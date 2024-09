Bagnaia: "Puse una goma trasera nueva y la pesadilla se terminó"

El misterio que rodea el accidente que el actual campeón sufrió el pasado domingo, en Misano, volvió a hacer acto de presencia este viernes en Indonesia. Concretamente en el segundo entrenamiento, el que discrimina entre aquellos pilotos con acceso directo a la segunda criba de la cronometrada (Q2), y los que se tendrán que ver en la eliminatoria previa (Q1).

Hasta los últimos tres minutos, Pecco Bagnaia coqueteaba con el precipicio y se le veía en apuros. Sin embargo, en su última intentona, después de pasar por el taller y colocar una goma blanda trasera nueva, el turinés se reincorporó a la pista y bajó ostensiblemente su tiempo. El registro le dejó finalmente el cuarto, a menos de una décima de Enea Bastianini, su compañero y el más rápido de todos. Esa vuelta extra hizo que el #01 se quedara sin gasolina en el giro de regreso al garaje. Marc Márquez se ofreció a hacerle de taxista y le remolcó durante casi medio circuito, en un gesto que Bagnaia agradeció.

"Hasta la última vuelta me vi en la pesadilla del año pasado, y creo que mi equipo, también", reconoció el de Ducati, en referencia a las malas sensaciones que vivió el curso pasado, en el arranque de la prueba en Mandalika, aunque entonces le diera vuelta de forma brillante, con una victoria el domingo.

"Esta mañana probamos una configuración electrónica distinta, pero no funcionó. Y por la tarde, en las curvas a la derecha perdía segundos con los más rápidos. Nada de lo que probábamos funcionaba. Pero en el momento en que pusimos una goma blanda nueva todo encajó. Pero no me puse nervioso porque Jorge y Enea llevaban lo mismo que yo e iban rápido", añadió el bicampeón, que persigue a Jorge Martín en la tabla general, en la que se encuentra a 24 puntos del español.

"Este es el momento de la temporada en que más me divierto. Los 24 puntos que me saca Martín no son pocos, pero él me los recuperó el año pasado", ahondó el italiano, agradecido a Márquez por tener la deferencia de echarle una mano cuando su Desmosedici se quedó seca, y él, tirado en medio de la pista. "Me ha ayudado porque, si no, con el sol que caía lo hubiera pasado mal. Creo que con el respeto que nos tenemos todos, cualquiera se habría parado a ayudarme", remachó Bagnaia.