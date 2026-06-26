Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Recomendado para ti

Leclerc cree que en Austria "la situación es más complicada" que en Barcelona

Fórmula 1
GP de Austria
Leclerc cree que en Austria "la situación es más complicada" que en Barcelona

Sainz pide más: "Estamos muy lejos y tenemos que encontrar más rendimiento"

Fórmula 1
GP de Austria
Sainz pide más: "Estamos muy lejos y tenemos que encontrar más rendimiento"

Vídeo: ¡inadmisible! Le tiran una piedra a Cachón y causan daños a su Toyota

WRC
Rally de Grecia
Vídeo: ¡inadmisible! Le tiran una piedra a Cachón y causan daños a su Toyota

Piastri: "Parece que en Austria somos los mejores del resto tras Mercedes"

Fórmula 1
GP de Austria
Piastri: "Parece que en Austria somos los mejores del resto tras Mercedes"

Russell, sorprendido, ve a McLaren como rival en Austria: "Parecían volar"

Fórmula 1
GP de Austria
Russell, sorprendido, ve a McLaren como rival en Austria: "Parecían volar"

Bagnaia: "A veces hay que dejar de pensar y simplemente darle al gas"

MotoGP
GP de Países Bajos
Bagnaia: "A veces hay que dejar de pensar y simplemente darle al gas"

Alonso alerta de nuevos problemas en su Aston Martin en Austria

Fórmula 1
GP de Austria
Alonso alerta de nuevos problemas en su Aston Martin en Austria

Así vivimos la Práctica de MotoGP en Assen (Países Bajos), con Live Timing

MotoGP
GP de Países Bajos
Así vivimos la Práctica de MotoGP en Assen (Países Bajos), con Live Timing
MotoGP GP de Países Bajos

Vídeo: ¡Caídas de Alex Márquez y Aldeguer en Assen! Alex evita fracturas; el murciano al hospital

Alex Márquez sufrió, apenas una semana después de volver de lesión, una violenta caída en la parte final de la Práctica de MotoGP en Assen, que obligó a detener la sesión con bandera roja. El catalán acabó en el centro médico, y su compañero Fermín Aldeguer, por otra caída, en el hospital.

Rubén Carballo Rosa
Editado:
Alex Márquez, Gresini Racing

Importante contratiempo para Alex Márquez en su segundo gran premio tras volver de lesión. El piloto español sufrió una violenta caída este viernes en Assen, la segunda que protagonizó durante la Práctica, en la parte final de la Práctica de MotoGP. Fue en la curva 11, una volada importante, que obligó a detener la última sesión de la jornada cuando apenas quedaban 3 minutos. 

 

El vigente subcampeón del mundo perdió el control del tren trasero de su Ducati del equipo Gresini cuando estaba intentando un 'time attack', y se fue al suelo de manera muy aparatosa. La preocupación vino cuando la realización mostró al equipo médico atendiendo al #73, imágenes que provocaron que se parara la sesión antes de la última vuelta rápida para todos los pilotos.

Afortunadamente, de primeras quedó en un susto. El español no tardó en levantarse, ayudado por los comisarios, que querían cogerle, aunque el pequeño de los Márquez Alentà les pedía que no. Unos segundos después, con su GP26 ya retirada, el ilerdense pudo ponerse de pie por sus propios medios, aunque sin posibilidad de hacer un último giro.

 

Cabe destacar que el propio Alex Márquez ya se había caído al principio de la sesión. Pasados 5 minutos, el catalán se cayó cuando estaba tumbando su moto en la curva 5, perdiendo el control de su Ducati. Por suerte, recibió el golpe en el hombro izquierdo, y no en el derecho, que es el que se lesionó en su accidente en Barcelona, y que junto a otra lesión en la vértebra cervical le tuvo apartado de las pistas hasta el pasado Gran Premio de la República Checa.

Una vez que fue evacuado por los comisarios de pista, Alex Márquez fue directo al centro médico, para que le realizaran un chequeo. Allí, se determinó que tenía una contusión en su hombro derecho, el que se fracturó en Montmeló, y abrasiones en su brazo izquierdo. La mejor de las noticias vino con la radiografía del hombro, que confirmó que no tenía fracturas.

