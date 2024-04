Márquez: "El objetivo no cambia, intentar luchar por estar en el podio"

El de Aprilia está en racha y tras lograr ganar la sprint en Portimao y luchar por la victoria en aquel fin de semana hasta la última vuelta, ha firmado este sábado en Austin su primer pole de la temporada y segunda con la moto italiana tras la de Valencia del año pasado. Pero más que la pole, lo que destacó de Maverick Viñales fue el ritmo y la velocidad pura, lo que le hace un claro candidato a la victoria esta noche en la sprint de Austin.

"Sabíamos ya desde ayer, estábamos convencidos, de que podíamos hacer un gran clasificación, porque tanto Jorge Martín como yo hicimos muy buenos tiempos y eso te da una referencia que se puede mejorar. Lo que no imaginaba es que bajaría al 00 ni que batiría el récord. En la segunda salida lo he acabado de rematar, sabemos que nuestro nivel es este y tenemos que mantenerlo", explicó Viñales.

"Espero desde la primera vuelta pelear por la primera posición y luchar, ese tiene que ser el lema del equipo, estar delante, luchar y mantener la constancia", lanzó.

Mavericks saldrá con Pedro Acosta y Marc Márquez en primera fila.

"Es una compañía muy dura, claro que sí, pero eso lo hace más interesante y divertido".

Acosta: "Tenemos poco a perder y mucho que ganar"

Pedro Acosta, por su parte, saldrá segundo en su primera vez en la fila delantera de una parrilla de salida de MotoGP, algo que le hace sin duda especialmente peligroso, visto lo visto hasta ahora. En Qatar salía 8º y en Portugal 7º, logrando ya subir al podio.

Pedro Acosta, Red Bull GASGAS Tech3 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

"Ha ido bien, ha sido de nuestros mejores sábados, ya desde ayer por la tarde dimos un paso adelante, creo que estamos en el camino, nos cuesta más en el FP1 para aclararnos, que necesitamos unas vueltas, pero por la tarde fue bien", explicó el murciano, que no quiere marcarse metas en este fin de semana.

"No hay objetivo, tenemos poco a perder y mucho que ganar hay que ver el ritmo que tiene Mavericks, el que tienen Martín que sale detrás y el de Marc, que sale al lado, veremos, si mejoramos lo de Portimao", calmó los ánimos.

Por último, Acosta envió un recadito a los que critican que siga rueda en pista.

"Hoy no he estado mirando mucho a los rivales, solo he seguido a una KTM, creo que estamos mejorando poco a poco y cuadrando todo, también el T4 que se nos empalagaba un poco", dijo muy pícaro.

Márquez: "Hemos más que cumplido el objetivo"

Por su parte, tercero saldrá un revivido Marc Márquez en su jardín de casa, lo que le hace un candidato a todo, sin duda, por más que su objetivo siga siendo tibio.

"Hemos más que cumplido el objetivo, que era acabar en las dos primeras filas, lo veía muy difícil, lo hemos conseguido, pero veremos como va la carrera, hemos ido de menos a mas el fin de semana y eso es lo importante, aun tengo que entender dos cositas para saber que es lo mejor para el ritmo de carrera", dijo.

"Hemos cambiado bastante la moto, es el primer gran premio en el que cambiamos la moto, porque el viernes estaba incomodo, hoy hemos hecho otro cambio y a ver si podemos dar con al tecla, pero no te voy a decir el qué", dijo.

Sobre si salir en primer fila le daba opciones de ganar la carrera, frenó el carro.

"La opción es acabar en el podio, hay dos pilotos que tienen mucho más rito que nosotros, y Acosta, Pecco Bagnaia y Enea Bastianini se sumarán, así que vamos a intentar luchar por esas posiciones de podio", mantuvo sus metas.