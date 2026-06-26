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Acosta: "Terminé el tercero, pero con esta moto no estoy ni para pelear por el Top 5"

A pesar de haber concluido con el tercer mejor registro de este viernes en Assen, Pedro Acosta rebaja las expectativas que se puedan generar, a menos que KTM encuentre cómo serenar una moto muy inestable.

Germán Garcia Casanova
Germán Garcia Casanova
Publicado:
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Con su futuro en Ducati resuelto y hasta anunciado, Pedro Acosta sigue siendo la principal baza de la marca austríaca en un campeonato en el el chico sigue buscando su primera victoria en la categoría de las motos pesadas. Si uno se guía por su testimonio de este viernes, ese esperado triunfo raramente se dará en Assen, uno de los trazados más rápidos del calendario, y donde las sacudidas que, al menos de momento, le suelta la RC16, provocan que rebaje cualquier expectativa que pueda generar el resultado de la primera jornada de entrenamientos.

Recuerda:

El murciano terminó con el tercer mejor tiempo gracias a una última vuelta rápida que cuadró de maravilla, a rueda de Pecco Bagnaia, que le colocó a menos de dos décimas del giro que situó a Marco Bezzecchi al frente de las pantallas. "Aunque haya terminado el tercero, no estoy ni para lucha por el top cinco", sentenció Acosta, que, según dijo, depende de la habilidad de KTM para encontrar la fórmula que estabilice el prototipo que lleva.

"Es verdad que el ritmo al principio del ensayo fue bastante, bien, pero me encontré con una moto muy inestable en el segundo sector y en el cuarto, que es donde más perdemos con las demás. Cuando la moto se mueve tanto, ni siquiera al cortar gas la cosa se coloca en su sitio", analizó el corredor de Mazarrón.

La bandera roja provocada por el accidente de Alex Márquez hizo que Dirección de Carrera mostrara la bandera roja y neutralizara la sesión a falta de tres minutos. Bagnaia, a quien habían cancelado la vuelta que le permitía librarse de tener que pasar por la primera criba de la cronometrada (QP1), no tuvo más remedio que salir a tope para ganarse el pase. Consciente de ello, Acosta se puso detrás de él y después, le agradeció la referencia que le dio el italiano. "Pecco era la única rueda buena que había; era el más rápido de los que había. En ese sentido tenemos la suerte de que nuestra moto es de las que menos se mueve cuando vamos detrás de otra", dijo. 

Sobre el nuevo protocolo en las salidas, que prohíbe el uso del dispositivo regulador de altura delantero desde este mismo Gran Premio de Holanda, el #37 cree que no es fácil saber a quién le irá mejor este nuevo procedimiento. "Creo que es una incógnita conocer cómo irá en la primera salida, en la sprint. Los pilotos de la misma marca sabemos cómo salimos, pero no sabemos cómo salen las demás. El que le pille el truco tendrá mucho ganado", zanjó Acosta. 

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