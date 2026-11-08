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MotoGP GP de Portugal

Qué necesita Marc Márquez para ser campeón de MotoGP 2026 en Portimao

Tras un GP de Qatar en el que lo rozó, Marc Márquez llega al GP de Portugal con muchas posibilidades de ganar el título de MotoGP en 2026. ¿Qué necesita?

Juanjo Sáez

Editado: 8 nov 2026, 16:52

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Marc Márquez, Ducati Team

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Marc Márquez tuvo en el GP de Qatar su primera oportunidad matemática de proclamarse campeón del mundo de MotoGP por 10ª vez (que sería la 8ª en la categoría reina), pero no logró conseguirlo. Sin embargo, tendrá una nueva oportunidad en el GP de Portugal.

A falta de 74 puntos en juego (37 en Portimao y 37 en Valencia), el piloto catalán de Ducati aventaja en 60 puntos a Jorge Martín y en 74 a Marco Bezzecchi, por lo que las cuentas para los tres involucrados son claras.

¿Qué necesita Marc Márquez para ser campeón de MotoGP 2026 en Portimao?

Las cuentas de Marc Márquez para ser campeón en el GP de Portugal 2026 son sencillas, ya que además dependen de sus propios resultados únicamente.

Marc Márquez no tendría que perder más de 23 puntos frente a Martín, es decir, con sacar dos puntos al madrileño en la carrera sprint del sábado, sería campeón.

Marc Márquez solo necesitaría sumar 1 punto en la sprint o en la carrera para descartar matemáticamente a Bezzecchi

Por tanto, en caso de que Márquez gane la carrera al sprint del sábado, ya será campeón.

¿Por qué bastaría con 37 puntos de diferencia?

Los 74 puntos de diferencia serían suficientes porque en caso de empate final en el mundial de piltos, Marc Márquez sería el campeón al tener más victorias que Jorge Martín: siete frente a una en estos momentos, por lo que como mucho el madrileño podría acabar siete a cuatro en caso de ganar en Qatar, Portimao y Valencia.

¿Qué necesita Jorge Martín para alargar la lucha hasta Valencia?

Jorge Martín está a 60 puntos de Marc Márquez en estos momentos y tiene perdido el duelo en caso de empates (ya no puede igualar al catalán en victorias en 2026). Por lo tanto, el de Aprilia necesita salir de Portimao a 36 puntos o menos de distancia.

Jorge Martín necesita recortar como mínimo 24 puntos a Marc Márquez y que el piloto de Ducati no sume más de 13 puntos en todo el fin de semana

¿Cómo puede Marco Bezzecchi mantenerse en la batalla?

Aunque Marco Bezzecchi todavía puede ser campeón en 2026 según los números, la realidad es que necesita prácticamente un milagro, ya que ahora tiene 74 puntos de desventaja respecto a Marc Márquez con solo 74 en juego.

Bezzecchi necesita sí o sí ganar las dos carreras del fin de semana y sumar los 37 puntos en juego. Y esperar que Marc Márquez no sume ningún punto.

Esto se debe a que, en caso de llegar a Valencia con 37 puntos de desventaja con 37 en juego, Marco Bezzecchi podría ganar en Cheste y empatar al español en número de victorias esta temporada, por lo que si Marc Márquez hiciese otro cero en España, el italiano conquistaría el título al haber terminado más carreras en segunda posición.

¿Qué pilotos pueden ser aún campeones de MotoGP 2026?

Con 74 puntos en juego (37 en Portimao y 37 en Valencia), matemáticamente ya solo tenemos a tres pilotos que pueden convertirse en campeones del mundo en 2026.

Pos Piloto Puntos 1 M. MárquezDucati 427 2 J. MartínAprilia 371 3 M. BezzecchiAprilia 357

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