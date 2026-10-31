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Bezzecchi: "El resto han sido mejores con la llovizna, sobre todo Márquez"

Marco Bezzecchi aprovechó la caída de Alex Márquez y superó a Ai Ogura para terminar la sprint de MotoGP en Sepang en tercera posición, aunque más lejos del liderato de la general.

Oriol Puigdemont

Editado: 31 oct 2026, 8:54

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Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Foto de: MOHD RASFAN-AFP via Getty Images

Marco Bezzecchi ha sacado un buen resultado del sábado de MotoGP en Sepang, aunque insuficiente para sus cada vez más escasas opciones al título. El italiano arrancó la jornada clasificándose en la quinta posición de la parrilla de salida, sin ninguna Aprilia en el podio. Pero en la prueba corta pudo dar algún paso adelante.

Y eso que la salida le dejó en la misma posición original, la quinta detrás del grupo de cabeza. Pero el corredor de Rimini se aprovechó de la llegada de la lluvia, de la caída de Alex Márquez y del bajón de Ai Ogura para ganar posiciones.

Las circunstancias le dejaron en tercera posición, tanteando incluso un ataque a Marc Márquez que finalmente no se produjo, habida cuenta de que el ilerdense lo tenía todo bajo control. Así, 'Bez' aseguró un tercer lugar que es un nuevo podio en sábado, pero que le deja a 52 puntos del liderato de la general, con tres citas completas y cuatro carreras dominicales por delante.

"La carrera ha sido súper dura. Desde el principio, la pelea ya era enorme. Cuando estaba más estabilizado en la quinta posición, sabía que podía gestionar bien la situación y guardar algo para el final. Luego llegó la lluvia, fue inesperado, vi que al resto les estaba costando y fui pasito a pasito. No fue suficiente para pelear con Marc, pero estoy contento por el podio", empezó diciendo a la realización internacional.

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

En DAZN, el transalpino se explayó sobre su sprint: "No ha sido sencillo, porque era importante no cometer errores. Pero creo que todo el mundo pensaba como yo. Al final, íbamos en la misma situación todos. El resto han sido mejores con la llovizna, sobre todo Marc, que de inmediato ha dado caza a Acosta y a Ogura. Luego, creo que Pedro ha ralentizado demasiado y yo he ido llegando, poco a poco. He podido ponerme en el medio cuando ha habido un poco de lío. Estoy contento, ha estado bien. Era importante no fallar, no era sencillo".

Posteriormente, incidió en cómo afrontó la llegada de la lluvia: "En cuanto hemos arrancado, ha habido dos vueltas en las que llovía bastante fuerte. Supongo que por eso ha entrado algún piloto a cambiar de moto. A mí me han enviado el mensaje de que mi moto estaba preparada, pero he pensado que iba cuarto, a ver qué hacían los que iban delante. Ha remitido un poco la lluvia, ellos no han entrado, y yo tampoco. En las tres últimas vueltas ha empezado a llover más fuerte, pero como iba cuarto, les iba siguiendo y me servían de referencia. Si hubiera ido el primero habría sido más difícil. He tratado de aprovechar esa ventaja y me ha ido bien".

Sobre su planteamiento para la carrera larga del domingo, comentó: "Me siento bastante bien. Hemos trabajado bien este fin de semana. Es verdad que las vueltas en carrera son distintas a las que se hacen en las sesiones de entrenamientos, con lo cual no será fácil, pero hemos recabado buena información. Nos cuesta en algunos puntos, sobre todo a nivel de gestión de neumáticos. Habrá que aprovechar la carrera de hoy para tener datos para mañana. Tanto Marc como Alex Márquez son los favoritos, cabe esperar eso, Alex estaba casi escapado. No será una pelea fácil, pero yo trataré de dar el máximo", cerró.

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