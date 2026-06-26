Qué pilotos de MotoGP pasan a la Q2 en Assen y quiénes tendrán que ir a la Q1
Apunta qué 10 pilotos han pasado a la Q2 de MotoGP en el Gran Premio de Países Bajos en Assen y quienes irán a la Q1 de la clasificación.
Alex Márquez, Gresini Racing
Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images
Ya sabemos qué 10 pilotos han pasado directos a la Q2 de la clasificación de MotoGP en el Gran Premio de los Países Bajos, que se está disputando este fin de semana en Assen como décima prueba de la temporada 2026.
La Práctica de este viernes en 'La Catedral' del motociclismo ha ofrecido una primera imagen de lo que será el fin de semana de carreras, tras la visita a Brno. Los 10 pilotos más rápidos de la sesión han pasado directamente a la segunda criba de la cronometrada, donde se decidirá el 'poleman' y las primeras filas de la parrilla, para sábado y domingo. El resto tendrán que pasar por la Q1 previa, que repartirá los dos últimos billetes a la Q2. Ambas sesiones serán el sábado por la mañana.
Apunta qué 10 pilotos han pasado a la Q2 de la clasificación de MotoGP en el Gran Premio de los Países Bajos, y quiénes tendrán que pasar por la Q1 previa en el circuito neerlandés de Assen.
Qué pilotos pasan directos a la Q2 de MotoGP en Assen (GP de Países Bajos)
- Marco Bezzecchi
- Raúl Fernández
- Pedro Acosta
- Ai Ogura
- Pecco Bagnaia
- Marc Márquez
- Fabio Di Giannantonio
- Enea Bastianini
- Jorge Martín
- Alex Márquez
Qué pilotos disputarán la Q1 de MotoGP 2026 en Assen (GP de Países Bajos)
- Franco Morbidelli
- Joan Mir
- Diogo Moreira
- Fermín Aldeguer
- Fabio Quartararo
- Maverick Viñales
- Alex Rins
- Luca Marini
- Jack Miller
- Toprak Razgatlioglu
- Brad Binder
- Augusto Fernández
- Cal Crutchlow
Resultados de la Práctica de MotoGP 2026 en Assen
Práctica en Assen
|Cla
|Piloto
|#
|Moto
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Km/h
|Velocidad Punta
|1
|M. Bezzecchi Aprilia
|72
|Aprilia
|26
|
1'31.123
|179.440
|2
|R. Fernández Trackhouse
|25
|Aprilia
|23
|
+0.177
1'31.300
|0.177
|179.093
|3
|P. Acosta KTM
|37
|KTM
|23
|
+0.187
1'31.310
|0.010
|179.073
|4
|A. Ogura Trackhouse
|79
|Aprilia
|21
|
+0.239
1'31.362
|0.052
|178.971
|5
|P. Bagnaia Ducati
|63
|Ducati
|26
|
+0.261
1'31.384
|0.022
|178.928
|6
|M. Márquez Ducati
|93
|Ducati
|22
|
+0.323
1'31.446
|0.062
|178.807
|7
|F. Di Giannantonio VR46
|49
|Ducati
|23
|
+0.342
1'31.465
|0.019
|178.770
|8
|E. Bastianini Tech3
|23
|KTM
|25
|
+0.465
1'31.588
|0.123
|178.529
|9
|J. Martín Aprilia
|89
|Aprilia
|21
|
+0.515
1'31.638
|0.050
|178.432
|10
|A. Márquez Gresini
|73
|Ducati
|14
|
+0.578
1'31.701
|0.063
|178.309
|11
|F. Morbidelli VR46
|21
|Ducati
|24
|
+0.604
1'31.727
|0.026
