Crónica de carrera
MotoGP GP de Qatar
Márquez gana la Sprint de Qatar tras tocarse con Bezzecchi, que se fue al suelo, y ya puede ser campeón
Marc Márquez se llevó una victoria clave en su lucha por el título, pese a que sufrió un toque con Marco Bezzecchi cuando luchaban por la primera posición que acabó con el italiano en el suelo. Este domingo el español puede ser campeón.
Germán Garcia Casanova
Editado: 7 nov 2026, 16:54
Copiar enlace
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Comparte en Whatsapp
Compartir en LinkedIn
Compartir en Pinterest
Compartir en Viber
Añadir como fuente principal
Marc Márquez
Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images
Doha (Enviado Especial).- Marc Márquez se llevó la victoria en la Sprint del GP de Qatar, que se celebró este sábado por la noche en el circuito de Losail, escenario de las únicas carreras nocturnas de la temporada. Fabio Di Giannantonio logró la segunda plaza tras adelantar, en la última vuelta, a Jorge Martín, que salía 11º en parrilla y acabó tercero, un resultado que da opciones matemáticas a Márquez de ser campeón del mundo este mismo domingo. Para que eso suceda, el de Ducati debe ganar, sumar 25 puntos y que Martín no sume ninguno.
La carrera empezó con Pecco Bagnaia tratando de colocarse segundo en la primera curva, tras Bezzecchi y adelantando a Márquez, que rápidamente recuperó la posición, por delante del italiano de Ducati.
Antes de acabar el primer giro, Pecco circulaba cuarto con Pedro Acosta y Fermín Aldeguer muy cerca. El de Gresini, en la curva 16 trató de pasar al de KTM, impactando con la rueda trasera de la moto de Bagnaia, que salió volando por los aires, lo que provocó una bandera roja que llevó al resto de pilotos a boxes.
A partir de ahí se redujo la distancia de la sprint de once a diez vueltas con una nueva salida en parrilla con procedimiento rápido y manteniendo el orden original, a excepción de Bagnaia, que salía quinto pero que no pudo reanudar la prueba al ser evacuado al centro médico del circuito de Losail. El que sí pudo salir fue Aldeguer, con una sanción de doble vuelta larga a cumplir durante la carrera.
Toque y Bezzecchi al suelo
Tras la segunda salida, Bezzecchi falló y Márquez llegó delante a la primera curva, dominando la primera vuelta con el italiano tratando de recuperar la posición. En el segundo giro, el de Aprilia logró adelantar al de Ducati, pero Márquez se la devolvió, llegándose al cuarto giro con ambos pegados. En la primera curva Marc se fue un poco ancho y Bezzecchi metió la moto por dentro, volviendo el de Ducati a la trazada y tocando al italiano, que se cayó, perdiendo ya todas sus opciones al título. Dirección de Carrera dictaminó que fue un lance de carrera.
A todo eso, Martín (que en la segunda salida cambio el neumático medio trasero por el blando), que salía 11 en parrilla, fue recuperando posiciones muy rápidamente, y justo en la caída de su compañero, aprovechó el hueco para colocarse segundo y adelantar incluso a Marc, que recuperó posición y se fue en solitario hacia la victoria. Martín aguanto segundo, con Di Giannantonio a su rueda y logrando adelantar al de Aprilia en el último giro, un adelantamiento, el del italiano del VR46, que otorga a Márquez este domingo la opción de cerrar el campeonato.
