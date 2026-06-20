Así queda el Mundial de MotoGP 2026 tras la Sprint en Brno: puntos y posiciones

La carrera sprint del Gran Premio de República Checa de MotoGP 2026 ha apretado un poco más la lucha por el Mundial. Aunque Marco Bezzecchi mantiene el liderato del campeonato pese a su caída en Brno, sus principales perseguidores aprovecharon la oportunidad para recortar diferencias. Jorge Martín sumó cinco puntos, Marc Márquez fue 3º y Pecco Bagnaia se llevó la victoria al sprint, reduciendo la ventaja del piloto de Aprilia cuando aún quedan por repartirse los puntos más importantes del domingo.

A continuación, consulta cómo quedan las clasificaciones del Mundial de MotoGP 2026 tras la sprint de Brno, con las tablas actualizadas de pilotos, equipos y constructores.

Clasificación del Mundial de pilotos de MotoGP 2026 tras la Sprint en Brno: puntos, posiciones y distancia

Clasificación del Mundial de equipos de MotoGP 2026 tras la Sprint del GP de Chequia (Brno)

Pos Equipos Puntos 1 Aprilia 345 2 Ducati 236 3 Trackhouse 211 4 VR46 184 5 KTM 181 6 Gresini 142 7 Honda 72 8 LCR 70 9 Tech3 57 10 Yamaha 49 11 Pramac 20

Clasificación del Mundial de constructores de MotoGP 2026 tras la Sprint del GP de Chequia (Brno)

Pos Chasis Puntos 1 Aprilia 257 2 Ducati 237 3 KTM 157 4 Honda 84 5 Yamaha 49

¿Quién lidera el Mundial de MotoGP 2026 tras la sprint en Brno?

Marco Bezzecchi conserva el liderato del Mundial de MotoGP 2026 tras la carrera sprint del Gran Premio de República Checa, aunque vio reducida parte de su ventaja después de sufrir una caída cuando peleaba por las posiciones delanteras. El piloto de Aprilia sigue al frente de la clasificación con 180 puntos, mientras que Jorge Martín aprovechó la oportunidad para recortar diferencias y ya suma 165. La tercera posición del campeonato continúa en manos de Fabio Di Giannantonio, que gracias a su gran resultado en Brno alcanza los 144 puntos y se mantiene plenamente en la pelea por las primeras plazas del Mundial.

¿En qué posición está Marc Márquez en el Mundial de MotoGP 2026 tras la sprint en Brno?

Marc Márquez continúa ocupando la quinta posición del Mundial de MotoGP 2026 después de la sprint de Brno. El piloto de Ducati sumó otro podio al terminar tercero este sábado y ya acumula 115 puntos en la clasificación general. Aunque todavía se encuentra a una distancia considerable de Marco Bezzecchi y del grupo de cabeza, el ocho veces campeón del mundo sigue recortando diferencias poco a poco y mantiene viva su remontada en la lucha por el campeonato cuando aún queda más de media temporada por disputarse.

¿En qué posición está Jorge Martín en el Mundial de MotoGP 2026 tras Brno?

Jorge Martín sigue en 2ª posición en el Mundial de MotoGP 2026 tras el sábado en Brno. Eso sí, el de San Sebastián de los Reyes logró sumar 5 puntos, y con la caída de su compañero, ya solo está a 15 puntos del liderato en el campeonato.