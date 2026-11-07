Declaraciones

MotoGP GP de Qatar

Márquez: "Me sorprendió encontrarme a Bezzecchi; yo no hice nada raro, seguí mi línea"

Tras lograr en Qatar su décimo triunfo del curso al sprint, Marc Márquez se exculpa de cualquier culpa en el toque con Marco Bezzecchi, a la vez que ve muy improbable coronarse campeón este domingo.

Germán Garcia Casanova

Editado: 7 nov 2026, 18:05

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Comparte en Whatsapp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Añadir como fuente principal

Marc Márquez, Ducati Team

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

La bandera roja provocada por el tremendo accidente de Pecco Bagnaia, en la primera vuelta de la carrera corta, forzó una segunda arrancada que le dio a Marc Márquez la posibilidad de ganarle la partida a Marco Bezzecchi en los primeros metros. Eso cambió el planteamiento de la carrera, tanto para el español como para el italiano, que se planteó atacar al ser consciente de tener más ritmo que el de Ducati.

Lo intentó en la cuarta vuelta y la cosa no les salió bien, ni para el de Rimini ni para Aprilia: la trazada de Márquez en la primera curva, distinta a la de su rival, le llevó a irse un poco largo para después regresar, con la mala fortuna de encontrarse allí, por el interior, a Bezzecchi. En el toque, muy sutil, el de Aprilia se fue al suelo, dejando al catalán al frente y con el camino medio despejado, para sumar su décimo triunfo en una carrera corta.

"Me ha sorprendido mucho encontrarme a Bezzecchi allí dentro, porque yo no hice nada raro; seguí mi línea. Frenas, vas un poco largo y luego vuelves", describió Márquez, con su posado típico de los sábados, serio, para ahorrar toda la energía posible. “En esa acción se me hinchó el airbag y estuve a punto de caerme, y tuve que dar cuatro o cinco curvas con el airbag desplegado", añadió el multicampeón, que sacó el mejor resultado posible en un día de esos en el que, en sus cálculos, el triunfo no era la opción más probable.

"Marco tenía un extra de velocidad que mañana demostrará, en carrera", advirtió el piloto de Cervera (Lleida), que una vez en cabeza, se hizo tan ancho como pudo. Con ‘Bez’ fuera de combate, el líder del Mundial tuvo que frotarse los ojos al ver que Martín estaba justo detrás de él, a pesar de haber arrancado el décimo –Bagnaia ya no formó en la segunda parrilla–. "Tras el incidente me intenté calmar, pero entonces vi a Martín, y eso no me lo esperaba. En ese momento me he centrado en defender porque tenía que terminar por delante de él", prosiguió.

La victoria en Losail, combinada con la tercera posición de Jorge Martín, hace matemáticamente posible que el #93 se proclame campeón este mismo domingo, siempre que él gane y Martín no sume un solo punto. A pesar de los números, el de Ducati no tiene ese escenario en su cabeza, habida cuenta de que, con el vuelta a vuelta en la mano, Bezzecchi es quien debería cruzar la meta como ganador. "Martín estará allí este domingo. Tiene un ritmo similar al mío, es Bezzecchi el que tiene más. Creo que no toca ser campeón aún. Tengo ganas eh, y soy el primero que quiere cerrarlo lo antes posible, pero estos 12 puntos de hoy fueron regalados, entre comillas", reflexionó Márquez.

Más de MotoGP:

Queremos tu opinión

¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?

Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.

- El equipo de Motorsport.com

Leer y enviar comentarios

También puedes leer :





Comparte o guarda este artículo

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Comparte en Whatsapp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Artículo Anterior Martín: "Cuando he visto a Márquez con el airbag activado, he dicho, 'ahora o nunca'"

Mejores comentarios

No hay comentarios todavía. ¿por qué no escribes uno?

Ver más y comentar

Más de

Germán Garcia Casanova





Martín: "Cuando he visto a Márquez con el airbag activado, he dicho, 'ahora o nunca'"



MotoGP



MotoGP



GP de Qatar



33 min



Martín: "Cuando he visto a Márquez con el airbag activado, he dicho, 'ahora o nunca'"





Márquez gana la Sprint de Qatar tras tocarse con Bezzecchi, que se fue al suelo, y ya puede ser campeón



MotoGP



MotoGP



GP de Qatar



1 h



Márquez gana la Sprint de Qatar tras tocarse con Bezzecchi, que se fue al suelo, y ya puede ser campeón





Márquez: "Bezzecchi está a otro nivel, de momento hay que renunciar a arriesgar por ganar"



MotoGP



MotoGP



GP de Qatar



5 h



Márquez: "Bezzecchi está a otro nivel, de momento hay que renunciar a arriesgar por ganar"

Más de

Marc Márquez





Qué necesita Marc Márquez para ser campeón de MotoGP 2026 mañana domingo en Qatar



MotoGP



MotoGP



GP de Qatar



1 h



Qué necesita Marc Márquez para ser campeón de MotoGP 2026 mañana domingo en Qatar





Así queda el Mundial de MotoGP tras la sprint de Qatar: puntos y posiciones



MotoGP



MotoGP



GP de Qatar



1 h



Así queda el Mundial de MotoGP tras la sprint de Qatar: puntos y posiciones





MotoGP en DIRECTO: la carrera al sprint del GP de Qatar (Losail)



MotoGP



MotoGP



GP de Qatar



2 h



MotoGP en DIRECTO: la carrera al sprint del GP de Qatar (Losail)

Más de

Ducati





Pecco Bagnaia sufre una doble fractura en el pie tras su escalofriante accidente en Losail



MotoGP



MotoGP



GP de Qatar



1 h



Pecco Bagnaia sufre una doble fractura en el pie tras su escalofriante accidente en Losail





La parrilla de salida de MotoGP en Qatar (Losail): filas y posiciones



MotoGP



MotoGP



GP de Qatar



5 h



La parrilla de salida de MotoGP en Qatar (Losail): filas y posiciones





Andrea Iannone saldrá adelante en Jerez



Característica



MotoGP



Característica



MotoGP



GP de España



2 may 2015



Andrea Iannone saldrá adelante en Jerez

Últimas noticias





F1 en DIRECTO: la clasificación del GP de Brasil con Live Timing



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Sao Paulo



14 min



F1 en DIRECTO: la clasificación del GP de Brasil con Live Timing





Márquez: "Me sorprendió encontrarme a Bezzecchi; yo no hice nada raro, seguí mi línea"



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Qatar



19 min



Márquez: "Me sorprendió encontrarme a Bezzecchi; yo no hice nada raro, seguí mi línea"





Martín: "Cuando he visto a Márquez con el airbag activado, he dicho, 'ahora o nunca'"



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Qatar



33 min



Martín: "Cuando he visto a Márquez con el airbag activado, he dicho, 'ahora o nunca'"





WEC Monza: Antonio Fuoco logra la pole para Ferrari en casa



WEC



WEC WEC



Monza



1 h



WEC Monza: Antonio Fuoco logra la pole para Ferrari en casa

Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.

Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.

Tienes 2 opciones:

Hazte suscriptor.

Desactiva tu adblocker.

Suscríbete ahora ¿Ya estás suscrito? Entra aquí

¿Ya has desactivado tu adblocker?

Recargar página

Gestionar alertas

Suscribirse