|178.259
|12
|J. Mir Honda
|36
|Honda
|26
|
+0.702
1'31.825
|0.098
|178.069
|13
|D. Moreira LCR
|11
|Honda
|21
|
+0.733
1'31.856
|0.031
|178.009
|14
|F. Aldeguer Gresini
|54
|Ducati
|13
|
+0.738
1'31.861
|0.005
|177.999
|15
|F. Quartararo Yamaha
|20
|Yamaha
|26
|
+0.963
1'32.086
|0.225
|177.564
|16
|M. Viñales Tech3
|12
|KTM
|21
|
+1.181
1'32.304
|0.218
|177.145
|17
|A. Rins Yamaha
|42
|Yamaha
|20
|
+1.249
1'32.372
|0.068
|177.014
|18
|L. Marini Honda
|10
|Honda
|24
|
+1.278
1'32.401
|0.029
|176.959
|19
|J. Miller Pramac
|43
|Yamaha
|23
|
+1.302
1'32.425
|0.024
|176.913
|20
|T. Razgatlioglu Pramac
|7
|Yamaha
|21
|
+1.470
1'32.593
|0.168
|176.592
|21
|B. Binder KTM
|33
|KTM
|21
|
+1.704
1'32.827
|0.234
|176.147
|22
|A. Fernández Yamaha
|47
|Yamaha
|22
|
+1.987
1'33.110
|0.283
|175.611
|23
|C. Crutchlow LCR
|35
|Honda
|22
|
+2.092
1'33.215
|0.105
|175.413
|Ver resultados
Qué pilotos han pasado directamente a la Q2 en MotoGP 2026 hasta Assen
- Marco Bezzecchi en Tailandia, Austin, Jerez, Le Mans, Montmeló, Mugello, Balaton, Brno y Assen
- Fabio Di Giannantonio en Tailandia, Austin, Jerez, Le Mans, Montmeló, Mugello, Balaton, Brno y Assen
- Marc Márquez en Tailandia, Brasil, Austin, Jerez, Mugello, Balaton, Brno y Assen
- Pedro Acosta en Tailandia, Brasil, Austin, Le Mans, Montmeló, Balaton, Brno y Assen
- Jorge Martín en Tailandia, Brasil, Austin, Jerez, Le Mans, Mugello, Balaton y Assen
- Ai Ogura en Tailandia, Brasil, Austin, Jerez, Le Mans, Balaton, Brno y Assen
- Alex Márquez en Tailandia, Brasil, Austin, Jerez, Le Mans, Montmeló y Assen
- Pecco Bagnaia en Brasil, Austin, Jerez, Le Mans, Mugello, Brno y Assen
- Raúl Fernández en Jerez, Montmeló, Balaton, Brno y Assen
- Fermín Aldeguer en Brasil, Jerez, Mugello, Balaton y Brno
- Johann Zarco en Tailandia, Brasil, Le Mans y Montmeló
- Joan Mir en Tailandia, Le Mans, Montmeló y Brno
- Enea Bastianini en Austin, Jerez, Mugello y Assen
- Diogo Moreira en Mugello, Balaton y Brno
- Fabio Quartararo en Brasil y Montmeló
- Brad Binder en Tailandia y Montmeló
- Alex Rins en Le Mans y Mugello
- Jack Miller en Montmeló y Balaton
- Toprak Razgatlioglu en Brasil
- Luca Marini en Austin
- Franco Morbidelli en Mugello
Qué pilotos pasan directos a la Q2 de Moto2 2026 en Assen
- David Alonso
- Manu González
- Tony Arbolino
- Senna Agius
- Dani Holgado
- Alex Escrig
- Taiyo Furusato
- Iván Ortolá
- Filip Salac
- Adrián Huertas
- Collin Veijer
- Izan Guevara
- Aron Canet
- Joe Roberts
Qué pilotos pasan directos a la Q2 de Moto3 2026 en Assen
- Joel Kelso
- Guido Pini
- Eddie O'Shea
- Marco Morelli
- Adrián Cruces
- Rico Salmela
- Álvaro Carpe
- David Almansa
- Marcos Uriarte
- Brian Uriarte
- Máximo Quiles
- Ryusei Yamanaka
- Hakim Danish
- Adrián Fernández
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