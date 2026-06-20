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Crónica de carrera
MotoGP GP de República Checa

Bagnaia se lleva la Sprint en Brno, Márquez podio y Bezzecchi al suelo

Pecco Bagnaia logró su victoria 14 al Sprint, algo que no lograba desde Malasia 2025, superando al poleman Ai Ogura, que fue segundo, y Marc Márquez, que completó el podio. El líder del Mundial se fue al suelo, solo, cuando iba quinto.

Germán Garcia Casanova
Germán Garcia Casanova
Editado:
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Brno (Enviado Especial).- No lograba la victoria en un sábado desde Malasia 2025, por lo que Pecco Bagnaia tuvo que esperar hasta el GP de la República Checa para conseguir su primer triunfo al sprint de la temporada, la 14 en su palmarés, un triunfo que dejó sin efecto la estratosferica pole position lograda por la mañana Ai Ogura, que solo pudo ser segundo, con Marc Márquez completando el podio ganando dos posiciones desde la salida. Pecco y Marc optaron por la goma blanda trasera, mientras que Ogura y el resto de Aprilia se decantaron por la goma media, igual que Pedro Acosta, sin que les llevara a nada positivo.

De hecho, el golpe de efecto de la sprint fueron las caídas de Pedro Acosta cuando luchaba por la quinta posición con un Marco Bezzecchi, que a dos vueltas del final y completamente solo, se fue al suelo en la curva 3, reduciendo su ventaja al frente de la general del campeonato a 15 puntos sobre Jorge Martín, que acabó quinto heredando la posición de su compañero en Aprilia, y, cuidado, a 65 puntos con Marc Márquez, que le ha recortado siete puntos al italiano, al que empieza ya a presionar remontando en la lucha por el campeonato.

Bagnaia fraguó su victoria en la salida, exprimiendo la goma blanda trasera para colocarse primero por delante de Ogura, mientras que Marc, que llegó a ir sexto, empezó a remontar, llegando a la cuarta plaza supernado a Fabio Di Giannantonio y Bezzechi.

La carrera empezó con dos caídas en la misma curva (12) en la primera vuelta, de Diogo Moreira, cuando circulaba tercero, y Maverick Viñales, cuando iba fuera del top 10, por lo que no tuvo nada que ver la de uno con la del otro, dejando el brasileño la posición a Marc, con un Diggia pegado a su rueda, primero amenazando la posición y, poco a poco, dejándole atrás. Pecco llegó a tener 1.2 segundos de ventaja, pero poco a poco tanto Ogura como Márquez fueron recortando aunque, al final, no pudieron darle caza.

Tras Di Giannantonio que acabo cuarto, y Martín, cruzaron la meta Raúl Fernñandez, Enea Bastianini, Fermín Aldeguer, Brad Binder y Joan Mir, que cerró el top 10. Toprak Razgatlioglu, que salía penúltimo, fue la primera Yamaha, undécimo.

Además de Moreira, Viñales, Acosta y Bezzecchi, también Luca Marini y Cal Crutchlow acabaron la carrera por los suelos.

Clasificación Sprint MotoGP del GP de la R. Checa 2026:

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Abandono Puntos
1 Italy P. Bagnaia Ducati 63 Ducati 10

18'55.527

       12
2 Japan A. Ogura Trackhouse 79 Aprilia 10

+0.241

18'55.768

 0.241     9
3 Spain M. Márquez Ducati 93 Ducati 10

+0.794

18'56.321

 0.553     7
4 Italy F. Di Giannantonio VR46 49 Ducati 10

+2.905

18'58.432

 2.111     6
5 Spain J. Martín Aprilia 89 Aprilia 10

+6.404

19'01.931

 3.499     5
6 Spain R. Fernández Trackhouse 25 Aprilia 10

+7.440

19'02.967

 1.036     4
7 Italy E. Bastianini Tech3 23 KTM 10

+8.110

19'03.637

 0.670     3
8 Spain F. Aldeguer Gresini 54 Ducati 10

+10.195

19'05.722

 2.085     2
9 South Africa B. Binder KTM 33 KTM 10

+10.984

19'06.511

 0.789     1
10 Spain J. Mir Honda 36 Honda 10

+11.103

19'06.630

 0.119      
11 Turkey T. Razgatlioglu Pramac 7 Yamaha 10

+13.497

19'09.024

 2.394      
12 Italy F. Morbidelli VR46 21 Ducati 10

+14.942

19'10.469

 1.445      
13 France F. Quartararo Yamaha 20 Yamaha 10

+15.038

19'10.565

 0.096      
14 Spain A. Rins Yamaha 42 Yamaha 10

+15.535

19'11.062

 0.497      
15 Australia J. Miller Pramac 43 Yamaha 10

+16.151

19'11.678

 0.616      
dnf United Kingdom C. Crutchlow LCR 35 Honda 9

+1 Vuelta

18'58.262

 1 Vuelta   Accidente  
dnf Italy M. Bezzecchi Aprilia 72 Aprilia 8

+2 Vueltas

15'27.023

 1 Vuelta   Accidente  
dnf Italy L. Marini Honda 10 Honda 6

+4 Vueltas

13'06.633

 2 Vueltas   Accidente  
dnf Spain P. Acosta KTM 37 KTM 5

+5 Vueltas

10'56.841

 1 Vuelta   Accidente  
dnf Brazil D. Moreira LCR 11 Honda 0

+10 Vueltas

1'28.673

 5 Vueltas   Accidente  
dnf Spain M. Viñales Tech3 12 KTM 0

+10 Vueltas

1'30.230

 1.557   Accidente  
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