Ogura logra su primera victoria en MotoGP; caída de Bezzecchi y Martín, nuevo líder del Mundial
Ai Ogura se llevó la victoria del GP de los Países Bajos de MotoGP, la primera para él en MotoGP, por delante de su compañero Raúl Fernández y con Jorge Martín completando un triplete de Aprilia y colocándose nuevo líder tras el cero de Marco Bezzecchi.
Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images
Assen (Enviado Especial).- Lo estaba avisando desde hacía mucho tiempo y tras dos podios consecutivos, Ai Ogura dio el hachazo en la Catedral, logrando una impresionante victoria en el Gran Premio de los Países Bajos, la primera para un japonés en la clase reina desde 2004, cuando lo logró Makoto Tamada, precisamente en el GP de Japón, hace nada menos que 7952 días.
El japones logró escalar poco poco hasta llegar al grupo de los dos primeros, con Jorge Martín liderando 16 de las 26 vueltas de la carrera, hasta que le adelantó Raúl Fernández, poniendose primero y, tres vueltas despues, lográndo el sorpaso de la victoria el japones sobre su compañero, completando un podio completamente Aprilia, sin el hasta ahora líder del Mundial, Marco Bezzechi.
La carrera empezó con un verdadero golpe de efecto, al ponerse Martín líder desde la pole y entretenerse Bezzecchi entre los Trackhouse y los Ducati oficiales, cayéndose en el tercer giro, en la rapidísica curva 15, rozando el muro y quedando un poco aturdido en la escapatoria, donde le cuidaron los comisarios. El italiano se fue al centro médico tras perder, en ese momento, el liderato del campeonato. Bezzecchi ha sumado solo 13 de los últimos 111 puntos en juego, con dos ceros consecutivos y una clara muestra de que la presión de luchar por el campeoanto le ha pasado factura, tanto a él como a Aprilia.
A partir de aquí, Martín mantuvo el liderado de la carrera con Fernández pegado a su neumático, buscando el momento y el sitio para adelantarle, perdiendo el #89 posición con Raúl y Ogura en solo una vuelta, perdiendo además nueve puntos en la general, que ahora lidera con siete puntos de ventaja sobre su compañero.
Por detrás la batalla fue durísima entre las Ducati, con Marc Márquez, que llegó a estar en puesto de podio, perdiendo posicion y peleando primero con Pedro Acosta y Pecco Bagnaia, hasta que tuvieron que abandonar ambos a media carrera. Fabio Di Giannantonio y Alex Márquez, viniendo desde atras, tomaron el relevo y el pequeño de los hermanos de Cervera, lesionado y renqueante de sus caídas, logró aprovechar la batalla entre Marc y Diggia para colocarse cuarto, una posición que finalmente recuperó el de VR46. Alex acabó quinto y, finalmente, Enea Bastinini sexto al ser sancionar Marc en la última vuelta por pisar fuera, lo que le hizo perder una posición y la cuarta plaza de la general, que ahora es para Ogura.
Además de la caída de Bezzecchi y los abandonos de Acosta y Bagnaia, también se cayó Joan Mir en la primea vuelta, una vez más. Tampoco acabaron Franco Morbidelli ni Toprak Razgatlioglu.
Clasificación carrera MotoGP GP Países Bajos 2026:
|Cla
|Piloto
|#
|Moto
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Km/h
|Abandono
|Puntos
|1
|A. Ogura Trackhouse
|79
|Aprilia
|26
|
40'21.905
|25
|2
|R. Fernández Trackhouse
|25
|Aprilia
|26
|
+2.004
40'23.909
|2.004
|20
|3
|J. Martín Aprilia
|89
|Aprilia
|26
|
+3.512
40'25.417
|1.508
|16
|4
|F. Di Giannantonio VR46
|49
|Ducati
|26
|
+9.315
40'31.220
|5.803
|13
|5
|A. Márquez Gresini
|73
|Ducati
|26
|
+10.140
40'32.045
|0.825
|11
|6
|E. Bastianini Tech3
|23
|KTM
|26
|
+10.388
40'32.293
|0.248
|10
|7
|M. Márquez Ducati
|93
|Ducati
|26
|
+10.288
40'32.193
|9
|8
|F. Quartararo Yamaha
|20
|Yamaha
|26
|
+19.039
40'40.944
|8.751
|8
|9
|B. Binder KTM
|33
|KTM
|26
|
+19.383
40'41.288
|0.344
|7
|10
|A. Rins Yamaha
|42
|Yamaha
|26
|
+20.302
40'42.207
|0.919
|6
|11
|L. Marini Honda
|10
|Honda
|26
|
+20.669
40'42.574
|0.367
|5
|12
|J. Miller Pramac
|43
|Yamaha
|26
|
+37.244
40'59.149
|16.575
|4
|13
|M. Viñales Tech3
|12
|KTM
|26
|
+36.755
40'58.660
|3
|14
|D. Moreira LCR
|11
|Honda
|26
|
+38.127
41'00.032
|1.372
|2
|15
|A. Fernández Yamaha
|47
|Yamaha
|26
|
+1'00.826
41'22.731
|22.699
|1
|16
|C. Crutchlow LCR
|35
|Honda
|25
|
+1 Vuelta
41'32.928
|1 Vuelta
|dnf
|P. Bagnaia Ducati
|63
|Ducati
|15
|
+11 Vueltas
24'01.045
|10 Vueltas
|Abandono
|dnf
|T. Razgatlioglu Pramac
|7
|Yamaha
|13
|
+13 Vueltas
20'37.701
|2 Vueltas
|Abandono
|dnf
|P. Acosta KTM
|37
|KTM
|13
|
+13 Vueltas
20'52.183
|14.482
|Abandono
|dnf
|F. Morbidelli VR46
|21
|Ducati
|9
|
+17 Vueltas
14'28.367
|4 Vueltas
|Accidente
|dnf
|M. Bezzecchi Aprilia
|72
|Aprilia
|1
|
+25 Vueltas
2'52.151
|8 Vueltas
|Accident / injury
|dnf
|J. Mir Honda
|36
|Honda
|0
|
+26 Vueltas
58.622
|1 Vuelta
|Accidente
|Ver resultados
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