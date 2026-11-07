Crónica de carrera

MotoGP GP de Qatar

Márquez gana la Sprint de Qatar tras tocarse con Bezzecchi, que se fue al suelo, y ya puede ser campeón

Marc Márquez se llevó una victoria clave en su lucha por el título, pese a que sufrió un toque con Marco Bezzecchi cuando luchaban por la primera posición que acabó con el italiano en el suelo. Este domingo el español puede ser campeón.

Germán Garcia Casanova

Editado: 7 nov 2026, 16:54

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Marc Márquez

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Doha (Enviado Especial).- Marc Márquez se llevó la victoria en la Sprint del GP de Qatar, que se celebró este sábado por la noche en el circuito de Losail, escenario de las únicas carreras nocturnas de la temporada. Fabio Di Giannantonio logró la segunda plaza tras adelantar, en la última vuelta, a Jorge Martín, que salía 11º en parrilla y acabó tercero, un resultado que da opciones matemáticas a Márquez de ser campeón del mundo este mismo domingo. Para que eso suceda, el de Ducati debe ganar, sumar 25 puntos y que Martín no sume ninguno.

La carrera empezó con Pecco Bagnaia tratando de colocarse segundo en la primera curva, tras Bezzecchi y adelantando a Márquez, que rápidamente recuperó la posición, por delante del italiano de Ducati.

Antes de acabar el primer giro, Pecco circulaba cuarto con Pedro Acosta y Fermín Aldeguer muy cerca. El de Gresini, en la curva 16 trató de pasar al de KTM, impactando con la rueda trasera de la moto de Bagnaia, que salió volando por los aires, lo que provocó una bandera roja que llevó al resto de pilotos a boxes.

A partir de ahí se redujo la distancia de la sprint de once a diez vueltas con una nueva salida en parrilla con procedimiento rápido y manteniendo el orden original, a excepción de Bagnaia, que salía quinto pero que no pudo reanudar la prueba al ser evacuado al centro médico del circuito de Losail. El que sí pudo salir fue Aldeguer, con una sanción de doble vuelta larga a cumplir durante la carrera.

Toque y Bezzecchi al suelo

Tras la segunda salida, Bezzecchi falló y Márquez llegó delante a la primera curva, dominando la primera vuelta con el italiano tratando de recuperar la posición. En el segundo giro, el de Aprilia logró adelantar al de Ducati, pero Márquez se la devolvió, llegándose al cuarto giro con ambos pegados. En la primera curva Marc se fue un poco ancho y Bezzecchi metió la moto por dentro, volviendo el de Ducati a la trazada y tocando al italiano, que se cayó, perdiendo ya todas sus opciones al título. Dirección de Carrera dictaminó que fue un lance de carrera.

A todo eso, Martín (que en la segunda salida cambio el neumático medio trasero por el blando), que salía 11 en parrilla, fue recuperando posiciones muy rápidamente, y justo en la caída de su compañero, aprovechó el hueco para colocarse segundo y adelantar incluso a Marc, que recuperó posición y se fue en solitario hacia la victoria. Martín aguanto segundo, con Di Giannantonio a su rueda y logrando adelantar al de Aprilia en el último giro, un adelantamiento, el del italiano del VR46, que otorga a Márquez este domingo la opción de cerrar el campeonato.

Clasificación Sprint MotoGP del GP de Qatar 2026:

Todas las estadísticas

Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Abandono Puntos 1 M. Márquez Ducati 93 Ducati 10

18'46.450

12 2 F. Di Giannantonio VR46 49 Ducati 10

+0.862

18'47.312

0.862 9 3 J. Martín Aprilia 89 Aprilia 10

+1.519

18'47.969

0.657 7 4 R. Fernández Trackhouse 25 Aprilia 10

+2.700

18'49.150

1.181 6 5 J. Zarco LCR 5 Honda 10

+3.720

18'50.170

1.020 5 6 P. Acosta KTM 37 KTM 10

+4.664

18'51.114

0.944 4 7 A. Ogura Trackhouse 79 Aprilia 10

+4.858

18'51.308

0.194 3 8 E. Bastianini Tech3 23 KTM 10

+5.582

18'52.032

0.724 2 9 I. Lecuona Gresini 27 Ducati 10

+8.082

18'54.532

2.500 1 10 D. Moreira LCR 11 Honda 10

+9.220

18'55.670

1.138 11 F. Aldeguer Gresini 54 Ducati 10

+9.429

18'55.879

0.209 12 B. Binder KTM 33 KTM 10

+9.483

18'55.933

0.054 13 L. Marini Honda 10 Honda 10

+12.727

18'59.177

3.244 14 F. Morbidelli VR46 21 Ducati 10

+12.874

18'59.324

0.147 15 M. Viñales Tech3 12 KTM 10

+13.483

18'59.933

0.609 16 J. Dixon Honda 96 Honda 10

+19.373

19'05.823

5.890 dnf M. Bezzecchi Aprilia 72 Aprilia 3

+7 Vueltas

5'42.730

7 Vueltas Accidente dns P. Bagnaia Ducati 63 Ducati 0

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