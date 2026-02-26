Buriram (Enviado Especial).- El extraordinario 'come back' de Marc Márquez en 2025 eclipsó, en gran medida, la formidable temporada protagonizada por su hermano pequeño, Alex Márquez, que por primera vez en su carrera pudo luchar por la máxima corona mundial y terminó completando un subcampeonato muy meritorio. Este invierno, Alex se ha preparado a conciencia para retomar la pelea desde donde lo dejó, reforzándose con una moto full factory y con el cobijo de un equipo satélite que le arropa al máximo.

"La pretemporada ha sido positiva, fuimos rápidos desde el primer momento en Sepang, y creo que podemos decir que hemos hecho un buen trabajo", valoró el de Gresini la preparación invernal, en la que lideró los tiempos del primer test.

"Este año teníamos más cosas que hacer y más piezas que probar, así que tuvimos menos tiempo para nosotros, pero creo que hemos hecho unos test sólidos. Nadie puede darse nunca al cien por cien por satisfecho, siempre todos queremos más, pero estamos bastante preparados para arrancar una temporada de 22 carrera que será muy larga y complicada".

Alex Márquez, Gresini Racing Foto de: Lillian Suwanrumpha / AFP via Getty Images

Alex Marquez fue, sin duda, el piloto revelación de la temporada 2025, con sus primeras victorias en la clase reina y con un subcampeonato formidable. El objetivo es mejorar pero eso quiere decir luchar por el título, algo para lo que se siente preparado.

"Si, me siento más preparado, la pasada temporada el paso que dimos comparado con 2024 fue enorme y hubo muchas situaciones para las que no estaba preparado, no tenia la experiencia", aceptó. "Repetir un año como el pasado sería una gran temporada para nosotros, fue increíble, pero por su puesto siempre quiero más", apuntó.

"En cualquier caso, dependerá de nosotros mismos, estará en mis manos y en las del equipo poder dar ese paso. Seguiremos con la misma mentalidad de ir carrera a carrera, la regularidad será la clave", apostó.

Sobre esa 'falta de experiencia', Alex quiso ampliar las explicaciones.

"Lo que quiero decir es que algunas situaciones a las que me enfrenté el año pasado no las habia vivido, como luchar por el título, pelear con Marc y con otros rivales a los que yo antes veía de lejos. Fue una sensación extraña, y en un momento de la temporada estaba pensando más en el campeonato que en centrarme en mi trabajo. Y es ahí cuando llegaron esos pequeños errores en Brno, en Balaton… Creo que esos son los errores del año pasado que no debo cometer esta temporada. Espero estar en la misma situación y tener la oportunidad de aprovechar la experiencia del año pasado, pero para ello hay que alcanzar el mismo nivel que el año pasado al principio de la temporada".

Alex no quiso entrar en comparaciones ni conceder si está más listo que nunca para luchar con Marc por el campeonato, y puso un poco el freno.

"Un fin de semana de carreras nos mostrará exactamente donde estamos cada uno. Los test son una cosa, pero en un fin de semana de gran premio ves la realidad, todos el mundo da el cien por cien. Después de tres o cuatro carreras sabremos dónde estamos y a qué podemos aspirar este año", advirtió el de Cervera.

Foto de parrilla de MotoGP en 2026 Foto de: Lillian Suwanrumpha / AFP via Getty Images