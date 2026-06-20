Bagnaia se lleva la Sprint en Brno, Márquez podio y Bezzecchi al suelo
Pecco Bagnaia logró su victoria 14 al Sprint, algo que no lograba desde Malasia 2025, superando al poleman Ai Ogura, que fue segundo, y Marc Márquez, que completó el podio. El líder del Mundial se fue al suelo, solo, cuando iba quinto.
Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images
Brno (Enviado Especial).- No lograba la victoria en un sábado desde Malasia 2025, por lo que Pecco Bagnaia tuvo que esperar hasta el GP de la República Checa para conseguir su primer triunfo al sprint de la temporada, la 14 en su palmarés, un triunfo que dejó sin efecto la estratosferica pole position lograda por la mañana Ai Ogura, que solo pudo ser segundo, con Marc Márquez completando el podio ganando dos posiciones desde la salida. Pecco y Marc optaron por la goma blanda trasera, mientras que Ogura y el resto de Aprilia se decantaron por la goma media, igual que Pedro Acosta, sin que les llevara a nada positivo.
De hecho, el golpe de efecto de la sprint fueron las caídas de Pedro Acosta cuando luchaba por la quinta posición con un Marco Bezzecchi, que a dos vueltas del final y completamente solo, se fue al suelo en la curva 3, reduciendo su ventaja al frente de la general del campeonato a 15 puntos sobre Jorge Martín, que acabó quinto heredando la posición de su compañero en Aprilia, y, cuidado, a 65 puntos con Marc Márquez, que le ha recortado siete puntos al italiano, al que empieza ya a presionar remontando en la lucha por el campeonato.
Bagnaia fraguó su victoria en la salida, exprimiendo la goma blanda trasera para colocarse primero por delante de Ogura, mientras que Marc, que llegó a ir sexto, empezó a remontar, llegando a la cuarta plaza supernado a Fabio Di Giannantonio y Bezzechi.
La carrera empezó con dos caídas en la misma curva (12) en la primera vuelta, de Diogo Moreira, cuando circulaba tercero, y Maverick Viñales, cuando iba fuera del top 10, por lo que no tuvo nada que ver la de uno con la del otro, dejando el brasileño la posición a Marc, con un Diggia pegado a su rueda, primero amenazando la posición y, poco a poco, dejándole atrás. Pecco llegó a tener 1.2 segundos de ventaja, pero poco a poco tanto Ogura como Márquez fueron recortando aunque, al final, no pudieron darle caza.
Tras Di Giannantonio que acabo cuarto, y Martín, cruzaron la meta Raúl Fernñandez, Enea Bastianini, Fermín Aldeguer, Brad Binder y Joan Mir, que cerró el top 10. Toprak Razgatlioglu, que salía penúltimo, fue la primera Yamaha, undécimo.
Además de Moreira, Viñales, Acosta y Bezzecchi, también Luca Marini y Cal Crutchlow acabaron la carrera por los suelos.
Clasificación Sprint MotoGP del GP de la R. Checa 2026:
|Cla
|Piloto
|#
|Moto
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Km/h
|Abandono
|Puntos
|1
|P. Bagnaia Ducati
|63
|Ducati
|10
|
18'55.527
|12
|2
|A. Ogura Trackhouse
|79
|Aprilia
|10
|
+0.241
18'55.768
|0.241
|9
|3
|M. Márquez Ducati
|93
|Ducati
|10
|
+0.794
18'56.321
|0.553
|7
|4
|F. Di Giannantonio VR46
|49
|Ducati
|10
|
+2.905
18'58.432
|2.111
|6
|5
|J. Martín Aprilia
|89
|Aprilia
|10
|
+6.404
19'01.931
|3.499
|5
|6
|R. Fernández Trackhouse
|25
|Aprilia
|10
|
+7.440
19'02.967
|1.036
|4
|7
|E. Bastianini Tech3
|23
|KTM
|10
|
+8.110
19'03.637
|0.670
|3
|8
|F. Aldeguer Gresini
|54
|Ducati
|10
|
+10.195
19'05.722
|2.085
|2
|9
|B. Binder KTM
|33
|KTM
|10
|
+10.984
19'06.511
|0.789
|1
|10
|J. Mir Honda
|36
|Honda
|10
|
+11.103
19'06.630
|0.119
|11
|T. Razgatlioglu Pramac
|7
|Yamaha
|10
|
+13.497
19'09.024
|2.394
|12
|F. Morbidelli VR46
|21
|Ducati
|10
|
+14.942
19'10.469
|1.445
|13
|F. Quartararo Yamaha
|20
|Yamaha
|10
|
+15.038
19'10.565
|0.096
|14
|A. Rins Yamaha
|42
|Yamaha
|10
|
+15.535
19'11.062
|0.497
|15
|J. Miller Pramac
|43
|Yamaha
|10
|
+16.151
19'11.678
|0.616
|dnf
|C. Crutchlow LCR
|35
|Honda
|9
|
+1 Vuelta
18'58.262
|1 Vuelta
|Accidente
|dnf
|M. Bezzecchi Aprilia
|72
|Aprilia
|8
|
+2 Vueltas
15'27.023
|1 Vuelta
|Accidente
|dnf
|L. Marini Honda
|10
|Honda
|6
|
+4 Vueltas
13'06.633
|2 Vueltas
|Accidente
|dnf
|P. Acosta KTM
|37
|KTM
|5
|
+5 Vueltas
10'56.841
|1 Vuelta
|Accidente
|dnf
|D. Moreira LCR
|11
|Honda
|0
|
+10 Vueltas
1'28.673
|5 Vueltas
|Accidente
|dnf
|M. Viñales Tech3
|12
|KTM
|0
|
+10 Vueltas
1'30.230
|1.557
|Accidente
|Ver resultados
Comparte o guarda este artículo
Últimas noticias
Martín: "Ahora mismo lo que menos me preocupa es estar a 15 puntos del líder"
Bezzecchi: "Me he caído por un error, como siempre; era cuestión de supervivencia"
Ogura: "Estoy más contento con la cronometrada, que con la sprint"
Márquez: "Di más de lo que tenía"
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.
Mejores comentarios