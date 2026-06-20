Márquez: "Di más de lo que tenía"

Para este Gran Premio de la República Checa, Ducati diseñó un adhesivo con la silueta de Marc Márquez y la instrucción, 'I’m a believer', que vendría a ser, 'soy creyente'. Ese credo hace referencia a las posibilidades, que todavía tiene el #93, de pelear por el que sería su segundo título consecutivo enfundado en el mono del equipo oficial de Ducati, después de la corona que se encasquetó el año pasado.

En el circuito checo, Márquez se las apañó para terminar en el podio en un ejercicio de supervivencia, después de colocarse en el grupo de cabeza desde el primer momento; de ver cómo Diogo Moreira se le caía justo delante, y de cruzar la meta prácticamente a rueda de Ai Ogura, el segundo, y también muy cerca de Pecco Bagnaia, el ganador de la prueba corta.

Un resultado que, combinado con la caída de Marco Bezzecchi, deja al corredor de Cervera (Lleida) a 65 puntos del liderato, 37 puntos menos de los que, por ejemplo, le separaban del italiano después de la cita en Mugello, hace dos grandes premios.

"En la sprint di más de lo que tenía para llegar a la altura de los primeros. El calor aprieta mucho", resumió Márquez, que se vació por completo en un trazado que gira eminentemente hacia a la derecha, el costado que más le cuesta. Le costó siempre más que los circuitos a la izquierda, donde siempre marcó la diferencia, todavía más después de las siete operaciones a las que ha tenido que someterse en su brazo derecho, desde 2020: "Estoy muy contento por este resultado, aunque sea en una sprint, en un circuito con curvas a la derecha. Vamos pasito a pasito".

Marc Márquez, Ducati Team Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

El doblete conseguido hace menos de dos semanas, en Hungría, seguramente engañó a más de uno. Sobre todo, porque el escenario, el más lento de todo el calendario, no desgasta ni la mitad que Brno, donde a Márquez se le vio más apurado para no despegarse de Bagnaia y Ogura.

"Tenía algo más, porque llegué hasta ellos, pero, una vez estás allí, o tienes mucho más o no les adelantas. Si el primero va fino, y pilota tan bien como lo ha hecho Pecco, adelantar es muy complicado", puntualizó el #93, que sigue centrado en recuperar esas sensaciones que, por físico, ha perdido en los primeros instantes de las carreras, históricamente su punto fuerte. "Esas primeras vueltas me están costando un poquito más. Si trato de ir por instinto, hay mucho riesgo al coger las referencias de frenada. Cuando me adapto a lo que necesito, soy capaz de ir hacia adelante", analizó Márquez.