Acosta: "Hoy merecía la pena arriesgar hasta un punto; esta carrera será dura"

Viernes muy complicado el que han tenido los pilotos de MotoGP en el retorno del campeonato a Brasil, en el remodelado circuito de Goiania. Y, pese a todo, con buena nota lo ha pasado Pedro Acosta. Las lluvias torrenciales que están afectando a la zona empeoraron las condiciones de la pista durante la noche, hasta el punto de que los Libres 1 de las tres categorías tuvieron que retrasarse, con la categoría reina corriendo en mojado.

Los protagonistas del Mundial estaban deseosos de recopilar datos en seco, habida cuenta de que es una pista nueva y de que hay tres neumáticos a probar. Y así fue, hasta la mitad de la sesión. Un cielo negro amenazaba lluvia, y llegó, para la segunda parte del entreno. Antes, los pilotos se apresuraron a salir para lograr un tiempo que les metiera directos a la Q2 cuanto antes. Y el 'Tiburón de Mazarrón' lo logró, al ser quinto con un crono de 1:21.750, a 493 milésimas del registro con el que lideró Johann Zarco. Otros, como Marco Bezzecchi, ganador en Tailandia, no tuvieron tanta suerte: fue vigésimo y disputará la Q1.

"Los días como hoy son los que tienen mucho más que perder que algo que ganar", empezó resumiendo Acosta a los medios, entre los que estaba Motorsport.com. "Todo el mundo ha seguido más o menos la misma estrategia: salir a pista, intentar estar arriba lo más rápido posible, e intentar mantenerse un poco ahí, porque no sabías muy bien cuándo iba a llegar la lluvia. Creo que hemos gestionado bastante bien un día que parecía difícil sobre el papel".

De hecho, el murciano empezó el día con un susto en la FP1, con una salvada cuando circulaba por un piano mojado: "Creo que no era la mejor manera de empezar un viernes en un circuito nuevo. Pero bueno, el show también es importante", comentó, tomándoselo entre risas.

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Cuestionado sobre qué le ha parecido el trazado, explicó: "El circuito es divertido, tiene zonas muy rápidas, como la de las curvas 3, 5, 6, 7, y 8, hasta llegar al último parcial. Pero bueno, creo que nos ha pillado a todos un poco de imprevisto que haya tardado tanto en secarse la pista, que se hayan secado determinadas zonas y otras estuvieran muy mojadas todavía. Esto creo que jugará un papel importante mañana y el domingo".

"Creo que ésta va a ser una carrera de las duras en MotoGP. Sobre todo por el desgaste mental de dar tantísimas vueltas, pasar tantísimas veces por el mismo sitio. Y sobre todo si sigue pareciendo que vamos a correr con parches de agua. Entonces, creo que será un circuito como Sachsenring, que en los días en los que hace mucho calor, es fácil cometer errores. Pero bueno, creo que habrá que tomárselo con calma. Esperar que todo esto se seque, pero en una condición de sol y bonita, creo que es una pista que puede dar mucho juego", prosiguió.

"Hay que saber también separar las sesiones en las que merece la pena arriesgar, y las sesiones en las que no. Al final, hoy merecía la pena arriesgar hasta un punto. No te cambia nada ser primero que ser el décimo, mientras entres a la Q2. Entonces, habrá que intentar hacer una buena clasificación, intentar estar delante, que la posición de parrilla aquí, sobre todo si corremos con parches de agua, va a ser crucial para el resultado final. E intentar cometer pocos errores, seguir en la línea que estamos llevando, de intentar sumar muchos puntos y no caer en el mismo agujero que caí el año pasado, cayéndome tanto al principio del año", remachó el líder de la clasificación general de MotoGP.

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