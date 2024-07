Martín: "A diferencia de Mugello o Assen, aquí la moto ha ido bien desde el inicio"

El piloto de Pramac Racing no montó los neumáticos blandos nuevos hasta el final del día, para buscar un tiempo rápido que le permitiera asegurarse el paso a la Q2 del Gran Premio de Alemania de MotoGP, que se celebra este fin de semana en Sachsenring.

Tras dedicar toda la jornada a preparar la puesta a punto de una moto que le ha funcionado desde la primera salida, el español acabó la jornada muy satisfecho. "Ha sido un día positivo, un poco extraño por las condiciones, con tanto viento ha sido complicado ser constante. Personalmente, me he encontrado bien desde el primer momento, me he podido centrar en los detalles, no he necesitado como en Mugello o Assen cambios drásticos, que fue un poco mi perdición, pierdes mucho tiempo haciendo esos cambios, comparando y descartando. Aquí la moto ya funciona y solo hay que afinar detalles para mejorar y para ir un poco más cómodo".

Así fue el viernes en Sachsenring: MotoGP Viñales lidera en la escabechina de Sachsenring

Sin embargo, se vieron muchas caídas, y alguna bastante fuerte, como la de Fabio Di Giannantonio que causó una bandera roja, o la de Marc Márquez. "La temperatura estaba muy al limite, quizá la goma media (delantera) era un pelín blanda pero, para la dura, hacia demasiado frío para ponerla. Pero es un compromiso, no creo que las caídas hayan sido por las condiciones, sentir bastante agarre delante. Es complicado y hay que saber adaptarse. Pero me ha parecido extraño ver tantas caídas".

Mientras la sesión estuvo trufada de incidentes, caídas o la bandera roja, Martín y Bagnaia fueron de los que no tuvieron ningún inconveniente. "Personalmente tenia mi trabajo organizado, no he utilizado las mismas gomas que el resto, cuando ellos han puesto nuevas yo seguía con la usada. Pero al final, cuando la gente pone gomas nuevas a media sesión se ve mucho movimiento en los tiempos que tampoco son reales. No he destacado porque iba con gomas usadas, pero sabía dónde estaba en todo momento. Estoy contento porque he podido probar todas las gomas delanteras y traseras que teníamos, creo que hemos hecho un buen trabajo".

"Al final, en el 'time attack' en el primer intento venia bajando mi mejor tiempo, pero casi me caigo y he tenido que abortar. Luego la goma delantera estaba gastada, así que consumimos mucho neumático y eso debemos mejorarlo", siguió.

Sobre los rivales, Martín aseguró que no había mirado los papeles. "No me ha dado tiempo de mirar mucho los datos, he pilotado bien, cómodo y rápido, creo que en una curva perdida un poco respecto a Pecco y mañana debemos mejorarlo. Los dos tenemos un pasito más pero veremos, en su segundo intento él tampoco ha podido bajar, debemos entender porque no mejoramos en el segundo intento del neumático delantero, ya que será clave en la Q2", una clasificación en la que Maverick Viñales se ha metido como primero. "Ha hecho un gran tiempo con goma nueva, pero en ritmo creo que tanto Pecco como yo tenemos un poquito más. Hay que esperar al sábado para verlo", zanjó el madrileño.