yamaha 22

+1.987

1'33.110

 0.283 175.611  
23 United Kingdom C. Crutchlow LCR 35 Honda 22

+2.092

1'33.215

 0.105 175.413  
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