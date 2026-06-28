Así queda el Mundial de MotoGP 2026 tras de Assen: puntos y posiciones

Tras confirmarse su salida de Aprilia, Jorge Martín sorprendió a muchos al conseguir la pole en el GP de los Países Bajos, pero la carrera al sprint fue para Raúl Fernández. Sin embargo en la carrera principal fue Ai Ogura quien se impuso, aunque el gran ganador sí fue un Jorge Martín que se coloca líder tras la caída de Marco Bezzecchi. Mira cómo quedan los mundiales de pilotos, equipos y constructores tras el fin de semana de Assen, con puntos y posiciones.

Clasificación del Mundial de pilotos de MotoGP 2026 tras Assen: puntos, posiciones y distancia

Clasificación del Mundial de equipos de MotoGP 2026 tras Assen

Pos Equipos Puntos 1 Aprilia 379 2 Trackhouse 306 3 Ducati 283 4 VR46 220 5 KTM 193 6 Gresini 163 7 Honda 96 8 Tech3 79 9 LCR 77 10 Yamaha 63 11 Pramac 26 12 Yamaha 1

Clasificación del Mundial de constructores de MotoGP 2026 tras Assen

Pos Chasis Puntos 1 Aprilia 304 2 Ducati 282 3 KTM 175 4 Honda 100 5 Yamaha 59

¿Quién lidera el Mundial de MotoGP 2026 tras Assen?

Tras un fin de semana convulso en Brno, Marco Bezzecchi no tuvo mejor suerte en Assen, sobre todo tras una fuerte caída en la carrera principal que le ha hecho perder el liderato del campeonato en favor de su compañero Jorge Martín, que ahora suma 193 puntos, mientras que el italiano se queda atascado en sus 186.

¿En qué posición está Marc Márquez en el Mundial de MotoGP 2026 tras Assen?

Marc Márquez dio un paso de gigante en Brno, pero Assen no pudo seguir el ritmo de los favoritos y cea una posición en gran parte debido a la inesperada victoria de Ai Ogura, concretamente hasta la sexta plaza con 154 puntos, a 39 puntos del líder.

¿En qué posición está Jorge Martín en el Mundial de MotoGP 2026 tras Assen?

Jorge Martín salía desde la pole en la carrera corta de Países Bajos y, aunque no ganó ninguna de las dos carreras del fin de semana, sale de Assen en la primera posición del campeoanto de pilotos con 193 puntos, siete más que su compañero Marco Bezzecchi.