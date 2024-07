Bagnaia: "Hoy era peligroso empujar; pero ha sido un día positivo"

Pecco Bagnaia está en la pelea tras el viernes del Gran Premio de Alemania en Sachsenring. El ganador de las tres últimas carreras largas en la categoría reina no empezó tan fuerte el fin de semana teutón como lo hizo en Assen, ya que es casi imposible repetir algo tan perfecto, pero lo cierto es que completó una primera jornada bastante competitiva, sabiendo lo que le falta para seguir dando pasos.

El italiano terminó en novena posición la primera sesión de entrenamientos libres, una posición que ya es alta para lo que suele ser habitual en él, que se toma los viernes por la mañana de otra manera. Marcó un tiempo de 1:21.297 que le dejó a 7 décimas del mejor registro, de Jorge Martín. Más tarde, el ensayo vespertino le fue aún mejor: finalizó quinto con un 1:20.061, justo por delante de su compañero de equipo, Enea Bastianini, y a 463 milésimas del tiempazo de Maverick Viñales. De hecho, solamente quedó a una décima de Martín, segundo.

Así fue el viernes en Sachsenring: MotoGP Viñales lidera en la escabechina de Sachsenring

Sin embargo, a pesar de que los tiempos no fueron malos, el vigente campeón del mundo no lo tuvo del todo fácil, por las condiciones de la pista y el frío que hubo en la pista de Sajonia. Bagnaia explicó cómo le fue la jornada, que pudo acabar con sensaciones mejores: "Ha sido un día muy positivo. Normalmente, me cuesta un poco aquí en Sachsenring, sobre todo en ritmo de carrera. Hoy, sin embargo, estamos muy contentos con él. Creo que Martin y yo somos los dos más rápidos en este momento, junto con Marc", empezó diciendo.

"No estoy demasiado contento con las sensaciones de la moto, sinceramente, porque no me siento al 100%, pero estamos trabajando en ello y ya sabemos qué dirección tomar para mañana. En el 'time attack' no he podido aprovechar los neumáticos, porque sentía que el delantero no estaba en su mejor momento en el flanco derecho: hacía frío, viento y era mejor terminar la sesión, porque lo importante hoy era estar entre los diez primeros".

"Hoy era peligroso empujar a tope, porque el viento era muy intenso y frío, así que bastaba con hacer dos curvas lentas y el neumático delantero ya estaba en peligro. La goma trasera igual, así que el límite era muy pequeño para poder sacar el 100 por 100, y Maverick lo hizo muy bien, porque cada vez que girabas la sensación era de que se te cerraba el tren delantero", siguió Pecco.

Además, Bagnaia habló de las caídas en la curva 11, donde también se fue al suelo Marc Márquez: "Hay mucho agarre en el tren trasero con los neumáticos introducidos este año, y eso empuja la parte delantera. Esa curva ya era crítica en el pasado, y ahora lo es aún más. Todos los que se han caído allí lo han hecho en su primera vuelta rápida, cuando todavía hay que ser muy prudente en estas condiciones".

Por último, el #1 trató de explicar el buen nivel que la Aprilia de Viñales demostró este viernes en Alemania: "La Aprilia y Maverick siempre han sido muy fuertes aquí. Es una pista en la que pasas mucho tiempo inclinado, y la RS-GP, por sus características, tiende a ir rápido en estos circuitos. Pero ya veremos mañana, porque creo que las condiciones cambiarán bastante mañana y el domingo estarán en un punto intermedio", finalizó.