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MotoGP GP de Qatar

Qué necesita Marc Márquez para ser campeón de MotoGP 2026 mañana domingo en Qatar

Tras la carrera sprint del GP de Qatar, las cuentas de Marc Márquez para ganar el título de pilotos de MotoGP en 2026 son todavía más claras. ¿Qué necesita?

Juanjo Sáez

Editado: 7 nov 2026, 16:53

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Marc Márquez, Ducati Team

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Marc Márquez tiene este domingo 8 de noviembre de 2026 en el GP de Qatar su primera oportunidad matemática de proclamarse campeón del mundo de MotoGP por 10ª vez (que sería la 8ª en la categoría reina).

El piloto de Ducati aventajaba en 44 puntos a Jorge Martín y en 67 a Marco Bezzecchi antes de la carrera al sprint, pero tras haber ganado, con el madrileño tercero y con el italiano fuera de carrera, las cuentas son más claras.

Así fue la sprint:

Con 99 puntos en juego, que pasarán a ser 74 tras el GP de Qatar, veamos qué necesita Marc Márquez para dejar sellado el título este domingo en Losail.

¿Qué necesita Marc Márquez para ser campeón de MotoGP 2026 en Qatar?

Las cuentas de Marc Márquez para ser campeón en el GP de Qatar 2026 son sencillas, aunque no dependen únicamente de él.

Tras la carrera al sprint, el piloto catalán de Ducati suma 411 puntos, mientras que Jorge Martín se ha quedado en 362 y Marco Bezzecchi, con su abandono, ya está descartado matemáticamente de la lucha por el título.

Marc Márquez necesita sí o sí ganar la carrera: sumaría 25 puntos y llegaría a 436

Jorge Martín tendría que terminar fuera de los puntos: se quedaría en 362

De esta manera, la diferencia de puntos entre ambos pilotos al término del GP de Qatar 2026 de MotoGP sería de 74 puntos, los mismos que quedarían en juego.

¿Por qué bastaría con 74 puntos de diferencia?

Los 74 puntos de diferencia serían suficientes porque en caso de empate final en el mundial de piltos, Marc Márquez sería el campeón al tener más victorias que Jorge Martín: siete frente a una en estos momentos, por lo que como mucho el madrileño podría acabar siete a cuatro en caso de ganar en Qatar, Portimao y Valencia.

¿Qué necesita Jorge Martín para alargar la lucha hasta Portimao?

Muy sencillo, para que la pelea por el título de MotoGP 2026 llegue hasta Portugal, Jorge Martín únicamente necesita puntuar o esperar que Marc Márquez no gane en Qatar.

¿Qué pilotos pueden ser aún campeones de MotoGP 2026?

Con 99 puntos en juego (25 en Qatar, 37 en Portimao y 37 en Valencia), matemáticamente ya solo tenemos a dos pilotos que pueden convertirse en campeones del mundo en 2026.

Pos Piloto Puntos 1 M. MárquezDucati 411 2 J. MartínAprilia 362

Así está el mundial al completo:

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