Bezzecchi: "Me he caído por un error, como siempre; era cuestión de supervivencia"

Nuevo error para Marco Bezzecchi, y de nuevo en una jornada de sábado, que sigue minando su liderato en el Mundial de MotoGP. El piloto de Aprilia rodaba en quinta posición a falta de dos vueltas para el final de la carrera al sprint del Gran Premio de la República Checa cuando se fue al suelo en la curva 3, de manera dramática.

Y es que los sábados se le siguen atragantando de manera clara al corredor nacido en Rimini, como ya le pasara a Pecco Bagnaia en 2024, cuando perdió un título por su desempeño en las sprints. Los datos hablan por sí solos: de los 10 accidentes que ha sufrido Bezzecchi hasta ahora en la temporada 2026, en 9 fines de semana, 9 de ellos han sido en sábado. Y en carreras cortas, acumula ya 4 ceros (en Tailandia, Austin, Jerez y Brno), a los que hay que sumar un único punto logrado en Montmeló.

En este caso, el #72 volvía a pintar bien para las carreras en Chequia. Bezzecchi había demostrado un ritmo fortísimo en los entrenamientos libres, y se había colocado cuarto en la parrilla de salida. Pero la caída le privó de rematar la faena a menos de dos giros de la conclusión. Un incidente con consecuencias dramáticas en la clasificación general: con su tercer puesto, Marc Márquez ya está a 65 puntos del transalpino (salió de Mugello a 102, por lo que le ha recortado 37, todo un GP), y su compañero de equipo, Jorge Martín, en su fin de semana más complicado, está a 15 unidades tras finalizar quinto.

Al término de la sprint, Bezzecchi habló en DAZN sobre lo que había sucedido, y reconoció que había cometido un error, como ya le ha pasado en otros incidentes en la presente campaña. Además, reveló que, pese al buen ritmo que tenía aparentemente, su carrera fue un sufrimiento durante todas las vueltas, hasta que ya no pudo salvar la situación más.

"La caída ha sido por un pequeño error, como siempre ocurre. En esta sprint, no me sentí demasiado bien. Era una cuestión de supervivencia, pero no logré llegar al final", empezó resumiendo 'Bez'.

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Además, el italiano descartó que la carrera le costara más de lo pensado por posibles consecuencias físicas del accidente de Hungría. Lo achacó más a su elección de neumático trasero, el medio: "El físico no fue un problema. Aún me duele un poco el pie, Pero todo está bastante bajo control. Realmente esperaba que la goma blanda cayera un poco más, y seguramente la opción media no ha sido la adecuada. Pero eso, ahora, es muy fácil decirlo".

De cara a la prueba larga del domingo, Bezzecchi espera algo mejor, aunque se ve lejos de los pilotos referencia: "Mañana se puede hacer una buena carrera. Esperemos poder hacer una buena salida y meternos en las posiciones de cabeza. Pero está claro que no somos los más rápidos; estamos bastante lejos de los más rápidos", cerró.