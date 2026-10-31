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MotoGP GP de Malasia

Márquez: "Tenía el ritmo pero no quería liderar; el primero es el que pringa y se cae"

Marc Márquez tiró de cabeza en la carrera al sprint de MotoGP en Sepang para no meterse en líos y asegurar una gran segunda posición que le deja con 19 puntos de ventaja sobre el ausente Jorge Martín.

Oriol Puigdemont

Publicado: 31 oct 2026, 8:10

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Marc Márquez, Ducati Team

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Marc Márquez tiene ante sí la oportunidad de sentenciar su décimo título mundial, el octavo en la categoría de MotoGP, este fin de semana en Sepang. Y como tal ha actuado este sábado, en la carrera al sprint del Gran Premio de Malasia.

Las difíciles condiciones que venía mostrando Jorge Martín, su rival por el título, desembocaron en un abandono prematuro antes de la clasificación, por lo que se va de la 19ª cita del curso con un cero. Eso puede dar alas al vigente campeón del mundo, una filosofía que ha tenido presente en todo momento en la prueba corta.

El ilerdense tenía una consigna muy clara: no meterse en líos y tratar de asegurar puntos para el campeonato, para aumentar su ventaja en la general. Esta estrategia ganó enteros en la salida, cuando Ai Ogura y Pedro Acosta le ganaron la posición, con toque del japonés incluido, lo que hizo que Márquez se quedara tranquilo en el cuarto lugar, y especialmente cuando empezó a caer la lluvia en Sepang, lo que obligó a que la prueba fuera designada con bandera blanca, con posibilidad de cambio de moto.

En cabeza de carrera, todos optaron por resistir en pista. Alex Márquez acabó yéndose al suelo cuando lideraba, y Ai Ogura fue cayendo posiciones con el paso de las vueltas. Eso lo aprovecharon Pedro Acosta para vencer y el #93 para quedar segundo sobre Marco Bezzecchi, aumentando su colchón hasta los 52 puntos respecto al italiano y a 19 sobre Martín.

En cuanto se bajó de la moto, Márquez dejó claro que tenía más ritmo en el bolsillo, pero que no lo sacó a relucir para no meterse en líos, teniendo siempre presente que lo importante era puntuar. "He podido mantener la calma. Tenía el ritmo, pero no quería liderar la carrera, porque el que va primero es el que normalmente pringa y cae. Así que he mantenido la calma. Hemos ganado mucho. El riesgo extra eran 3 puntos adicionales que no merecían la pena", dijo a la realización internacional de MotoGP.

Marc Márquez, Ducati Team

Foto de: Mohd Rasfan - AFP - Getty Images

Posteriormente, en DAZN, el de Cervera ofreció más detalles de su carrera: "Este es de esos podios de mucho valor. Son 9 puntos, que con un extra de riesgo, ¿se podrían haber conseguido los 12 [de la victoria]? Quizás sí, pero también 0. Entonces, la recompensa por el riesgo no era suficiente y hoy hemos usado bien la cabeza. Por cómo hemos salido, se me ha complicado la carrera, y a partir de ahí hemos ido construyendo y a sacar el máximo".

Cuestionado sobre si había agua en la pista cuando se fue al suelo su hermano, Marc contestó: "No. No creo. Empezaban a caer gotas, pero con gotitas se estaba yendo rápido. La pista aquí cambia mucho de la mañana a la tarde. Alex está en un gran momento de confianza, y esto a veces pasa. Pero es lo que tiene el motociclismo".

Márquez dejó claro que no pensó en entrar a boxes a cambiar de moto, siempre y cuando no lo hicieran delante de él: "La prioridad número 1 de la carrera era no liderar nunca. Antes de la carrera, Ducati ya me avisó de que podía haber estas condiciones. He repasado cuándo las hemos tenido aquí en el pasado, en Aragón en 2014 y me caí, este año en Aragón y me caí... Entonces, me he dicho que había que evitar caerme. Lo tenía muy claro: ir detrás de ellos en todo momento. Si entraba a cambiar el primero, entraba yo. Si no, no entraba".

Con 19 puntos de ventaja sobre Martín, parece que Márquez puede permitirse poner el listón en cuanto a tomar los riesgos que quiera. Pero Márquez no duda sobre lo que va a hacer: "Si puedo conseguir 5 puntos más, mejor que menos. Nunca se sabe. Como he dicho tras la clasificación, quedan pocas carreras pero muchos momentos. Todo puede pasar. Concentrados al máximo, y ya se ha visto, cuando nos tenemos que poner agresivos contra un piloto, nos ponemos. Cuando toca usar la cabeza, intentamos usarla. Que a veces también falla".

Por último, preguntado sobre la batalla que le planteó Ogura en el arranque, y si creía que el japonés peleaba más por Aprilia que por él, Márquez contestó: "El paddock es pequeño. Ogura intentaba estar delante de mí porque si no sabía que perdía el podio. No podía estar entre mí y Bezzecchi. Si no, le sumo más puntos. Entonces, el paddock es pequeño y se saben estas cosas. Tenía claro que Ogura sería agresivo, y le hemos podido atacar, porque si no sabía que me atacaba Bezzecchi. Era uno de mis objetivos, terminar delante de Marco", cerró.

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