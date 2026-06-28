Martín: "Volver a ser líder después del infierno que pasé significa mucho"

A estas alturas del año pasado, Jorge Martín aumentaba la presión en el pulso que mantenía con Aprilia para intentar que la marca italiana le liberara del segundo año de su contrato, a partir de una cláusula que contenía el documento que les vinculaba por aquel entonces, y que las dos partes interpretaban de forma distinta. Una vuelta al calendario después, el español se fue este domingo de Assen como líder del Mundial de MotoGP, tras firmar su quinto podio del curso, en un día marcado por la escalofriante caída de Marco Bezzecchi, su compañero de taller.

Martín lideró más de media carrera, hasta que Raúl Fernández y Ai Ogura le adelantaron, prácticamente a la vez, sacando tajada del ritmo superior que habían demostrado en los ensayos. A pesar de verse superado por los dos rivales del equipo Trackhouse, satélite de Aprilia, Martín hizo una lectura de lo más positiva del fin de semana en Holanda, un escenario en el que no se terminó de sentir a gusto por más que el sábado se adjudicara la pole position.

"Quiero mandar toda mi fuerza a Marco, porque he visto su accidente y no es bonito ver caer a un rival. Está claro que hemos hecho un gran fin de semana, y que nos llevamos puntos para la saca", resumió Martín, que vuelve a comandar el campeonato, algo que no conseguía desde finales de 2024, cuando se proclamó campeón del mundo.

Después de aquello, el madrileño se metió de lleno en el periodo más sombrío de su trayectoria, con una serie de graves caídas que le provocaron una serie de lesiones, que le llevaron a querer escaparse de Aprilia. "Volver a ser líder después del infierno que pasé significa mucho. Pero ahora viene lo más difícil, que es mantenerse", reflexionó el #89, que aventaja a Bezzecchi en siete puntos, y que terminó muy satisfecho con la mejoría de sus sensaciones a medida que el fin de semana iba avanzando.

"Este fin de semana lo hemos afrontado como un test, y es la manera de hacerlo. Estoy contento porque hemos mejorado en velocidad. Volvemos a tener ritmo", advirtió Martín, que comentó su intención de ir a visitar a los médicos, para que los doctores le inspeccionen unos dolores en la espalda que no le dejaron pilotar como a él le gustaría: "Estas dos semanas me van a ir muy bien, porque he sufrido un poco de la espalda. Estoy un poquito estancado, y habrá qué dicen los doctores".