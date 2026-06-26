Vídeo: ¡Caídas de Alex Márquez y Aldeguer en Assen! Alex evita fracturas; el murciano al hospital

Importante contratiempo para Alex Márquez en su segundo gran premio tras volver de lesión. El piloto español sufrió una violenta caída este viernes en Assen, la segunda que protagonizó durante la Práctica, en la parte final de la Práctica de MotoGP. Fue en la curva 11, una volada importante, que obligó a detener la última sesión de la jornada cuando apenas quedaban 3 minutos.

El vigente subcampeón del mundo perdió el control del tren trasero de su Ducati del equipo Gresini cuando estaba intentando un 'time attack', y se fue al suelo de manera muy aparatosa. La preocupación vino cuando la realización mostró al equipo médico atendiendo al #73, imágenes que provocaron que se parara la sesión antes de la última vuelta rápida para todos los pilotos.

Afortunadamente, de primeras quedó en un susto. El español no tardó en levantarse, ayudado por los comisarios, que querían cogerle, aunque el pequeño de los Márquez Alentà les pedía que no. Unos segundos después, con su GP26 ya retirada, el ilerdense pudo ponerse de pie por sus propios medios, aunque sin posibilidad de hacer un último giro.

Cabe destacar que el propio Alex Márquez ya se había caído al principio de la sesión. Pasados 5 minutos, el catalán se cayó cuando estaba tumbando su moto en la curva 5, perdiendo el control de su Ducati. Por suerte, recibió el golpe en el hombro izquierdo, y no en el derecho, que es el que se lesionó en su accidente en Barcelona, y que junto a otra lesión en la vértebra cervical le tuvo apartado de las pistas hasta el pasado Gran Premio de la República Checa.

Una vez que fue evacuado por los comisarios de pista, Alex Márquez fue directo al centro médico, para que le realizaran un chequeo. Allí, se determinó que tenía una contusión en su hombro derecho, el que se fracturó en Montmeló, y abrasiones en su brazo izquierdo. La mejor de las noticias vino con la radiografía del hombro, que confirmó que no tenía fracturas.

En Brno, el #73 optó por parar antes de tiempo, completando el fin de semana hasta la clasificación, pero sin correr las carreras, precisamente para no correr riesgos. Su objetivo en 'La Catedral' es el de hacer el gran premio completo, pero después de este incidente está por ver si es capaz de lograrlo. Gresini confirmó que el subcampeón de 2025 saldrá a pista a los Libres 2, y que será revisado después de la sesión por el equipo médico comandado por el doctor Ángel Charte.

En cuanto a desempeño, hay que decir que Alex Márquez cumplió con nota. Pese a no hacer su último intento, finalizó décimo, con un 1:31.701, a 6 décimas del mejor tiempo de Marco Bezzecchi y superando por 26 milésimas a Franco Morbidelli.

Por otra parte, es necesario indicar que no fue la sesión más tranquila para el equipo Gresini. Y es que, unos minutos antes, Fermín Aldeguer, afectado de anginas este fin de semana, sufrió otra fuerte caída, un arrastrón perjudicado por el escalón de grava de la curva 11, mismo punto en el que después cayó su compañero. La escudería de Faenza confirmó el traslado del murciano al hospital, para que le hicieran exploraciones en el pecho y en la espalda.