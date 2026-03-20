Goiania (Enviado Especial).- Johann Zarco fue el único que, a última hora del FP1, se sumó a Jack Miller para montar neumáticos de seco, un aprendizaje que le valió a francés para salir a pista enchufado en la Práctica del Gran Premio de Brasil, bajando el tiempo hasta el 1.21.257 cuando solo se habían consumido nueve de los 60 minutos de la sesión, un crono que ya nadie logró mejorar.

Se acercaron a ese tiempo Marc Márquez, que fue el segundo más rápido asegurándose el pase a la Q2 muy pronto en previsión de que llegara la lluvia, como así fue. También sorprendió Toprak Razgatlioglu, que siguiendo a otros pilotos logró marcar el tercer mejor tiempo y logrando su primer pase a la Q2 desde que está en MotoGP.

Jorge Martín que fue cuarto y primera Aprilia. La primera KTM, como es habitual, fue la de Pedro Acosta, quinto, con Alex Márquez sexto al hacer un ataque al tiempo justo antes de que lloviera, incluso con una ligera lluvia cayendo sobre la pista.

Fabio Quartararo también se sacó una buena vuelta de la manga para acabar séptimo, por delante de Fermín Aldeguer, Pecco Bagnaia y Ai Ogura, que completaron el top 10 y mañana estarán en la Q2.

Marc Márquez, Ducati Team, pasó a la Q2 en Brasil Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

La sesión empezó en seco, con todos los pilotos montando gomas lisas, que por la mañana solo Miller, y al final, Zarco, se habían atrevido a calzar. En su primer giro lanzado, Marc Márquez ya bajó el crono a 1.24.804, casi dos segundos más rápido que el mejor tiempo del FP1, con gomas rayadas, de Acosta (1.26.688), bajándose rápidamente los cronos al 1.21 bajos, con Zarco liderando ya tras los primeros diez minutos de sesión. Durante ese tiempo se produjeron tres caídas, las de Brad Binder nada más empezar, la de Jack Miller y la primera en MotoGP de Diogo Moreira, los tres sin consecuencias y los tres en la curva 4, donde al parece explicaron los pilotos, había un parche de agua inesperado.

Pese a que el entrenamiento empezó en seco, la amenaza de lluvia y unas densas nubes se cernían sobre el trazado, por lo que los pilotos querían marcar un buen tiempo para asegurarse el pase directo a la Q2. Justo a los 30 minutos de entrenamiento, cuando se había cumplido la mitad, empezó a llover con más fuerza, haciendo bueno el tiempo del francés de LCR, con Marco Bezzecchi y Raúl Fernández, los dos con Aprilia, ocupando las posiciones 20 y 21, fuera de la Q2 de forma sorprendente tras ser el ganador y el tercer clasificado, respectivamente, en Tailandia.