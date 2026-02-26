Bagnaia: "No hay muchas diferencias con la moto del año pasado, pero son las adecuadas"
Pecco Bagnaia encara el Mundial que arranca en Tailandia este fin de semana con la serenidad de tener su futuro resuelto y la confianza que le ha transmitido la moto de este año: "Estoy preparado".
Francesco Bagnaia, Ducati
Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images
La temporada pasada, el italiano ya comenzó a intuir a estas alturas que no sería un curso fácil, por más que nunca se imaginó que las cosas se le torcieran tanto como lo hicieron en la segunda mitad del calendario. En Buriram, donde este viernes arrancará oficialmente el ejercicio de 2026, el bicampeón del mundo (2022 y 2023) salvó los muebles con la tercera plaza, por más que en ningún momento pudo pelear por el triunfo con los hermanos Márquez, que se llevaron el triunfo (Marc) y el segundo puesto (Alex).
A pesar de que en los siguientes grandes premios logró salvar los muebles, las malas sensaciones que le transmitió en todo momento la Desmosedici GP25, sobre todo en la entrada de las curvas, le llevaron a firmar una segunda parte del ejercicio muy pobre –91 puntos en once fines de semana–. Tan pobre como para condenarle a una salida de Ducati que se materializará a final de este 2026, después de cerrar su paso a Aprilia con vistas a 2027.
Pecco Bagnaia parece otro y parece haberse quitado una enorme losa de encima. No solo por tener claro su futuro, sino porque las sensaciones sobre la nueva Ducati vuelven a permitirle sacar su mejor versión. En esta pretemporada, el #63 ha ido tan o más rápido que los Márquez y Marco Bezzecchi, el que será su nuevo compañero en la fábrica de Noale. El turinés siente que no tiene nada que perder y confía en poder demostrarle al fabricante de Borgo Panigale que ha errado el tiro al dejarle marchar, antes incluso de poder demostrar que el 2025 fue solo un accidente.
"Estoy preparado. Las diferencias entre la moto del año pasado y la de este son muy pocas, pero son las justas", dijo Bagnaia, este jueves, ya desde el circuito de Buriram, donde hace solo cinco días terminó la pretemporada. "Estoy más contento por cómo fue el test aquí, que por cómo fue en Malasia. Este era la prueba de fuego", destacó el corredor.
La pasada temporada fue de sufrimiento para el que, hoy en día, sigue siendo el piloto de más éxito en la historia de Ducati. No obstante, es habitual que los malos momentos deriven en crecimientos relevantes, y eso es lo que asegura haberle ocurrido a Bagnaia. "El año pasado fue una buena lección para mí. Hay veces que te puedes adaptar a cosas; otras, no. Intentaré no repetir los errores de entonces", subrayó el de Ducati.
