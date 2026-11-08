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MotoGP GP de Qatar

Márquez: "La batalla de Qatar la hemos ganado; ahora toca dar un pasito atrás"

Tras firmar en Qatar su tercer podio de cuatro posibles en la gira asiática, Marc Márquez encara su segunda bola de partido, en Portugal, con mucha más precaución: "Cuando hemos tenido que atacar, lo hemos hecho".

Germán Garcia Casanova

Editado: 8 nov 2026, 18:01

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Marc Márquez, Ducati Team

Foto de: Mahmud Hams / AFP via Getty Images

Desde que llegó a Doha, a última hora de este jueves, Marc Márquez no paró de repetir que conseguir el título en su primera oportunidad no estaba en sus planes. El domingo, tras convertirse en el corredor que más puntos acumuló a lo largo del fin de semana (32), el actual campeón salió rumbo a España con la sensación de haber completado a la perfección el plan que se había marcado en su hoja de ruta, en el sentido de que, en Portugal, dentro de dos semanas, disfrutará de una oportunidad mucho más clara para revalidar el título, el octavo en la categoría de las motos pesadas, el décimo en total.

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En Portimão, el catalán se coronará de nuevo el sábado si gana la carrera corta, independientemente de qué hagan Jorge Martín y Marco Bezzecchi, que con el triunfo en Losail sigue con opciones, pero mínimas. A pesar de tenerlo muy de cara, el multicampeón se plantará allí con una mentalidad distinta a la que ha mantenido en este último tramo de calendario, en la gira asiática, en la que le ha dado la vuelta a una situación que hace unos meses era muy complicada para él.

"Portugal es de esos circuitos en los que encontraremos condiciones extremas. Frío, y puede que lluvia incluso. Un trazado espectacular, pero arriesgado. La batalla de Qatar la hemos ganado; ahora toca dar un pasito atrás", resumió Márquez, que en Losail, por increíble que parezca, sumó su primer podio sin triunfo del curso. "Hemos demostrado que cuando hemos tenido que arriesgar, lo hemos hecho. En la gira asiática pusimos toda la carne en el asador", añadió el corredor de Cervera (Lleida), que dispone de 60 puntos de ventaja sobre Martín, y de 74 puntos sobre Bezzecchi.

El de Aprilia fue el más rápido del fin de semana, y su lucha no era la del #93, que se impuso en la sprint tras un roce con el italiano, que terminó en el suelo. En la carrera larga, la superioridad de Bezzecchi se hizo evidente desde el primer momento, y Márquez ni siquiera hizo un amago de plantar batalla.

Marc Márquez, Ducati Team

Foto de: Karim Jaafar / AFP via Getty Images

"Ha sido un fin de semana importantísimo, porque sabíamos que las Aprilia irían muy rápido", prosiguió el líder del campeonato, que rodó un buen rato detrás de Pedro Acosta –le dejó pasar por problemas de presión en las gomas–, y de Raúl Fernández.

"Estaba convencido de mi estrategia. Quería gestionar mis cinco primeras vueltas, independientemente de si se escapaba Marco. Luego, cuando comencé a encontrarme bien, me conformaba con la tercera plaza, hasta que vi que Raúl sufría más que yo. Llegados a ese punto, me fui a por esos cuatro puntos, que nunca se sabe", zanjó Márquez.

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