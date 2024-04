Viñales: "Voy a ir a por la carrera de la primera a la última vuelta"

El corredor de Aprilia era la imagen de la felicidad en el espectacular anfiteatro del Circuito de Austin, donde se improvisó el podio de los ganadores de la carrera sprint, que se llevó Maverick Viñales con una superioridad aplastante sobre Marc Márquez y Jorge Martín, que completaron el podio. Maverick, que ganó la anterior en Portimao, se siente fuerte y preparado para todo y ahora solo persigue su primera victoria en carrera larga con Aprilia.

"Ha sido fantástico con estos aficionados, estoy soñando y quiero seguir así, el nivel ha sido increíble, quiero dar las gracias a toda la gente de Aprilia y a todos los fans que están aquí apoyando, vamos a por más", dijo un eufórico Viñales.

El de Roses sufrió una caída el domingo de Portugal por culpa de un fallo en el cambio de su moto cuando iba segundo a una vuelta del final, por eso pasó del pesimismo a la locura.

"Ha sido impresionante, increíble, no tengo más que añadir. Hemos salido super decididos, contento con el trabajo del equipo, esta claro que en Qatar no era nuestro nivel y en Portimao clavamos el balance de la moto, no puedo decir mucho más, solo disfrutar el momento y seguir trabajando", añadió.

Tras la mala carrera de Qatar, Viñales ha ido un poco por su lado en la puesta a punto de la moto y la aerodinámica, hasta que Aleix Espargaró ha corregido y lleva lo mismo que el de Roses.

"Básicamente la única diferencia era la parte trasera, que cambiaba bastante, mi colín es hibrido entre el modelo 2023 y 2024, mientras Aleix llevaba el 24, pero a mi no me daba una moto estable, y yo necesito frenar fuerte desde el principio, por eso cambié un poco, para Aleix era mejor poder tumbar en curva, ahora vamos todos igual y eso es importante porque así la dirección en el trabajo es una", explicó.

Lo que permite entender el cambio que ha experimentado Maverick entre la primera carrera de Qatar y las dos siguientes de Portugal y Austin.

"Sobre todo, en la pretemporada no me encontraba bien con la moto nueva, no lográbamos encontrar el grip entre la goma delantera y trasera, en Portugal entendí donde debía poner el peso en las frenadas y eso es lo que me ha permitido dar este salto", desveló.

Logradas ya dos victorias en la sprint con Aprilia, a Maverick se le abre el desafío de ganar este domingo y convertirse en el primer piloto en lograrlo con tres marcas diferentes, Suzuki, Yamaha y la italiana.

"Mañana lo intentaremos, me siento muy fuerte no solo con la moto, también físicamente, y espero poder atacar, voy a ir a por la carrera de la primera a la última vuelta", advirtió.