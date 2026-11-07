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MotoGP GP de Qatar

Bezzecchi: "Yo seguí mi línea, por el interior, y un segundo después estaba en el suelo"

Marco Bezzecchi, que se fue al suelo en la sprint de Qatar tras un encontronazo con Marc Márquez, defiende su maniobra y espera rearmarse para salir a pista el domingo con la idea de sacar provecho de su velocidad.

Germán Garcia Casanova

Publicado: 7 nov 2026, 18:53

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Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Foto de: Mahmud Hams / AFP via Getty Images

La pole position que se adjudicó por la mañana el corredor de Rimini le señaló como el más rápido a una vuelta, y el ritmo exhibido durante los ensayos le subrayaron como el principal aspirante al triunfo, tanto en la prueba corta como en la larga. En la primera arrancada, Marco Bezzecchi salió como un disparo, con la intención de romper el grupo en los primeros metros, pero el accidente de Pecco Bagnaia, que provocó una bandera roja, forzó una segunda salida, ya no tan buena para el #72.

Al de Aprilia se le levantó la moto al apagarse los semáforos por segunda vez, y eso lo aprovechó Márquez para birlarle el liderato. A partir de ese instante, Bezzecchi se centró en tratar de superar al español, algo que hizo al inicio de la cuarta vuelta, en una maniobra que no le salió nada bien. El italiano se abrió y trazó por el interior de la primera curva, mientras Márquez se fue un pelín largo. Al regresar, ambos se tocaron y Bezzecchi se fue al suelo, en una acción que los comisarios consideraron como un lance de carrera que no merecía imponer ninguna sanción.

"No puedo decir nada que no hayáis visto por la televisión. Yo seguí mi línea, por el interior, y un segundo después estaba en el suelo" describió Bezzecchi, que no quiso entrar en polémicas con Márquez, a pesar de ver lo ocurrido de forma algo distinta a su oponente. El catalán sugirió que su rival tenía tanta velocidad, que eso le hizo llegar mucho más rápido que él a esa primera curva.

Ese diferencial de velocidad, dijo el #93, era similar al que también derivó, a su modo de ver, el accidente en el que ambos se vieron involucrados el año pasado en Indonesia, y que terminó con la temporada de Márquez: "No creo que sea del todo justo que se haga referencia a lo que pasó en Lombok. Son episodios distintos".

A pesar del bofetón que se llevó, el corredor de la academia de Valentino Rossi prefirió centrarse en sus opciones con vistas a la prueba larga, que enzarzarse en críticas con los comisarios. "Estas son cosas que pueden pasar. No tiene sentido enfadarme, es una pérdida de energía porque escapa a mi control. No me corresponde a mí decidir las penalizaciones. Intentaré concentrarme en la carrera de mañana", añadió el de Aprilia, quien, tras sumar otro cero en sábado, el sexto este curso, se queda a 79 puntos de Márquez en la tabla de puntos.

A pesar de que sus opciones matemáticas de ser campeón todavía existen, son prácticamente nulas, independientemente de que este domingo salga a la pista como el gran favorito a la victoria. "Será importante centrarnos en los aspectos positivos que sacamos hoy, para volver mañana. Hay posibilidades de adelantar y será clave la degradación", concluyó Bezzecchi.

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