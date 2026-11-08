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MotoGP GP de Qatar

Bezzecchi: "Estoy vivo en la lucha por el título de milagro, pero es algo positivo"

Marco Bezzecchi cumplió con su parte en Qatar y transformó su favoritismo en victoria para aplazar el título de Marc Márquez hasta el sábado de Portimao.

Germán Garcia Casanova

Editado: 8 nov 2026, 17:31

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Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Marco Bezzecchi ha cumplido con lo que tenía que hacer este domingo en Qatar para aplazar el alirón de Marc Márquez, mantener sus remotísimas opciones de título y, ante todo, reponerse tras caerse una vez más en la Sprint del sábado en Losail.

Recuerda:

Todos apuntaban al italiano de Aprilia por el ritmo mostrado en los entrenamientos como máximo favorito para la antepenúltima prueba larga del curso. Y no falló. Bezzecchi mantuvo la pole en la salida, mantuvo a raya a Raúl Fernández cuando se colocó segundo, y posteriormente navegó cómodamente hacia la victoria, la sexta dominical del año y la duodécima en 12 grandes premios diferentes.

El transalpino logró rodar en 1:52 hasta bien entrada la carrera y su triunfo nunca estuvo en peligro. Así, sale a 74 puntos de Márquez en la general, con 74 en juego, lo que quiere decir que si el multicampeón de Cervera puntúa en la sprint del sábado ya se quedará sin opciones automáticamente. O si no gana y Márquez es décimo o peor.

Al término de la prueba, Bezzecchi relató en DAZN cómo fue su actuación este domingo: "Estoy contento. Ha sido una carrera bonita, pero difícil. De gestión, pero bonita. Era lo que quería después de un fin de semana tan bueno, y de la carrera de ayer, que no fue como esperaba. Estoy feliz de haber podido hacer esta carrera hoy y de llevarme a casa esta sonrisa".

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Foto de: Mahmud Hams / AFP via Getty Images

"Desafortunadamente, este año, un poco por algún error al comienzo, me ha condicionado un poco con el tiempo y no he conseguido ser tan eficaz los sábados en las sprints. He conseguido 7 podios, pero ha sido mi punto débil, el más grande, junto a otros errores el domingo. Tengo que intentar trabajar y ajustar mis lagunas, crecer, batallar y aprender de los mejores. Tengo la fortuna de pelear con Marc, Jorge Martín y tantos pilotos fortísimos, tengo que intentar aprender de ellos", siguió.

Sobre sus remotas opciones de título, el #72 indicó: "Es verdaderamente difícil. Estoy vivo en la lucha por el título de milagro, pero es algo positivo. Al final, siempre es bonito decir que estás en la lucha por el campeonato. Pero, siendo realistas, ahora mismo me resulta difícil pensar que sea posible. Pero bueno, qué más da, vamos a Portimao, que es un circuito que me encanta, donde espero poder ir rápido. Y espero que esta victoria me dé un plus. Pero de momento quiero ir a casa y ver a mi perro", cerró.

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