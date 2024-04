Márquez: "Le doy mucho valor a este podio, no ha sido fácil"

Muchos pensaban que Marc Márquez era el máximo candidato a la victoria en las carreras del GP de las Américas de MotoGP, empezando por la sprint de este sábado. Sin embargo, el ocho veces campeón del mundo repitió en varias ocasiones que su objetivo era el podio, y que no tenía tanto ritmo como dos hombres, que aunque no los nombró, eran Maverick Viñales y Jorge Martín.

Con el madrileño saliendo sexto, el catalán se vio segundo en la parrilla detrás del de Aprilia. Finalmente, Viñales demostró tener un ritmo inalcanzable para acabar ganando, pero Márquez sí fue capaz de retener la segunda plaza tras las 10 vueltas, a pesar del acoso que tuvo a principio de carrera tanto de Martín como de Pedro Acosta... Y también de algún problema inesperado en su Ducati de un año de antigüedad.

Al ser preguntado por Dani Pedrosa, el de Cervera reconoció que esos problemas fueron vibraciones en el neumático trasero, que le condicionaron en los primeros giros. Sin embargo, cuando los solucionó, fue capaz de abrir hueco con Martín y de acercarse algo a Viñales, aunque la opción por la victoria nunca fue realista.

Así, al término de la carrera, Márquez concedió mucho valor a este resultado en el Circuito de las Américas, uno de sus feudos tradicionales: "Le doy mucho valor a este podio, porque no ha sido fácil", empezó diciendo. "Ha habido una parte de la carrera en la que estaba muy incómodo, he cometido muchos errores y he perdido mucho tiempo, pero he conseguido tener detrás a Acosta y a Martín. Poco a poco me he rehecho".

"He visto lo que pasaba, todo ha venido provocado porque han surgido unos problemas [las vibraciones] que no tenía durante los entrenos. Me costaba bastante ver la manera de cómo ir rápido, pero cuando lo he encontrado he podido abrir un poquito de hueco. La segunda parte de la carrera me estaba encontrando un poquito mejor", siguió.

Marc Márquez

Además, el #93 detalló cómo ahora sufre en el primer parcial y sus enlazadas, donde antes era muy fuerte, con la Desmosedici, algo que le ha hecho cambiar su mentalidad en la sprint: "El primer sector era uno de mis puntos fuertes, pero ahora es uno de mis puntos débiles, todos esos cambios de dirección me están costando más de lo normal. Cuando le sumas que te aparece un problema, me ha costado buscar la manera de no perder mucho tiempo. En vez de tener la mentalidad de ganar tiempo, en la segunda mitad de carrera he ido con la de perder lo menos posible, y eso me ha permitido pasar ese sector y apretar en el resto del circuito, donde ya me siento más cómodo".

Finalmente, el ilerdense fue cuestionado sobre la estrategia para la carrera larga, y si pasa por molestar a Viñales y ponerse delante para que no se escape: "Maverick está muy fuerte, y aparte ahora sale bien, que antes al menos salía mal [entre risas]. Hoy ha salido bien, lo he intentado en las dos primeras vueltas, pero he cometido un error en la curva 18. El punto fuerte de Viñales es el primer sector, que es mi punto débil. Ahí no voy a mejorar muchísimo, simplemente tengo que perder lo menos posible. Sobre todo, los neumáticos van a bajar. Ahí tienes que tener la precaución de no apretar mucho al principio", concluyó.