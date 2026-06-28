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Crónica de carrera
MotoGP GP de Países Bajos

Ogura logra su primera victoria en MotoGP; caída de Bezzecchi y Martín, nuevo líder del Mundial

Ai Ogura se llevó la victoria del GP de los Países Bajos de MotoGP, la primera para él en MotoGP, por delante de su compañero Raúl Fernández y con Jorge Martín completando un triplete de Aprilia y colocándose nuevo líder tras el cero de Marco Bezzecchi.

Germán Garcia Casanova
Germán Garcia Casanova
Editado:
Ai Ogura, Trackhouse Racing

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Assen (Enviado Especial).- Lo estaba avisando desde hacía mucho tiempo y tras dos podios consecutivos, Ai Ogura dio el hachazo en la Catedral, logrando una impresionante victoria en el Gran Premio de los Países Bajos, la primera para un japonés en la clase reina desde 2004, cuando lo logró Makoto Tamada, precisamente en el GP de Japón, hace nada menos que 7952 días.

El japones logró escalar poco  poco hasta llegar al grupo de los dos primeros, con Jorge Martín liderando 16 de las 26 vueltas de la carrera, hasta que le adelantó Raúl Fernández, poniendose primero y, tres vueltas despues, lográndo el sorpaso de la victoria el japones sobre su compañero, completando un podio completamente Aprilia, sin el hasta ahora líder del Mundial, Marco Bezzechi.

La carrera empezó con un verdadero golpe de efecto, al ponerse Martín líder desde la pole y entretenerse Bezzecchi entre los Trackhouse y los Ducati oficiales, cayéndose en el tercer giro, en la rapidísica curva 15, rozando el muro y quedando un poco aturdido en la escapatoria, donde le cuidaron los comisarios. El italiano se fue al centro médico tras perder, en ese momento, el liderato del campeonato. Bezzecchi ha sumado solo 13 de los últimos 111 puntos en juego, con dos ceros consecutivos y una clara muestra de que la presión de luchar por el campeoanto le ha pasado factura, tanto a él como a Aprilia.

A partir de aquí, Martín mantuvo el liderado de la carrera con Fernández pegado a su neumático, buscando el momento y el sitio para adelantarle, perdiendo el #89 posición con Raúl y Ogura en solo una vuelta, perdiendo además nueve puntos en la general, que ahora lidera con siete puntos de ventaja sobre su compañero.

Por detrás la batalla fue durísima entre las Ducati, con Marc Márquez, que llegó a estar en puesto de podio, perdiendo posicion y peleando primero con Pedro Acosta y Pecco Bagnaia, hasta que tuvieron que abandonar ambos a media carrera. Fabio Di Giannantonio y Alex Márquez, viniendo desde atras, tomaron el relevo y el pequeño de los hermanos de Cervera, lesionado y renqueante de sus caídas, logró aprovechar la batalla entre Marc y Diggia para colocarse cuarto, una posición que finalmente recuperó el de VR46. Alex acabó quinto y, finalmente, Enea Bastinini sexto al ser sancionar Marc en la última vuelta por pisar fuera, lo que le hizo perder una posición y la cuarta plaza de la general, que ahora es para Ogura.

Además de la caída de Bezzecchi y los abandonos de Acosta y Bagnaia, también se cayó Joan Mir en la primea vuelta, una vez más. Tampoco acabaron Franco Morbidelli ni Toprak Razgatlioglu.

Clasificación carrera MotoGP GP Países Bajos 2026:

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Abandono Puntos
1 Japan A. Ogura Trackhouse 79 Aprilia 26

40'21.905

       25
2 Spain R. Fernández Trackhouse 25 Aprilia 26

+2.004

40'23.909

 2.004     20
3 Spain J. Martín Aprilia 89 Aprilia 26

+3.512

40'25.417

 1.508     16
4 Italy F. Di Giannantonio VR46 49 Ducati 26

+9.315

40'31.220

 5.803     13
5 Spain A. Márquez Gresini 73 Ducati 26

+10.140

40'32.045

 0.825     11
6 Italy E. Bastianini Tech3 23 KTM 26

+10.388

40'32.293

 0.248     10
7 Spain M. Márquez Ducati 93 Ducati 26

+10.288

40'32.193

       9
8 France F. Quartararo Yamaha 20 Yamaha 26

+19.039

40'40.944

 8.751     8
9 South Africa B. Binder KTM 33 KTM 26

+19.383

40'41.288

 0.344     7
10 Spain A. Rins Yamaha 42 Yamaha 26

+20.302

40'42.207

 0.919     6
11 Italy L. Marini Honda 10 Honda 26

+20.669

40'42.574

 0.367     5
12 Australia J. Miller Pramac 43 Yamaha 26

+37.244

40'59.149

 16.575     4
13 Spain M. Viñales Tech3 12 KTM 26

+36.755

40'58.660

       3
14 Brazil D. Moreira LCR 11 Honda 26

+38.127

41'00.032

 1.372     2
15 Spain A. Fernández Yamaha 47 Yamaha 26

+1'00.826

41'22.731

 22.699     1
16 United Kingdom C. Crutchlow LCR 35 Honda 25

+1 Vuelta

41'32.928

 1 Vuelta      
dnf Italy P. Bagnaia Ducati 63 Ducati 15

+11 Vueltas

24'01.045

 10 Vueltas   Abandono  
dnf Turkey T. Razgatlioglu Pramac 7 Yamaha 13

+13 Vueltas

20'37.701

 2 Vueltas   Abandono  
dnf Spain P. Acosta KTM 37 KTM 13

+13 Vueltas

20'52.183

 14.482   Abandono  
dnf Italy F. Morbidelli VR46 21 Ducati 9

+17 Vueltas

14'28.367

 4 Vueltas   Accidente  
dnf Italy M. Bezzecchi Aprilia 72 Aprilia 1

+25 Vueltas

2'52.151

 8 Vueltas   Accident / injury  
dnf Spain J. Mir Honda 36 Honda 0

+26 Vueltas

58.622

 1 Vuelta   Accidente  
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Clasificación del Campeono del Mundo de MotoGP

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