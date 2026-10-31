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Así queda el Mundial de MotoGP tras la sprint de Sepang: puntos y posiciones

Mira cómo queda el Mundial de MotoGP 2026, de pilotos, equipos y constructores con puntos y posiciones, tras la sprint del GP de Malasia en Sepang.

Rubén Carballo Rosa

Publicado: 31 oct 2026, 7:48

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Marc Márquez, Ducati Team

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Marc Márquez es más líder del Mundial de MotoGP 2026 tras la caótica carrera al sprint del Gran Premio de Malasia, celebrada este sábado en el Circuito Internacional de Sepang. Aprovechando la ausencia de Jorge Martín, finalmente baja por su lesión en la mano derecha tras su caída en Australia pese a intentar correr hasta la Q1, el vigente campeón ha seguido poniendo tierra de por medio al terminar segundo en prueba corta de este fin de semana, por detrás de Pedro Acosta.

Así, mira cómo quedan las clasificaciones de pilotos, equipos y constructores de MotoGP 2026 tras la carrera al sprint de Sepang.

La carrera:

Clasificación del Mundial de Pilotos de MotoGP 2026 tras la sprint en Sepang: puntos y posiciones

Pos Piloto Puntos 1 M. MárquezDucati 374 9 25 11 12 - - 14 37 32 13 37 10 37 37 20 37 22 12/1 9/2 2 J. MartínAprilia 355 18 27 32 13 37 - 29 4 12 21 15 32 16 18 32 27 22 - - 3 M. BezzecchiAprilia 322 25 31 25 20 27 14 31 7 - 6 - 23 23 9 23 20 25 6/4 7/3 4 P. AcostaKTM 275 32 10 18 6 17 9 11 29 - 1 15 15 26 20 25 9 15 5/5 12/1 5 A. OguraTrackhouse 269 17 16 4 11 19 10 15 13 29 34 26 9 - - 19 15 22 4/6 6/4 6 F. Di GiannantonioVR46 257 12 25 13 21 13 32 18 4 19 20 7 15 9 15 7 - 15 7/3 5/5 7 R. FernándezTrackhouse 236 23 6 11 14 8 6 19 6 13 32 21 25 2 13 4 13 20 - - 8 A. MárquezGresini 181 - 13 15 25 2 12 - - - 11 9 19 22 25 5 - 14 9/2 - 9 P. BagnaiaDucati 170 8 2 15 9 9 20 19 17 28 3 13 - - - 13 8 2 - 4/6 10 F. AldeguerGresini 125 - 8 5 7 7 20 12 5 12 - - - 14 15 10 7 3 - - 11 E. BastianiniTech3 123 4 1 17 8 9 - - 9 9 12 7 - 8 8 5 19 6 - 1/9 12 B. BinderKTM 110 13 - 4 11 - 9 5 6 5 5 6 8 6 5 11 5 5 3/7 3/7 13 L. MariniHonda 108 6 5 12 4 6 10 3 11 8 6 8 7 2 8 2 6 4 - - 14 D. MoreiraLCR 77 3 3 3 - 1 7 6 13 5 2 5 6 10 - 1 9 - 1/9 2/8 15 F. QuartararoYamaha 74 2 4 - 5 15 11 - - - 8 10 - - 6 - 5 8 - - 16 F. MorbidelliVR46 59 8 4 2 11 2 9 2 2 3 - 3 7 - 3 - 1 2 - - 17 J. ZarcoLCR 51 5 7 1 11 5 5 - - - - - - 2 - 9 3 3 - - 18 J. MirHonda 33 3 - - 1 4 3 4 - 11 - - 3 4 - - - - - - 19 J. MillerPramac 30 - - - - 1 1 1 8 - 4 4 4 5 - - - - 2/8 - 20 A. RinsYamaha 25 1 2 - - 4 2 - 3 - 7 2 - 3 - - - 1 - - 21 T. RazgatliogluPramac 18 - - 1 - 3 - - 5 2 - 1 2 - 4 - - - - - 22 M. ViñalesTech3 12 - - - - - 5 - 1 1 3 - - - - - 2 - - - 23 I. LecuonaGresini 9 - - - - - - - 9 - - - - - - - - - - - 24 A. FernándezPramac 6 - - - - - 4 - - - 1 - 1 - - - - - - - 25 P. EspargaróTech3 5 - - - - - - - - - - - 3 - 2 - - - - - 26 T. NakagamiHonda 3 - - - - - - - - - - - - - - 3 - - - - 27 S. ChantraHonda 3 - - - - - - - - - - - - - - - 3 - - - 28 C. CrutchlowLCR - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 29 J. FolgerTech3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 30 L. SavadoriTrackhouse - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 31 M. PirroGresini - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 32 A. EspargaróHonda - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Clasificación del Mundial de Equipos de MotoGP 2026 tras la sprint de Malasia: puntos y posiciones