Clasificación Sprint MotoGP del GP de Qatar 2026:
Todas las estadísticas
Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Abandono Puntos 1 M. Márquez Ducati 93 Ducati 10
18'46.450
12 2 F. Di Giannantonio VR46 49 Ducati 10
+0.862
18'47.312
0.862 9 3 J. Martín Aprilia 89 Aprilia 10
+1.519
18'47.969
0.657 7 4 R. Fernández Trackhouse 25 Aprilia 10
+2.700
18'49.150
1.181 6 5 J. Zarco LCR 5 Honda 10
+3.720
18'50.170
1.020 5 6 P. Acosta KTM 37 KTM 10
+4.664
18'51.114
0.944 4 7 A. Ogura Trackhouse 79 Aprilia 10
+4.858
18'51.308
0.194 3 8 E. Bastianini Tech3 23 KTM 10
+5.582
18'52.032
0.724 2 9 I. Lecuona Gresini 27 Ducati 10
+8.082
18'54.532
2.500 1 10 D. Moreira LCR 11 Honda 10
+9.220
18'55.670
1.138 11 F. Aldeguer Gresini 54 Ducati 10
+9.429
18'55.879
0.209 12 B. Binder KTM 33 KTM 10
+9.483
18'55.933
0.054 13 L. Marini Honda 10 Honda 10
+12.727
18'59.177
3.244 14 F. Morbidelli VR46 21 Ducati 10
+12.874
18'59.324
0.147 15 M. Viñales Tech3 12 KTM 10
+13.483
18'59.933
0.609 16 J. Dixon Honda 96 Honda 10
+19.373
19'05.823
5.890 dnf M. Bezzecchi Aprilia 72 Aprilia 3
+7 Vueltas
5'42.730
7 Vueltas Accidente dns P. Bagnaia Ducati 63 Ducati 0
Accident before restart Ver resultados
Te puede interesar:
MotoGPMárquez: "Bezzecchi está a otro nivel, de momento hay que renunciar a arriesgar por ganar"
MotoGPPole de récord para Bezzecchi en Qatar por delante de Márquez
MotoGPBezzecchi lidera el FP2 con las cuatro Aprilia por delante de Márquez
Queremos tu opinión
¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?
Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.
- El equipo de Motorsport.com
Leer y enviar comentarios
También puedes leer :
Comparte o guarda este artículo
Copiar enlace
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Comparte en Whatsapp
Compartir en LinkedIn
Compartir en Pinterest
Compartir en Viber
Artículo Anterior Así queda el Mundial de MotoGP tras la sprint de Qatar: puntos y posiciones
Siguiente artículo Qué necesita Marc Márquez para ser campeón de MotoGP 2026 mañana domingo en Qatar
Mejores comentarios
No hay comentarios todavía. ¿por qué no escribes uno?
Ver más y comentar
Más de
Germán Garcia Casanova
Márquez: "Bezzecchi está a otro nivel, de momento hay que renunciar a arriesgar por ganar"
MotoGP
MotoGP
GP de Qatar
4 h
Márquez: "Bezzecchi está a otro nivel, de momento hay que renunciar a arriesgar por ganar"
Pole de récord para Bezzecchi en Qatar por delante de Márquez
MotoGP
MotoGP
GP de Qatar
4 h
Pole de récord para Bezzecchi en Qatar por delante de Márquez
Bezzecchi lidera el FP2 con las cuatro Aprilia por delante de Márquez
MotoGP
MotoGP
GP de Qatar
5 h
Bezzecchi lidera el FP2 con las cuatro Aprilia por delante de Márquez
Últimas noticias
Qué necesita Marc Márquez para ser campeón de MotoGP 2026 mañana domingo en Qatar
MotoGP
MGP MotoGP
GP de Qatar
3 min
Qué necesita Marc Márquez para ser campeón de MotoGP 2026 mañana domingo en Qatar
Márquez gana la Sprint de Qatar tras tocarse con Bezzecchi, que se fue al suelo, y ya puede ser campeón
MotoGP
MGP MotoGP
GP de Qatar
10 min
Márquez gana la Sprint de Qatar tras tocarse con Bezzecchi, que se fue al suelo, y ya puede ser campeón
Así queda el Mundial de MotoGP tras la sprint de Qatar: puntos y posiciones
MotoGP
MGP MotoGP
GP de Qatar
14 min
Así queda el Mundial de MotoGP tras la sprint de Qatar: puntos y posiciones
Vasseur, sobre el problema de los pilotos de Ferrari: "Deben respetar la marca y al equipo"
Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Sao Paulo
37 min
Vasseur, sobre el problema de los pilotos de Ferrari: "Deben respetar la marca y al equipo"
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.
Tienes 2 opciones:
- Hazte suscriptor.
- Desactiva tu adblocker.
Suscríbete ahora ¿Ya estás suscrito? Entra aquí
¿Ya has desactivado tu adblocker?
Recargar página
Gestionar alertas
Suscribirse