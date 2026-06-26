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Así vivimos la Práctica de MotoGP en Assen (Países Bajos), con Live Timing

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MotoGP GP de Países Bajos

Qué pilotos de MotoGP pasan a la Q2 en Assen y quiénes tendrán que ir a la Q1

Apunta qué 10 pilotos han pasado a la Q2 de MotoGP en el Gran Premio de Países Bajos en Assen y quienes irán a la Q1 de la clasificación.

Rubén Carballo Rosa
Editado:
Alex Márquez, Gresini Racing

Alex Márquez, Gresini Racing

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Ya sabemos qué 10 pilotos han pasado directos a la Q2 de la clasificación de MotoGP en el Gran Premio de los Países Bajos, que se está disputando este fin de semana en Assen como décima prueba de la temporada 2026.

El viernes de MotoGP en Assen:

La Práctica de este viernes en 'La Catedral' del motociclismo ha ofrecido una primera imagen de lo que será el fin de semana de carreras, tras la visita a Brno. Los 10 pilotos más rápidos de la sesión han pasado directamente a la segunda criba de la cronometrada, donde se decidirá el 'poleman' y las primeras filas de la parrilla, para sábado y domingo. El resto tendrán que pasar por la Q1 previa, que repartirá los dos últimos billetes a la Q2. Ambas sesiones serán el sábado por la mañana.

Apunta qué 10 pilotos han pasado a la Q2 de la clasificación de MotoGP en el Gran Premio de los Países Bajos, y quiénes tendrán que pasar por la Q1 previa en el circuito neerlandés de Assen.

Qué pilotos pasan directos a la Q2 de MotoGP en Assen (GP de Países Bajos)

Qué pilotos disputarán la Q1 de MotoGP 2026 en Assen (GP de Países Bajos)

Resultados de la Práctica de MotoGP 2026 en Assen

Práctica en Assen

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Velocidad Punta
1 Italy M. Bezzecchi Aprilia 72 Aprilia 26

1'31.123

   179.440  
2 Spain R. Fernández Trackhouse 25 Aprilia 23

+0.177

1'31.300

 0.177 179.093  
3 Spain P. Acosta KTM 37 KTM 23

+0.187

1'31.310

 0.010 179.073  
4 Japan A. Ogura Trackhouse 79 Aprilia 21

+0.239

1'31.362

 0.052 178.971  
5 Italy P. Bagnaia Ducati 63 Ducati 26

+0.261

1'31.384

 0.022 178.928  
6 Spain M. Márquez Ducati 93 Ducati 22

+0.323

1'31.446

 0.062 178.807  
7 Italy F. Di Giannantonio VR46 49 Ducati 23

+0.342

1'31.465

 0.019 178.770  
8 Italy E. Bastianini Tech3 23 KTM 25

+0.465

1'31.588

 0.123 178.529  
9 Spain J. Martín Aprilia 89 Aprilia 21

+0.515

1'31.638

 0.050 178.432  
10 Spain A. Márquez Gresini 73 Ducati 14

+0.578

1'31.701

 0.063 178.309  
11 Italy F. Morbidelli VR46 21 Ducati 24

+0.604

1'31.727

 0.026 178.259  
12 Spain J. Mir Honda 36 Honda 26

+0.702

1'31.825

 0.098 178.069  
13 Brazil D. Moreira LCR 11 Honda 21

+0.733

1'31.856

 0.031 178.009  
14 Spain F. Aldeguer Gresini 54 Ducati 13

+0.738

1'31.861

 0.005 177.999  
15 France F. Quartararo Yamaha 20 Yamaha 26

+0.963

1'32.086

 0.225 177.564  
16 Spain M. Viñales Tech3 12 KTM 21

+1.181

1'32.304

 0.218 177.145  
17 Spain A. Rins Yamaha 42 Yamaha 20

+1.249

1'32.372

 0.068 177.014  
18 Italy L. Marini Honda 10 Honda 24

+1.278

1'32.401

 0.029 176.959  
19 Australia J. Miller Pramac 43 Yamaha 23

+1.302

1'32.425

 0.024 176.913  
20 Turkey T. Razgatlioglu Pramac 7 Yamaha 21

+1.470

1'32.593

 0.168 176.592  
21 South Africa B. Binder KTM 33 KTM 21

+1.704

1'32.827

 0.234 176.147  
22 Spain A. Fernández Yamaha 47 Yamaha 22

+1.987

1'33.110

 0.283 175.611  
23 United Kingdom C. Crutchlow LCR 35 Honda 22

+2.092

1'33.215

 0.105 175.413  
Ver resultados

Qué pilotos han pasado directamente a la Q2 en MotoGP 2026 hasta Assen

  • Marco Bezzecchi en Tailandia, Austin, Jerez, Le Mans, Montmeló, Mugello, Balaton, Brno y Assen
  • Fabio Di Giannantonio en Tailandia, Austin, Jerez, Le Mans, Montmeló, Mugello, Balaton, Brno y Assen
  • Marc Márquez en Tailandia, Brasil, Austin, Jerez, Mugello, Balaton, Brno y Assen
  • Pedro Acosta en Tailandia, Brasil, Austin, Le Mans, Montmeló, Balaton, Brno y Assen
  • Jorge Martín en Tailandia, Brasil, Austin, Jerez, Le Mans, Mugello, Balaton y Assen
  • Ai Ogura en Tailandia, Brasil, Austin, Jerez, Le Mans, Balaton, Brno y Assen
  • Alex Márquez en Tailandia, Brasil, Austin, Jerez, Le Mans, Montmeló y Assen
  • Pecco Bagnaia en Brasil, Austin, Jerez, Le Mans, Mugello, Brno y Assen
  • Raúl Fernández en Jerez, Montmeló, Balaton, Brno y Assen
  • Fermín Aldeguer en Brasil, Jerez, Mugello, Balaton y Brno
  • Johann Zarco en Tailandia, Brasil, Le Mans y Montmeló
  • Joan Mir en Tailandia, Le Mans, Montmeló y Brno
  • Enea Bastianini en Austin, Jerez, Mugello y Assen
  • Diogo Moreira en Mugello, Balaton y Brno
  • Fabio Quartararo en Brasil y Montmeló
  • Brad Binder en Tailandia y Montmeló
  • Alex Rins en Le Mans y Mugello
  • Jack Miller en Montmeló y Balaton
  • Toprak Razgatlioglu en Brasil
  • Luca Marini en Austin
  • Franco Morbidelli en Mugello

Qué pilotos pasan directos a la Q2 de Moto2 2026 en Assen

  • David Alonso
  • Manu González
  • Tony Arbolino
  • Senna Agius
  • Dani Holgado
  • Alex Escrig
  • Taiyo Furusato
  • Iván Ortolá
  • Filip Salac
  • Adrián Huertas
  • Collin Veijer
  • Izan Guevara
  • Aron Canet
  • Joe Roberts

Qué pilotos pasan directos a la Q2 de Moto3 2026 en Assen

  • Joel Kelso
  • Guido Pini
  • Eddie O'Shea
  • Marco Morelli
  • Adrián Cruces
  • Rico Salmela
  • Álvaro Carpe
  • David Almansa
  • Marcos Uriarte
  • Brian Uriarte
  • Máximo Quiles
  • Ryusei Yamanaka
  • Hakim Danish
  • Adrián Fernández

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