Ogura logra su primera victoria en MotoGP; caída de Bezzecchi y Martín, nuevo líder del Mundial

Assen (Enviado Especial).- Lo estaba avisando desde hacía mucho tiempo y tras dos podios consecutivos, Ai Ogura dio el hachazo en la Catedral, logrando una impresionante victoria en el Gran Premio de los Países Bajos, la primera para un japonés en la clase reina desde 2004, cuando lo logró Makoto Tamada, precisamente en el GP de Japón, hace nada menos que 7952 días.

El japones logró escalar poco poco hasta llegar al grupo de los dos primeros, con Jorge Martín liderando 16 de las 26 vueltas de la carrera, hasta que le adelantó Raúl Fernández, poniendose primero y, tres vueltas despues, lográndo el sorpaso de la victoria el japones sobre su compañero, completando un podio completamente Aprilia, sin el hasta ahora líder del Mundial, Marco Bezzechi.

La carrera empezó con un verdadero golpe de efecto, al ponerse Martín líder desde la pole y entretenerse Bezzecchi entre los Trackhouse y los Ducati oficiales, cayéndose en el tercer giro, en la rapidísica curva 15, rozando el muro y quedando un poco aturdido en la escapatoria, donde le cuidaron los comisarios. El italiano se fue al centro médico tras perder, en ese momento, el liderato del campeonato. Bezzecchi ha sumado solo 13 de los últimos 111 puntos en juego, con dos ceros consecutivos y una clara muestra de que la presión de luchar por el campeoanto le ha pasado factura, tanto a él como a Aprilia.

A partir de aquí, Martín mantuvo el liderado de la carrera con Fernández pegado a su neumático, buscando el momento y el sitio para adelantarle, perdiendo el #89 posición con Raúl y Ogura en solo una vuelta, perdiendo además nueve puntos en la general, que ahora lidera con siete puntos de ventaja sobre su compañero.

Por detrás la batalla fue durísima entre las Ducati, con Marc Márquez, que llegó a estar en puesto de podio, perdiendo posicion y peleando primero con Pedro Acosta y Pecco Bagnaia, hasta que tuvieron que abandonar ambos a media carrera. Fabio Di Giannantonio y Alex Márquez, viniendo desde atras, tomaron el relevo y el pequeño de los hermanos de Cervera, lesionado y renqueante de sus caídas, logró aprovechar la batalla entre Marc y Diggia para colocarse cuarto, una posición que finalmente recuperó el de VR46. Alex acabó quinto y, finalmente, Enea Bastinini sexto al ser sancionar Marc en la última vuelta por pisar fuera, lo que le hizo perder una posición y la cuarta plaza de la general, que ahora es para Ogura.

Además de la caída de Bezzecchi y los abandonos de Acosta y Bagnaia, también se cayó Joan Mir en la primea vuelta, una vez más. Tampoco acabaron Franco Morbidelli ni Toprak Razgatlioglu.

Clasificación del Campeono del Mundo de MotoGP