Márquez: "El sistema anticaídas de la Honda ahora lo he montado en la Ducati"

El piloto de Gresini cumplió el objetivo del viernes, clasificarse (7º) directamente para la Q2 y, además, fue protagonistas por partida doble: primero por hacer una salvada imposible, cuando ya estaba en el suelo levantando su Ducati; y después por haber hecho 'el taxi' a Pecco Bagnaia al final de la sesión, cuando el italiano se quedó sin gasolina.

Pese a que le destacaron esta última acción como la imagen del día, Marc corrigió: "Es la imagen más morbosa, pero me quedo con la salvada como la imagen del día".

Marc estaba con una sonrisa en la boca hablando de 'la salvada'. "De esas hacía mucho tiempo que no tenia ninguna", insistió.

"Del tema del taxi, justo se ha quedado Pecco sin gasolina delante de mi y he visto que levantaba la mano y le he esperado para remolcarle. Entiendo que sea una imagen más morbosa, porque es mi futuro compañero y todo eso, pero cuando pasas la línea de meta la rivalidad queda en segundo plano y si puedes ayudar a alguien que no se quede parado en medio de la pista con el calor que hace, le ayudas", explicó.

Por la televisión se vio que no fue fácil la maniobra, Pecco agarró el brazo de Marc, luego la pierna y, por fin, el español pudo empujarle por la estribera, que es lo habitual en estos casos.

"Yo buscaba la estribera desde el principio, que es lo más fácil. Pero no sacaba el pié, no nos hemos entendido de la mejor manera, no nos hemos compenetrado".

La acción fue de señor, ya que unos minutos antes, en la última salida para el time attack, Bagnaia salió del box y vio a los dos hermanos Márquez, Marc y Alex, y les hizo una señal con la mano, como para que le siguieran, y luego se ha parado a un lado.

"Esa imagen yo no la he visto, no me he dado ni cuenta. Es más, si yo quiero esperar una rueda para, me da igual. Ya sabéis que en ese punto, cuando lo quiero hacer soy un descarado. Pero ha sido casualidad, he salido y justo estaba él delante, ni le he mirado y he tirado. En la primera vuelta he fallado y luego me he visto en medio de un trenecito. He hecho la vuela detrás de Johann Zarco, que no es uno que buscarías para hacer la vuelta", relató.

Una salvada como en los viejos tiempos

Explicada esa primera parte, Motorsport. com le pidió a Marc Márquez que explicara la salvada, con esa clavada de rodilla en el asfalto para levantar la moto, algo que no se veía hacía mucho tiempo.

"Ha sido de las que hace mucho tiempo que no hacía. Como decía mucha gente entonces, llevaba un anticaídas en la Honda y ahora me lo han montado en la Ducati (risas). Ahora el sistema especial que llevaba antes lo ha desarrollado Ducati y empieza a funcionar", siguió con la broma.

"Como decía cuando estaba en Honda, estas salvadas son espectaculares, pero también es una señal de que voy incomodo. Es un circuito que me costó en el pasado. Pensaba que este año me costaría menos y de hecho hoy me ha costado más que en otros circuitos".

Seguramente una de las dificultades es que hay cuatro Ducati GP24 delante que, ahora mismo, parecen inalcanzables.

"Y no solo eso, hoy tenía también una 23 delante, que era Marco Bezzecchi. Tengo un punto bastante débil en el T2 que me está costando más de lo normal, estoy perdiendo muchísimo, sobre todo no soy capaz de explotar bien el neumático nuevo, del usado al nuevo bajo dos décimas, y los otros (Ducati) bajan casi cuatro o cinco. Intentaré mejorar ese punto para estar más cerca de las GP24, pero una vez más están bastante por delante, sobre todo Enea Bastianini y Jorge Martín", zanjó el de Gresini.