MotoGP GP de Malasia

Alex Márquez considera operarse la próxima semana y no correr en Qatar

Alex Márquez está valorando adelantar la operación que tiene pendiente en su clavícula derecha, lesionada en Barcelona, lo que le impedirá viajar a Qatar la próxima semana.

Oriol Puigdemont

Editado: 31 oct 2026, 8:18

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Alex Márquez

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Alex Márquez está "considerando" la posibilidad de viajar este domingo por la noche desde Kuala Lumpur directamente a Madrid, donde el martes podría por el quirófano para remover una placa en su clavícula derecha que le está haciendo la vida imposible en las últimas semanas, en las que el calendario del campeonato no está dando tregua a los pilotos.

El de Gresini tenía agendada esta operación para final de temporada, sin embargo, este sábado confirmó que "estamos valorando opciones con el doctor Samuel Antuña, porque no es solo la placa, hay mas cosas", dijo en referencia a la lesión en la zona, donde se le ha producido una bursitis.

"Estamos evaluando todas las posibilidades, me he infiltrado en cada carrera desde que regresé del accidente de Montmeló, y la verdad es que lo estoy pasando mal", desveló el corredor. "El impacto que sufrí en Barcelona fue muy fuerte, y se operó la clavícula muy deprisa", dio a entender Alex que hubo prisas por intentar volver lo antes posible a la moto.

Márquez cambiará la próxima temporada de fábrica para correr en el equipo oficial KTM, y su objetivo es recuperarse cien por cien para volver en las dos últimas carreras, las de Portimao y Valencia, y, sobre todo, estar presente en el test del 1 de diciembre en Cheste, ya con la KTM de 850cc y las nuevas reglas de 2027.

Caída liderando

Alex salía en pole en la Sprint del GP de Malasia, carrera que lideró durante las tres primeras vueltas, hasta que se cayo cuando estaba delante y con muchas opciones de asegurarse la victoria.

"Cometí un error y, en estas condiciones, un error así lo pagas muy caro. Fue una caída a alta velocidad, puede que por un exceso de confianza por la pole", una caída que, sin embargo "no ha perjudicado a la lesión", dijo.

Para el de Gresini, que contaba con casi un segundo de ventaja al frente de la carrera cuando se ha caído "las condiciones de la sprint eran muy complicadas", zanjó.

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