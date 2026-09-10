Acosta: "Márquez debería ganar este mundial"

Pedro Acosta seguirá buscando grandes resultados este fin de semana en Misano. El 'Tiburón de Mazarrón' brilló con luz propia en Aragón, con una más que meritoria segunda posición tras un adelantamiento para el recuerdo a Marco Bezzecchi y llegando a apretarle las tuercas al intratable ganador en MotorLand, Marc Márquez.

Ahora, es el momento de pasar página, y al murciano y a KTM les espera el Gran Premio de San Marino, en una pista históricamente buena para la RC16, y en la que las expectativas son más altas en la casa de Mattighofen que en otros lugares.

Acosta desembarcó este jueves en Misano, y lo primero que le preguntaron los medios, entre los que estaba Motorsport.com, es precisamente si había revisado mucho la carrera de Alcañiz: "Le seguiré quitando importancia a la pasada a Marco Bezzecchi, porque he hecho adelantamientos mucho mejores a los que no les habéis dado tanta bola. Fue algo más visual que otra cosa. Cada uno, cuando se va a dormir, sabe la realidad del asunto", empezó diciendo.

"Llegaba con mucha más velocidad que Marco, y delante de mí tenía una autopista para pasar. Yo iba a adelantar, el tema es que me tiré desde muy lejos, pero era cuestión de tiempo. Si no era ahí, era en la frenada de la curva 1, porque iba a llegar con mucha más inercia. Entonces, no fue tan espectacular desde dentro que como lo fue desde fuera".

El sentir general es que el bicampeón del mundo está muy por encima de su moto, viendo cómo están sus compañeros de marca, y el propio Acosta lo reconoce, habida cuenta de que lo toma como preparación para 2027, cuando desembarcará en Ducati como compañero de Marc Márquez.

"Intento estar por encima de la moto. Ya dije que iba a dar todo lo que tenía hasta final de año, ya más que por la marca, que también, porque al final he estado seis años con ellos y se merecen todo lo bueno que yo les pueda traer; sino sobre todo por mí, porque el año que viene voy a empezar un nuevo reto, seguramente el más grande en lo que llevo de carrera deportiva. Entonces, todo lo que pueda coger me lo voy a guardar para mí, como experiencia, para seguir mejorando y estar al nivel el día que sea necesario", comentó.

"Creo que me dio más motivación la carrera de Silverstone que la de Aragón. Porque Silverstone es un circuito en el que no voy bien, a la KTM además le cuesta, y conseguimos un Top 5 bastante decente. En Aragón, si ves todas las carreras que he hecho ahí, más o menos siempre he estado cerca del podio, y la KTM siempre ha ido bien. Era más de esperar. Es verdad que estoy contento porque estamos consiguiendo mejorar la moto durante el fin de semana, que eso no es tan normal. Estamos tomando los riesgos necesarios para hacerlo, y está funcionando. Hay que seguir igual".

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing, Marc Marquez, Ducati Team, Marco Bezzecchi, Aprilia Racing Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Cuestionado sobre qué espera para Misano, el #37 reconoce que la perspectiva es buena: "Como en Aragón, venimos con más expectativas que a otros circuitos. Aquí siempre vamos bien, solo hay que recordar el wildcard que hizo Dani Pedrosa, que no hizo podio porque no quería meterse en la lucha por el campeonato y demás. Pero podría haberlo logrado perfectamente. El año pasado hicimos una buena carrera, saliendo noveno en la sprint no me fue mal, creo que acabé quinto, y el domingo iba con ritmo suficiente como para pelear por la tercera posición. Puede ser un buen fin de semana".

Como es lógico, al fenómeno de Mazarrón le preguntaron por la famosa foto reciente de Marc Márquez, en la que, tras ganar en Aragón, mostró el estado real de su hombro derecho, acallando todo tipo de comentarios. "No la he visto", contestó Acosta, tras lo cual se la enseñaron.

Acosta evitó hablar de la fotografía, pero sí abordó la pelea por el título, señalando al #93 como favorito: "El tema es que Marc ha recuperado tantos puntos que ya viene con mucha inercia este año. Le vienen circuitos que son muy buenos, quitando Indonesia creo que no le viene ninguno en que no haya ganado. De todos los que quedan, le pueden ir mal ese y Portimao, que creo que nunca ha acabado. Y aunque no quiten Qatar, viene con mucha inercia y en los días malos coge puntos por todos lados".

"En el momento en que Marc tenga que apretar lo hará, como hizo en la primera curva de Aragón. Entonces, veo que esto va a estar apretado hasta el último momento, pero Marc es el que más experiencia tiene. Debería ganar este Mundial", siguió.

Por último, pensando en el papel que puede jugar en el tramo final de temporada, Acosta lo tiene claro: "Yo intentaré ganar alguna carrera. Estoy en eso ahora mismo. Estamos intentando mejorar la moto, que no tengamos problemas mecánicos, pero nos falta un poco de performance. Tenemos que intentar estar metidos en el podio todo lo que se pueda, ir cogiendo experiencia para el año que viene... Al final, aunque yo quiera hacer buenos resultados este año, lo mío se basa en una preparación para cuando me llegue el momento", cerró.