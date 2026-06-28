Márquez: "¿La acción con Di Giannantonio? Yo acato, corro y callo"

Marc Márquez sale de Assen con menos botín de puntos que de Hungría y Brno, donde ganó. Con un sexto puesto de la sprint del sábado (gracias a una sanción por pisar el verde a Pecco Bagnaia) y con un séptimo puesto de la carrera larga de este domingo (que, al contrario, era un sexto, hasta que le penalizaron por pisar el verde en la curva 13, el viraje que le dio quebraderos de cabeza durante todo el fin de semana). Y, sin embargo, habrá pocos que no le señalen como uno de los máximos triunfadores del GP de Países Bajos.

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Y es que la prueba larga en 'La Catedral' tuvo múltiples incidentes para sus rivales por el título. Marco Bezzecchi se fue al suelo en los primeros compases, cerrando un fin de semana en el que podía sacar 37 puntos con apenas 5, Pecco Bagnaia tuvo que retirarse por problemas mecánicos en su Ducati, y Pedro Acosta también acabó en su box antes de tiempo, por problemas físicos. Solamente perdió puntos con el nuevo líder de la general, Jorge Martín, que fue tercero.

El español se planteaba la cita de Assen como una de sufrimiento, y en la que tenía un objetivo claro: saber aguantar y salir sin lesiones. El español llegó a ponerse tercero al principio, aprovechando la lucha de los pilotos de Trackhouse. Después, protagonizó un bonito duelo con Acosta, en el que fue un hueso duro de roer. Le pasó Bagnaia, y se mantuvo delante hasta que se retiró.

Pero el punto álgido fue un duelo con Fabio Di Giannantonio, con el que se tocó en la chicane de meta, teniendo que irse Márquez por la grava, igual que en su enfrentamiento con Valentino Rossi en la última vuelta de Assen 2015, pero con los papeles cambiados. Márquez perdió tiempo, y el italiano fue sancionado por cortar la chicane. Aunque tras cumplir la sanción quedó detrás, el multicampeón se vio superado por Alex Márquez, 'Diggia' y Bastianini, en el caso de la 'Bestia' por la sanción final.

"Más que una locura, ha sido una carrera larga, muy larga. Porque iba encima de la moto, esperando las 10 últimas vueltas para dar un pasito más, y de hecho lo he dado, incluso llevando el neumático blando trasero. Iba pilotando suave, fino, para terminar la carrera y salir de Holanda sin ninguna lesión", empezó diciendo a los medios, entre los que estaba Motorsport.com.

Marc Márquez, Ducati Team Foto de: Vincent Jannink / ANP / AFP via Getty Images

El español analizó su incidente con Di Giannantonio: "Ha sido un lance de carrera, así lo ha dicho Dirección de Carrera, porque a él no le han penalizado por el toque, sino porque ha cortado la chicane. Así que a acatar la decisión, ha sido un lance, y ya está. Yo acato, callo y corro, ya está". En DAZN, entre risas, hizo la comparación con 2015: "Hoy no me ha salido tan bien".

El de Cervera también aprovechó para elogiar a su hermano Alex, quinto con todos los problemas físicos a sus espaldas: "Mi hermano es vigente subcampeón del mundo. O sea, es muy bueno. Alex se reservó, se dosificó muy bien durante todo el fin de semana, y ya digo, es subcampeón del mundo y el año pasado aquí iba mucho más rápido que yo. Lo pude defender en la sprint, y en la carrera porque se cayó, si no ganaba. Pero como demostró en Jerez, en Montmeló, es un pilotazo".

Cuestionado sobre si cuesta no calentarse en una carrera así, Márquez tuvo claro que este domingo no era el día para pasar límites: "No calentarse. Cuando no puedes, no puedes, y hoy no podía".

Por último, Márquez explicó su elección del neumático blando trasero, pese a ser el medio la elección mayoritaria: "Era la elección para mí y para mi físico. No puedo exprimir al máximo el neumático durante todas las vueltas, entonces he puesto la opción que creía que podía exprimir en vueltas sueltas, y es lo que he hecho", cerró Márquez, que sale de Assen a 40 puntos de 'Martinator', antes de uno de sus circuitos fetiche, Sachsenring.