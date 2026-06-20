Bagnaia se lleva la Sprint en Brno, Márquez podio y Bezzecchi al suelo

Brno (Enviado Especial).- No lograba la victoria en un sábado desde Malasia 2025, por lo que Pecco Bagnaia tuvo que esperar hasta el GP de la República Checa para conseguir su primer triunfo al sprint de la temporada, la 14 en su palmarés, un triunfo que dejó sin efecto la estratosferica pole position lograda por la mañana Ai Ogura, que solo pudo ser segundo, con Marc Márquez completando el podio ganando dos posiciones desde la salida. Pecco y Marc optaron por la goma blanda trasera, mientras que Ogura y el resto de Aprilia se decantaron por la goma media, igual que Pedro Acosta, sin que les llevara a nada positivo.

De hecho, el golpe de efecto de la sprint fueron las caídas de Pedro Acosta cuando luchaba por la quinta posición con un Marco Bezzecchi, que a dos vueltas del final y completamente solo, se fue al suelo en la curva 3, reduciendo su ventaja al frente de la general del campeonato a 15 puntos sobre Jorge Martín, que acabó quinto heredando la posición de su compañero en Aprilia, y, cuidado, a 65 puntos con Marc Márquez, que le ha recortado siete puntos al italiano, al que empieza ya a presionar remontando en la lucha por el campeonato.

Bagnaia fraguó su victoria en la salida, exprimiendo la goma blanda trasera para colocarse primero por delante de Ogura, mientras que Marc, que llegó a ir sexto, empezó a remontar, llegando a la cuarta plaza supernado a Fabio Di Giannantonio y Bezzechi.

La carrera empezó con dos caídas en la misma curva (12) en la primera vuelta, de Diogo Moreira, cuando circulaba tercero, y Maverick Viñales, cuando iba fuera del top 10, por lo que no tuvo nada que ver la de uno con la del otro, dejando el brasileño la posición a Marc, con un Diggia pegado a su rueda, primero amenazando la posición y, poco a poco, dejándole atrás. Pecco llegó a tener 1.2 segundos de ventaja, pero poco a poco tanto Ogura como Márquez fueron recortando aunque, al final, no pudieron darle caza.

Tras Di Giannantonio que acabo cuarto, y Martín, cruzaron la meta Raúl Fernñandez, Enea Bastianini, Fermín Aldeguer, Brad Binder y Joan Mir, que cerró el top 10. Toprak Razgatlioglu, que salía penúltimo, fue la primera Yamaha, undécimo.

Además de Moreira, Viñales, Acosta y Bezzecchi, también Luca Marini y Cal Crutchlow acabaron la carrera por los suelos.