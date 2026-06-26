Bezzecchi lidera la Práctica de Assen con bandera roja por una fea caída de Alex Márquez

Assen (Enviado Especial).- Tal y como se preveía las Aprilia dominaron la primera jornada del Gran Premio de los Países Bajos, bajando Marco Bezzecchi el crono hasta el 1.31.123, una vuelta rápida marcada a 11 minutos del final, antes de que las caídas de Fermín Aldeguer, Jorge Martín y, finalmente, Alex Márquez, que provocó una bandera roja para ser atendido por los doctores en la escapatoria de la curva 11 a 3 minutos del final.

Con la sesión parada, algunos pilotos como Pecco Bagnaia se vieron fuera del top 10, teniendo el italiano que hacer una última vuelta a tumba abierta para marcar el quinto mejor tiempo y pasar el cruce, por detrás de Bezzecchi, Raúl Fernández, Pedro Acosta, que también mejoró su crono al final pese a que ya estaba en Q2 y Ai Ogura, la tercera Aprilia entre los cuatro primeros.

Marc Márquez, que fue fue sexto, no quiso volver a pista en los tres últimos minutos tras la bandera roja por la caída de Alex, superando a Fabio Di Giannantonio, que fue séptimo y a un Enea Bastianini que en su último giro al final logró el pase octavo en su carrera 100 en MotoGP.

Solo se quedó fuera de ese top de las motos de Noale Jorge Martín, que se cayó a cinco minutos del final y no pudo volver a la pista, salvando el top diez y el pase a la Q2 gracias un tiempo de 1.31.6 marcado a siete minutos del final, terminando finalmente noveno. La misma suerte entre comillas tuvo Alex Márquez, que pese a la caída y no poder salir los tres últimos minutos, logró el pase como décimo a la Q2 por un tiempo anterior.

No pasaron el corte Joan Mir y Diogo Moreira, de Honda, cayendo el brasileño a la Q1 por priemera vez desde el GP de Italia. Tampoco paso Aldeguer, que fue "trasladado a un hospital fuera del circuito para realizarle más exámenes en el pecho y la espalda", informó el equipo; ni Fabio Quartararo. Maverick Viñales, al final, solo pudo ser 16º, tras perder una vuelta rápida por banderas amarillas.