Pos Equipos Puntos 1 Aprilia 677 43 58 57 33 64 14 60 11 12 27 15 55 39 27 55 47 47 6 7 2 Ducati 544 17 27 26 21 9 20 33 54 60 16 50 10 37 37 33 45 24 12 13 3 Trackhouse 505 40 22 15 25 27 16 34 19 42 66 47 34 2 13 23 28 42 4 6 4 KTM 385 45 10 22 17 17 18 16 35 5 6 21 23 32 25 36 14 20 8 15 5 VR46 316 20 29 15 32 15 41 20 6 22 20 10 22 9 18 7 1 17 7 5 6 Gresini 315 - 21 20 32 9 32 12 14 12 11 9 19 36 40 15 7 17 9 - 7 Honda 147 9 5 12 5 10 13 7 11 19 6 8 10 6 8 5 9 4 - - 8 Tech3 140 4 1 17 8 9 5 - 10 10 15 7 3 8 10 5 21 6 - 1 9 LCR 128 8 10 4 11 6 12 6 13 5 2 5 6 12 - 10 12 3 1 2 10 Yamaha 99 3 6 - 5 19 13 - 3 - 15 12 - 3 6 - 5 9 - - 11 Pramac 48 - - 1 - 4 1 1 13 2 4 5 6 5 4 - - - 2 -

Clasificación del Mundial de Constructores de MotoGP 2026 tras la sprint de Sepang: puntos y posiciones

Pos CONSTRUCTOR PUNTOS 1 Aprilia 516 32 32 37 24 37 19 37 20 29 37 26 37 23 20 32 27 34 6 7 2 Ducati 512 19 28 22 37 22 37 23 37 37 20 37 19 37 37 20 37 22 12 9 3 KTM 328 32 10 23 14 17 18 11 29 9 12 15 15 26 20 26 19 15 5 12 4 Honda 168 9 7 12 11 10 15 6 14 11 6 8 10 10 8 9 15 4 1 2 5 Yamaha 99 2 6 1 5 15 11 1 8 2 8 10 4 5 6 - 5 8 2 -

¿Quién lidera el Mundial de MotoGP 2026 tras la sprint de Malasia?

Marc Márquez es aún más líder del Mundial de MotoGP 2026 tras la carrera al sprint del Gran Premio de Malasia en Sepang. El español llegaba con 10 puntos de ventaja sobre Jorge Martín tras cancelarse la carrera larga de Australia, y este sábado ha ampliado su colchón al frente de la tabla general hasta los 19 puntos, tras ser segundo detrás de Pedro Acosta.

¿Quiénes lideran los mundiales de Equipos y Constructores de MotoGP 2026 tras el sábado de Sepang?

En la clasificación general de equipos, Aprilia cuenta aún con una gran ventaja sobre Ducati en lo que llevamos de MotoGP 2026, con 133 puntos de distancia a favor de los de Noale sobre sus rivales, también italianos.

En el Mundial de Constructores, Aprilia domina por un margen aún más reducido que en Australia, con solo cuatro puntos de ventaja sobre Ducati.

¿En qué posición está Marc Márquez en MotoGP 2026 tras la sprint de Sepang?

Marc Márquez es el líder del Mundial de MotoGP tras la carrera al sprint del Gran Premio de Malasia. El vigente campeón del mundo tiró de cabeza pese a la llegada de la lluvia para asegurar una gran segunda posición que le dispara a 19 puntos en lo más alto de la general, a falta de la carrera larga del domingo y de tres grandes premios, con Martín afectado por lesión.

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