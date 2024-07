Marc Márquez sufre una fractura en un dedo de la mano izquierda

Marc Márquez salió a pista al inicio de la Práctica del GP de Alemania, este viernes por la tarde, una sesión de 60 minutos de duración, pero volvió inmediatamente al box. A falta de 55 minutos, el español regresó a pista y tres minutos después, sin haber completado aún una vuelta lanzada, se fue al suelo de forma bastante aparatosa.

Así fue la dura caída de Márquez en la Práctica de MotoGP en Sachsenring: MotoGP Vídeo: Márquez vuelve a caerse en Sachsenring; ¡highside en la Práctica!

Marc se fue al box y recibió una primera revisión médica sobre la marcha por parte del doctor Charte. Mientras la moto volvía al box y se cambiaba el mono, se llegó a falta de 40 minutos para el final de la sesión, coincidiendo entonces con una caída de Fabio Di Giannantonio, en la que su moto chocó en el airfence de la curva 1, por lo que se decretó bandera roja.

Durante 13 minutos la sesión estuvo parada y en la reanudación Márquez volvió a pista y marcó la vuelta rápida hasta ese momento (1.20.384). Sin embargo, sin que pasara nada aparentemente, Marc volvió a box y de ahí a su camión, se quitó el mono y se fue al centro médico de nuevo, lo que disparó las alarmas. Afortunadamente, a un poco menos de ocho minutos para el final de la sesión, el corredor fue declarado apto para seguir compitiendo, regresando al box de su equipo pero sin salir a pista.

Inicialmente, el doctor Charte descartó cualquier lesión grave o fractura. "Tiene una fuerte contusión en la parte costal derecha", dijo el médico del campeonato, para confirmar que "No hay fractura. Se le va a seguir haciendo tratamiento, antiinflamatorios y veremos la evolución". Charte aseguró que se le habían realizado cinco radiografías al corredor para descartar cualquier lesión. Recordemos que el pasado año Marc se cayó hasta cinco veces en este trazado, con la Honda, y se fracturó una costilla.

Sin embargo, el piloto se quejó tras la sesión de dolor en el dedo incide de la mano izquierda, y tras realizarle una radiografía se detectó una pequeña pero dolorosa fractura en la primera falange del citado dedo, lo que no le impedirá tomar parte este sábado en la segunda jornada del gran premio alemán, pero con dolor e incomodidad.

"Las sensaciones con la moto han sido buenas, pero es obvio que la caída de la tarde ha tenido un gran impacto en este primer día aquí en Sachsenring. No estoy preocupado por la fractura en el dedo, pero la contusión en la caja torácica es seguramente la que más me molesta y la que también me ha impedido continuar la sesión. Ahora toca descansar y mañana por la mañana veremos cuál es mi estado físico", fueron las impresiones de Marc difundidas desde el equipo, ya que el corredor no pudo atender a los medios al estar en tratamiento.

Márquez suma este fin de semana ya dos arrastrones, una situación similar a al del año pasado, cuando acabó con cinco caídas, renunciando finalmente a correr el domingo al fracturarse una costilla.