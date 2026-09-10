Bagnaia y la foto de Márquez: "Si ahora quieres obtener visibilidad, tienes que hacer este tipo de cosas"

Pecco Bagnaia quiere reencontrar sensaciones en casa. El piloto italiano sigue falto de 'feeling' al manillar de la Ducati, este año con el agarre trasero, lo que le llevó a un decepcionante fin de semana en MotorLand Aragón. El turinés terminó undécimo la sprint del sábado y se fue al suelo en la carrera del domingo, tras la cual fue claro y tajante con la dureza de su situación: "Es humillante, estoy en el peor momento de mi carrera y no veo la salida", soltó entonces.

Ahora, el tricampeón del mundo de motociclismo espera que le vayan mejor las cosas en una pista que, en un 2025 igual de duro, pareció servirle de salvavidas: el Misano World Circuit Marco Simoncelli, donde este fin de semana se celebra del Gran Premio de San Marino, y no solamente es pista de casa para los corredores italianos, sino que lo es doblemente para los miembros de la Academy de Valentino Rossi, habida cuenta de cuánto entrenan aquí, por la cercanía del trazado con Tavullia, pueblo natal del 'Dottore' y en el que tiene su Rancho.

"Creo que Mugello es el circuito que conozco mejor. Pero Misano... Quizás en un simulador podría hacerlo con los ojos vendados", empezó diciendo Bagnaia a los medios, entre los que estaba Motorsport.com. "En realidad, no, no quiero intentarlo. Pero en cualquier caso es fantástico, esta pista está a 20 minutos de mi casa [Pesaro]. Este año hemos entrenado menos aquí, pero sí bastante. Y creo que aquí el potencial puede ser mayor".

"No sé si en mi equipo han entendido por qué los dos últimos fines de semana han sido tan difíciles, pero espero que hayamos encontrado algunas soluciones para ayudarme a luchar", siguió.

Misano es un circuito conocido por ofrecer un magnífico agarre, algo que puede ayudar al #63, que sin embargo es consciente de que eso no bastará si no consigue dar un paso adelante: "También en Aragón había mucho agarre, así que veremos. Tenemos que trabajar para entender por qué también en MotorLand sufrí tanto. Sin duda trabajar bien será fundamental. Y trataremos de estar más tranquilos, para entender mejor la situación. Como he dicho, Aragón fue sin duda el peor momento, porque sé que podría hacerlo mucho mejor, pero no lo consigo. Me cuesta adaptarme a esta moto y los dos últimos fines de semana han sido muy difíciles. Así que estoy decidido a remontar, como ya hemos hecho otras veces en el pasado".

Al turinés le preguntaron cómo lo hace para no dejarse llevar por la frustración: "Preguntádselo a mi equipo, ellos lo saben mejor. Pero la frustración forma parte de este trabajo, es normal. Es imposible no sentirse frustrado a veces. Y cuando quieres ganar, cuando quieres seguir en lo más alto, es normal que, al encontrarte en esta situación, te enfades y te sientas frustrado. Pero forma parte del proceso y me dará la motivación para mejorar".

Tras ello, sin embargo, Bagnaia lanzó una pequeña pulla a la casa de Borgo Panigale, subrayando que, según él, la GP24 sigue siendo una moto mejor que la que tiene ahora, la GP26, y añadiendo que no les será sencillo plantar cara a las Aprilia este fin de semana: "Creo que el potencial que tenían las Ducati con la GP24 era imbatible. Y todavía hoy, si fuéramos cuatro GP24, seguiría habiendo cuatro Ducati delante en el Mundial".

Francesco Bagnaia, Ducati Team Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Porque todos los tiempos por vuelta, los cronos más rápidos marcados con la GP24, siguen resistiendo. Los ritmos de carrera son siempre más rápidos que hace tres años. Recuerdo muy bien la carrera de aquí de hace tres años, y el potencial que teníamos. Y las Aprilia, sí, han mejorado, pero también las Ducati han dado un paso atrás. Así que, quizá, si este fin de semana conseguimos encontrar algo, podremos luchar bien contra ellos. De lo contrario, aquí las Aprilia pueden ser muy fuertes", dejó claro.

Tras ello, el piamontés fue más allá cuando le preguntaron si confía en que la llegada de piezas nuevas pueda mejorar la situación: "Estoy bastante convencido de que no necesitamos cosas nuevas. Estoy convencido de que necesitamos cosas viejas. Pero la moto es esta, y otros pilotos consiguen ser rápidos. Así que es un problema mío y tengo que adaptarme".

Como no podía ser de otra manera, a Bagnaia le preguntaron también por la famosa foto de Marc Márquez, que tras Aragón publicó una instantánea en redes sociales mostrando la dura realidad de su brazo derecho, sin musculatura en comparación al izquierdo tras tantos problemas físicos desde 2019.

"Es difícil juzgar desde fuera. No es un secreto que Marc tiene una gran 'cara de póker' [en el sentido de no siempre cuenta toda su realidad]. Así que no se sabe realmente cómo están las cosas. Nadie conoce la realidad sobre él. Pero es increíble lo que está haciendo. Con varias intervenciones quirúrgicas en el mismo brazo, es normal que tenga algunas limitaciones. Es increíble la manera en que está afrontando los fines de semana de carrera".

Bagnaia también explicó que él, personalmente, probablemente no habría mostrado una imagen tan fuerte: "Para mí, la relación con los medios es diferente. Soy completamente distinto a muchos otros pilotos. Así que prefiero ocultar muchas cosas", señaló.

"Hay muchas cosas que no sabéis de mí. Cuando corrí aquí en 2023, no sabíais en qué condiciones estaba mi pierna. Estaba completamente negra. Pero corrí igualmente. Y si ahora quieres obtener visibilidad, tienes que hacer este tipo de cosas. Y Marc es muy bueno en esto. Y la persona que está detrás de él está insistiendo mucho en esta situación. Así están las cosas. Es un enfoque diferente de las redes sociales", concluyó.