Quartararo: "Tenemos que aprovechar estas oportunidades"

En Yamaha no ha cambiado nada a pesar de la alegría momentánea que supuso el buen entrenamiento vespertino de Fabio Quartararo, que sacó partido de la inestabilidad meteorológica para colarse entre los diez primeros. El francés salió a la pista nada más arrancar la sesión de la tarde, con la intención de sacar lo mejor de su M1, independientemente de que eso no sea suficiente en condiciones normales.

El Diablo colocó las gomas lisas y apretó tanto como pudo para concluir finalmente el séptimo, a algo más de medio segundo de Johann Zarco, el más veloz de todos. En esta ocasión, el corredor galo fue superado por Toprak Razgatlioglu, el mejor colocado de entre los representantes de Yamaha, que finalizó el tercero y se quedó a menos de dos décimas del piloto de LCR.

Yamaha ya ha dejado claro que la revitalización de su prototipo no se producirá de la noche a la mañana, y por eso hay que entender lo sucedido este viernes como una muestra de rebeldía de Quartararo. A pesar de dirigir su mirada futura hacia Honda, el corredor de Niza siempre responde cuando tiene una mínima oportunidad de reivindicar su calidad, como quedó claro nuevamente en Brasil.

"Sabemos de qué disponemos, y por eso tenemos que aprovechar estas oportunidades que se nos presentan, en condiciones delicadas y en una pista nueva", declaró Quartararo, que busca mantener ese modo 'zen0 para no frustrarse más de la cuenta, un objetivo que no siempre consigue alcanzar, habida cuenta de que el fabricante de Iwata está enfrascado en el desarrollo de su M1 incorporada con el motor V4.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

El campeón del mundo de 2021 es plenamente consciente de la limitación que la genera su moto en estas alturas de su carrera. El jueves, sin ir más lejos, subrayó la imposibilidad de destacar un punto de fuerza de una montura que hace unos años estaba considerada como una de las referencias. Con eso en mente, su intención es la de intentar disfrutar en la medida de lo posible cada vez que salga a rodar, y eso es algo que, al menos este viernes, el circuito brasileño le permitió.

"Me gusta el circuito, no parece tan pequeño como dicen los datos (3,8 kilómetros). Parece más largo que Sachsenring. Con sol y en seco, creo que tiene que ser un trazado divertido", remachó Quartararo.