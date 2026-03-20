Martín: "La situación era mucho de tener confianza con la moto, y la he tenido"

Subidón de confianza el que ha tenido Jorge Martín este viernes en Brasil, en el estreno del remodelado circuito de Goiania. Si ya lo fue su cuarta posición en Tailandia tras perderse los primeros test de pretemporada, por unas operaciones para dejar definitivamente atrás su calvario de 2025, hoy el campeón del mundo de MotoGP de 2024 se ha mostrado como la referencia de Aprilia, al ser uno de los dos pilotos de la casa de Noale clasificado de manera directa a la Q2.

En una jornada muy complicada, en la que la FP1 se retrasó una hora por las lluvias torrenciales durante la noche, que también pasaron por agua el entrenamiento, y en la que en la Práctica la acción en pista en seco -con parches de humedad- duró apenas media hora, el de San Sebastián de los Reyes se coló en la cuarta posición de la tabla de tiempos, 1:21.566, a 3 décimas del mejor registro. Ello mientras su compañero de equipo, Marco Bezzecchi, era vigésimo, y Raúl Fernández 21º, ambos en el podio de Tailandia y hoy a más de dos segundos. Solamente Ai Ogura, décimo, consiguió colar junto a él la RS-GP en el Top 10.

Un resultado que no se podría conseguir sin tener cada vez más confianza con una Aprilia que le ha dado muchos quebraderos de cabeza, pero con la que va respondiendo, como dijo después de los ensayos a los medios, entre los que estaba Motorsport.com.

"La verdad que ha sido un día... Siempre es importante estar en Q2, obviamente, pero hoy era bastante más complicado, porque la situación de la pista era difícil, era mucho de tener confianza con la moto desde la salida, y la he tenido. Así que cada día que estoy sobre la Aprilia me acerco un pelín más a donde quiero llegar, y voy entendiendo más la moto, qué necesita. Ha sido, igualmente, con bastante riesgo porque la pista estaba muy, muy mal y hemos tenido que jugárnosla todos los que hemos pasado el corte", empezó diciendo.

Jorge Martín, Aprilia Racing Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Preguntado sobre qué es más complicado, si tener que estrenar un circuito o que haya parches de humedad, sea la pista que sea, 'Martinator' contestó: "Yo creo que los parches de humedad son mucho más complicados. Yo vengo, me preparo la carrera, y más o menos ya sabía por dónde había que pasar. Pero claro, al haber parches cambia completamente. Hemos hecho trazadas que no son para nada las naturales, tienes que ir forzando líneas muy extrañas, y eso es lo más difícil. Aparte de los sustos, de tener que calentar bien la goma, de estar más al límite en todo momento, y es más fácil cometer un error".

Posteriormente, el #89 remarcó la importancia de tener confianza desde el principio: "Al final es una cuestión de sensaciones. Si tú sales y ya te encuentras más o menos bien, pues vas a mejor, ¿no? Si te encuentras que no consigues calentar la goma, que en los parches tienes más sustos, entonces ya no tumbas, y es un bucle en el que no encuentras la confianza. Así que nada, yo me concentro en mí, en hacerlo lo mejor que puedo. Estoy contento tanto por la mañana, porque eran condiciones mixtas con gomas de agua, que suelo ir bastante mal, y luego con gomas de seco. Lo importante es ser siempre competitivo y estar dentro de los cinco primeros".

"El trazado me gusta. Es muy diferente, quizás, a lo que estamos acostumbrados. Se me hace muy similar, digamos, a Portimao, la verdad. Obviamente, la chicane de las curvas 9, 10 y 11, todo eso, es muy lento, pero el resto no está mal. Es corto, pero es rápido. También tiene cosas de Estoril", concluyó sobre Goiania.