En Brno, el #73 optó por parar antes de tiempo, completando el fin de semana hasta la clasificación, pero sin correr las carreras, precisamente para no correr riesgos. Su objetivo en 'La Catedral' es el de hacer el gran premio completo, pero después de este incidente está por ver si es capaz de lograrlo. Gresini confirmó que el subcampeón de 2025 saldrá a pista a los Libres 2, y que será revisado después de la sesión por el equipo médico comandado por el doctor Ángel Charte.

En cuanto a desempeño, hay que decir que Alex Márquez cumplió con nota. Pese a no hacer su último intento, finalizó décimo, con un 1:31.701, a 6 décimas del mejor tiempo de Marco Bezzecchi y superando por 26 milésimas a Franco Morbidelli.

Por otra parte, es necesario indicar que no fue la sesión más tranquila para el equipo Gresini. Y es que, unos minutos antes, Fermín Aldeguer, afectado de anginas este fin de semana, sufrió otra fuerte caída, un arrastrón perjudicado por el escalón de grava de la curva 11, mismo punto en el que después cayó su compañero. La escudería de Faenza confirmó el traslado del murciano al hospital, para que le hicieran exploraciones en el pecho y en la espalda. 

 
Recuerda:

Comparte o guarda este artículo

Artículo Anterior A qué hora es la carrera sprint y la clasificación de MotoGP en Assen y cómo ver
Siguiente artículo Bezzecchi lidera la Práctica de Assen con bandera roja por una fea caída de Alex Márquez

Mejores comentarios
Más de
Rubén Carballo Rosa

Qué pilotos de MotoGP pasan a la Q2 en Assen y quiénes tendrán que ir a la Q1

MotoGP
MotoGP
GP de Países Bajos
Qué pilotos de MotoGP pasan a la Q2 en Assen y quiénes tendrán que ir a la Q1

A qué hora es la carrera sprint y la clasificación de MotoGP en Assen y cómo ver

MotoGP
MotoGP
GP de Países Bajos
A qué hora es la carrera sprint y la clasificación de MotoGP en Assen y cómo ver

Así vivimos la Práctica de MotoGP en Assen (Países Bajos), con Live Timing

MotoGP
MotoGP
GP de Países Bajos
Así vivimos la Práctica de MotoGP en Assen (Países Bajos), con Live Timing
Más de
Alex Márquez

A qué hora fue la práctica de MotoGP en Assen, en el GP de Países Bajos

MotoGP
MotoGP
GP de Países Bajos
A qué hora fue la práctica de MotoGP en Assen, en el GP de Países Bajos

Alex Márquez: "Anticipé mi vuelta en Brno porque no quería venir a Assen directamente"

MotoGP
MotoGP
Test de neumáticos 2027 en Brno
Alex Márquez: "Anticipé mi vuelta en Brno porque no quería venir a Assen directamente"

Parrilla de MotoGP para 2027: pilotos confirmados y así está el mercado

MotoGP
MotoGP
Parrilla de MotoGP para 2027: pilotos confirmados y así está el mercado
Más de
Gresini

Todas las motos de Marc Márquez en MotoGP, Moto2 y 125cc

MotoGP
MotoGP
Todas las motos de Marc Márquez en MotoGP, Moto2 y 125cc

Así vivimos la carrera de MotoGP en Brno (GP de República Checa)

MotoGP
MotoGP
GP de República Checa
Así vivimos la carrera de MotoGP en Brno (GP de República Checa)

Así queda el Mundial de MotoGP 2026 tras Brno: puntos y posiciones

MotoGP
MotoGP
GP de República Checa
Así queda el Mundial de MotoGP 2026 tras Brno: puntos y posiciones

Últimas noticias

Leclerc cree que en Austria "la situación es más complicada" que en Barcelona

Fórmula 1
GP de Austria
Leclerc cree que en Austria "la situación es más complicada" que en Barcelona

Sainz pide más: "Estamos muy lejos y tenemos que encontrar más rendimiento"

Fórmula 1
GP de Austria
Sainz pide más: "Estamos muy lejos y tenemos que encontrar más rendimiento"

Vídeo: ¡inadmisible! Le tiran una piedra a Cachón y causan daños a su Toyota

WRC
Rally de Grecia
Vídeo: ¡inadmisible! Le tiran una piedra a Cachón y causan daños a su Toyota

Piastri: "Parece que en Austria somos los mejores del resto tras Mercedes"

Fórmula 1
GP de Austria
Piastri: "Parece que en Austria somos los mejores del resto tras Mercedes"