Acosta: "Estoy más contento por Pol Espargaró que por mí"

Pedro Acosta ha solventado sin mayores problemas el arranque del Gran Premio de San Marino, este viernes en Misano. Y eso que arrancó el día teniendo un accidente, al irse al suelo en los primeros compases de los Libres 1, un incidente en la curva 1 que, afortunadamente para él, no tuvo consecuencias físicas.

El 'Tiburón de Mazarrón' acabó la FP1 con un tiempo de 1:31.678, que le dejó a dos décimas de Marc Márquez, en la sexta posición. Que, precisamente, fue el mismo lugar que ocupó en la Práctica vespertina. Tras una primera mitad de entreno en la que no se mostró mucho, el corredor de KTM se mostró solvente en los 'time attack' finales para plantarse en 1:30.488, crono que le dio la tranquilidad para quedarse a 3 décimas de Marco Bezzecchi y por detrás de hasta cuatro Ducati.

Valorando la jornada, Acosta se mostró contento, en una pista en la que las KTM han ido mejor que en otros circuitos, como pasa históricamente en Misano, y señaló a Bezzecchi como el hombre que parece estar, de momento, un paso por delante del resto.

"El que está un paso por encima es Bezzecchi, que pasa por las curvas rápidas que da miedo. Pero he ido bien, mejor que en otros lados. Estamos en el circuito en el que hay más agarre de todo el año", empezó diciendo a los medios, entre los que estaba Motorsport.com.

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Pero, más que en su actuación, Acosta se centró sobre todo en la de Pol Espargaró. El probador de los de Mattighofen, sustituto de Maverick Viñales por lesión, brilló este viernes al colarse de manera directa en la Q2, con el noveno mejor tiempo. "Ya era hora de que otra KTM se metiera en la Q2, porque me sentía un poco solo, y ya está bien tener algo de ayuda. Estoy más contento por Pol que por mí", indicó el bicampeón.

De cara al resto del fin de semana, el #37 quiere ser cauteloso, sobre todo por el comportamiento de su prototipo: "Hay que ir con cuidado porque la moto se ha vuelto un poquito inestable".