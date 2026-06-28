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Así queda el Mundial de MotoGP 2026 tras de Assen: puntos y posiciones

Así están las clasificaciones de pilotos, equipos y constructores de MotoGP 2026 tras el fin de semana de Assen (Países Bajos), con puntos, posiciones y más.

Juanjo Sáez
Juanjo Sáez
Editado:
Jorge Martín, Aprilia Racing Team

Jorge Martín, Aprilia Racing Team

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Tras confirmarse su salida de Aprilia, Jorge Martín sorprendió a muchos al conseguir la pole en el GP de los Países Bajos, pero la carrera al sprint fue para Raúl Fernández. Sin embargo en la carrera principal fue Ai Ogura quien se impuso, aunque el gran ganador sí fue un Jorge Martín que se coloca líder tras la caída de Marco Bezzecchi. Mira cómo quedan los mundiales de pilotos, equipos y constructores tras el fin de semana de Assen, con puntos y posiciones.

Clasificación del Mundial de pilotos de MotoGP 2026 tras Assen: puntos, posiciones y distancia

Pos Piloto Puntos
1 SpainJ. MartínAprilia 193
2 ItalyM. BezzecchiAprilia 186
3 ItalyF. Di GiannantonioVR46 177
4 JapanA. OguraTrackhouse 168
5 SpainM. MárquezDucati 153
8 SpainR. FernándezTrackhouse 138
6 SpainP. AcostaKTM 133 
7 ItalyP. BagnaiaDucati 130
8 SpainA. MárquezGresini 78
10 SpainF. AldeguerGresini 76
11 ItalyL. MariniHonda 70
12 ItalyE. BastianiniTech3 69
13 South AfricaB. BinderKTM 60
14 FranceF. QuartararoYamaha 45
15 ItalyF. MorbidelliVR46 43
16 BrazilD. MoreiraLCR 43
17 FranceJ. ZarcoLCR 34
18 SpainJ. MirHonda 26
19 SpainA. RinsYamaha 18
20 AustraliaJ. MillerPramac 15
21 TurkeyT. RazgatliogluPramac 11
22 SpainM. ViñalesTech3 10
23 SpainI. LecuonaGresini 9
24 SpainA. FernándezYamaha 5
25 GermanyJ. FolgerTech3  
26 United KingdomC. CrutchlowLCR  
27 ItalyM. PirroGresini  
28 ItalyL. SavadoriAprilia  

Clasificación del Mundial de equipos de MotoGP 2026 tras Assen

Pos Equipos Puntos
1 ItalyAprilia 379
2 United StatesTrackhouse 306
3 ItalyDucati 283
4 ItalyVR46 220
5 AustriaKTM 193
6 ItalyGresini 163
7 JapanHonda 96
8 FranceTech3 79
9 MonacoLCR 77
10 JapanYamaha 63
11 ItalyPramac 26
12 JapanYamaha 1

Clasificación del Mundial de constructores de MotoGP 2026 tras Assen

Pos Chasis Puntos
1 Aprilia 304
2 Ducati 282
3 KTM 175
4 Honda 100
5 Yamaha 59

¿Quién lidera el Mundial de MotoGP 2026 tras Assen?

Tras un fin de semana convulso en Brno, Marco Bezzecchi no tuvo mejor suerte en Assen, sobre todo tras una fuerte caída en la carrera principal que le ha hecho perder el liderato del campeonato en favor de su compañero Jorge Martín, que ahora suma 193 puntos, mientras que el italiano se queda atascado en sus 186.

¿En qué posición está Marc Márquez en el Mundial de MotoGP 2026 tras Assen?

Marc Márquez dio un paso de gigante en Brno, pero Assen no pudo seguir el ritmo de los favoritos y cea una posición en gran parte debido a la inesperada victoria de Ai Ogura, concretamente hasta la sexta plaza con 154 puntos, a 39 puntos del líder.

¿En qué posición está Jorge Martín en el Mundial de MotoGP 2026 tras Assen?

Jorge Martín salía desde la pole en la carrera corta de Países Bajos y, aunque no ganó ninguna de las dos carreras del fin de semana, sale de Assen en la primera posición del campeoanto de pilotos con 193 puntos, siete más que su compañero Marco Bezzecchi.

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