Márquez: "No me preocupa la fractura; lo que más me molesta es la contusión torácica"

En una jornada con bajas temperaturas en el trazado alemán, donde el actual piloto del equipo Gresini Racing ha ganado siempre que ha salido a correr el domingo subido a una MotoGP, las caídas se acumularon, por más que la suya y la de Fabio Di Giannantonio fueron las más preocupantes. Después de ambos revolcones, los dos volvieron a subirse a sus Ducati, pero Marc Márquez, tras dar un par de vueltas, optó por bajarse y dirigirse hacia su oficina, donde recibió la visita del doctor Ángel Charte, el director médico del Mundial, por los dolores en la zona costal derecha que sentía, tras el impacto sufrido en la curva 11, al salir proyectado al aire y a caer a plomo.

En aquel momento, las primeras exploraciones no reflejaron ninguna fractura torácica, más allá de una fuerte contusión. Las que se le hicieron a posteriori sí desvelaron una, en el dedo índice de la mano izquierda. A pesar de ello, lo más molesto y lo que le impidió terminar la segunda práctica fue el intenso dolor en la zona de las costillas.

"Las sensaciones con la moto han sido buenas, pero es obvio que la caída de la tarde ha tenido un gran impacto en este primer día aquí en Sachsenring", resumió Márquez, que finalmente terminó con el 13º mejor registro, a siete décimas del más veloz (Maverick Viñales) y a una sola décima del corte entre aquellos que deberán pasar por la Q1, y los que se verán directamente en la Q2.

El jueves, en la previa del gran premio, el #93 dejó claro que el hecho de correr en su circuito favorito no tenía que presionarle, aunque las dos caídas que contó este viernes, le obligarán a forzar incluso un poco más en la cronometrada de este sábado.

"No estoy preocupado por la fractura en el dedo, pero la contusión en la caja torácica es seguramente la que más me molesta y la que también me ha impedido continuar la sesión. Ahora toca descansar y mañana por la mañana veremos cuál es mi estado físico", remachó Márquez.