Bezzecchi: "Misano es una carrera especial, pero no hay que alucinar"

Marco Bezzecchi quiere terminar de recuperar el pulso en el Mundial de MotoGP. La sucesión de mala suerte y de distintas complicaciones antes del parón veraniego culminaron para el italiano con una fuerte caída en Alemania, en la que acabó con una fractura de clavícula, de la que tuvo que ser operado, y una lesión en la rodilla, que es la que le ha dado más lata.

El que fuera líder de la general en la categoría reina ha ido arrastrando esta última dolencia en el retorno del campeonato tras las vacaciones. Aunque, pese a todo, pudo conseguir dos magníficas terceras posiciones en Silverstone, resultados que repitió, junto a una pole, hace un par de semanas en MotorLand Aragón, el feudo de Marc Márquez.

Allí, el vigente campeón del mundo rebasó en la clasificación general a Bezzecchi, que ahora es tercero a 24 puntos de su compañero de equipo, Jorge Martín. Pero no son pocos los que coinciden en que al de Rimini le toca responder ahora, este fin de semana, en el Gran Premio de San Marino. Y es que Misano es para él su cita de casa, por ser Italia, por la cercanía con su ciudad natal, y también con Tavullia, sede de todos los pupilos de Valentino Rossi, que suelen entrenar en esta pista.

El transalpino arrancó el jueves hablando en DAZN, aunque de primeras no de MotoGP, sino de su visita el pasado fin de semana al Gran Premio de Italia de Fórmula 1, donde pudo apoyar a su gran amigo, Andrea Kimi Antonelli, que ganó remontando desde la 19ª posición para reforzar su liderato en el Mundial de Pilotos.

"Fue bonito, fue un fin de semana precioso. Una experiencia fantástica, coronada además por una carrera magnífica de Kimi, porque estuvo increíble. Somos amigos, y ver el éxito que está consiguiendo es una gran motivación para mí. Espero que yo también le sirva un poco de inspiración a él. Ver lo que consiguió en Monza fue un subidón de adrenalina para mí", empezó diciendo, antes de centrarse ya en este fin de semana y en lo que espera en la batalla entre Aprilia y Ducati.

"Es difícil hacer una comparación con lo que pasó el año pasado [cuando peleó intensamente contra Marc Márquez], porque la moto era distinta. Tanto la nuestra como también la Ducati. Es cierto que el año pasado fuimos rápidos, y también Marc. Así que espero que vuelva a estar fuerte este año. Jorge Martín también ganó aquí en 2023, y yo fui segundo. Siempre hay que contar con Jorge, también porque es el líder. Seguramente será un fin de semana difícil, duro, porque es una pista complicada, donde muchos pilotos son rápidos. Pero intentaremos empezar bien el viernes. Tengo ganas de subirme a la moto, e intentaremos hacerlo lo mejor posible", siguió.

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing Foto de: Burak Akbulut / Anadolu via Getty Images

El #72 fue después uno de los protagonistas de la rueda de prensa en el trazado que recibe el nombre de Marco Simoncelli. El transalpino hizo hincapié en la sensación de correr en casa y rehuyó del favoritismo que se le quiere imponer: "Es normal que cuando llegas al gran premio de casa, y lo estás haciendo bien durante la temporada, que los aficionados se vengan arriba y te animen a tope. Y es algo súper positivo. Al final, para mí esta es una carrera especial. Pero en definitiva no es más que una carrera".

"Siempre doy el máximo, es lo que voy a hacer, y mentiría si dijese que no me gustaría ganar. Pero sé que aún estoy recuperándome de la lesión de la rodilla, desafortunadamente me sigue dando un poco de guerra. A nivel de hombro, ya estoy mejor. Pero por el momento mi objetivo principal no es otro que el de regresar al estado de forma que tenía a principio de curso".

"Vamos a intentar que sea aún mejor que Mugello, pero no lo sé por el momento. Mugello estuvo bien, pero ahora llega una historia completamente diferente, y también llego en una situación totalmente distinta. Así que no tendría sentido alucinar. Vamos a centrarnos, con los pies en la tierra, en el trabajo que tenemos que hacer", siguió.

Preguntado sobre su batalla con Márquez en 2025, Bezzecchi la comparó así respecto a su situación actual: "Espero empezar muy bien, ya desde mañana por la mañana. Pero las motos son distintas, y también las condiciones meteorológicas y del trazado. Este año son un poco más complicadas. El paquete técnico quizás es un poquito mejor este año, y yo estoy menos en forma en comparación a como llegué el año pasado. Para mí este no es el fin de semana más importante del año, Aragón lo era más".

Bezzecchi no se escapó a una pregunta recurrente este jueves: su reacción al ver la fotografía publicada por Márquez tras el GP de Aragón, en la que mostraba el estado real de su maltrecho hombro derecho. "Desafortunadamente, así es MotoGP. Es lo que nos encanta hacer, pero nuestro deporte entraña peligro. Todo el mundo se lesiona, y obviamente, todos conocemos la condición de Marc, y su talento para hacer lo que logra hacer con las lesiones. Pero así es nuestro deporte, y lo asumimos como tal. La moto te aporta muchas emociones, quizás demasiadas como para cubrir el dolor. Resulta muy duro volver a la moto, pero lo es más completar toda la temporada aguantando ese dolor".