Martín: "No he tenido que tocar nada en los dos ensayos, eso es significativo"

Superado ya el calentón que le pilló el domingo pasado, en la última vuelta en Misano, cuando Enea Bastianini se lo llevó fuera de la pista para ganar la carrera, Jorge Martín se puso manos a la obra nada más salir a la pista en Mandalika.

En un circuito sucio, como era de esperar, el español se fue a dormir con el segundo mejor tiempo de todos, a menos de media décima de Bastianini, el más veloz de todos. Al margen del registro, que siempre da moral, el de Pramac celebró las sensaciones que le transmitió su Ducati, y que le llevaron a no modificarla apenas durante toda la jornada.

"Desde el momento en que salí a la pista fui rápido, y lo pude ser todo el día. Estoy sorprendido de lo rápido que vamos, y Enea también es muy competitivo", resumió Martín, que con vistas a la cronometrada de este sábado intuye tener todavía un poco de margen de mejora, sobre todo a una vuelta rápida. "Hay un par de curvas en las que puedo mejorar un poco. Pero me veo fuerte y el tiempo me sale natural. Pero no he tenido que tocar nada en los dos ensayos, y eso es significativo", añadió.

Martín es el líder de la tabla general, con 24 puntos sobre Pecco Bagnaia cuando faltan seis grandes premios por disputarse. Al actual campeón se le atragantó el arranque en Indonesia, que resolvió a falta de tres minutos para la conclusión del entrenamiento de por la tarde. Hasta ese momento, el turinés flirteó con quedarse fuera del grupo con acceso directo a la Q2. No obstante, un último giro, tras colocar una goma trasera blanda nueva, le recolocó el cuarto, fuera de peligro.

"Está claro que cuando no te salen las cosas fáciles surgen las dudas; pero luego solventó los problemas como el campeón que es. Siempre he contado con él para la pelea por las carreras, pero no ir cómodo le generará alguna duda hasta el domingo", reflexionó el #89, cuya única mácula este viernes, fue las calamitosas pruebas de salida que llevó a cabo: "Creo que optamos por una primera velocidad demasiado corta, y con demasiada potencia".