Qué pilotos de MotoGP pasan a la Q2 en Assen y quiénes tendrán que ir a la Q1

Ya sabemos qué 10 pilotos han pasado directos a la Q2 de la clasificación de MotoGP en el Gran Premio de los Países Bajos, que se está disputando este fin de semana en Assen como décima prueba de la temporada 2026.

El viernes de MotoGP en Assen: MotoGP Aprilia coloca cuatro motos entre los seis primeros, y Márquez se cae, en el arranque del GP de los Países Bajos

La Práctica de este viernes en 'La Catedral' del motociclismo ha ofrecido una primera imagen de lo que será el fin de semana de carreras, tras la visita a Brno. Los 10 pilotos más rápidos de la sesión han pasado directamente a la segunda criba de la cronometrada, donde se decidirá el 'poleman' y las primeras filas de la parrilla, para sábado y domingo. El resto tendrán que pasar por la Q1 previa, que repartirá los dos últimos billetes a la Q2. Ambas sesiones serán el sábado por la mañana.

Apunta qué 10 pilotos han pasado a la Q2 de la clasificación de MotoGP en el Gran Premio de los Países Bajos, y quiénes tendrán que pasar por la Q1 previa en el circuito neerlandés de Assen.

Qué pilotos pasan directos a la Q2 de MotoGP en Assen (GP de Países Bajos)

Qué pilotos disputarán la Q1 de MotoGP 2026 en Assen (GP de Países Bajos)

Resultados de la Práctica de MotoGP 2026 en Assen

Qué pilotos han pasado directamente a la Q2 en MotoGP 2026 hasta Assen

Marco Bezzecchi en Tailandia, Austin, Jerez, Le Mans, Montmeló, Mugello, Balaton, Brno y Assen



Fabio Di Giannantonio en Tailandia, Austin, Jerez, Le Mans, Montmeló, Mugello, Balaton, Brno y Assen

Marc Márquez en Tailandia, Brasil, Austin, Jerez, Mugello, Balaton, Brno y Assen

Pedro Acosta en Tailandia, Brasil, Austin, Le Mans, Montmeló, Balaton, Brno y Assen

Jorge Martín en Tailandia, Brasil, Austin, Jerez, Le Mans, Mugello, Balaton y Assen

Ai Ogura en Tailandia, Brasil, Austin, Jerez, Le Mans, Balaton, Brno y Assen

Alex Márquez en Tailandia, Brasil, Austin, Jerez, Le Mans, Montmeló y Assen

Pecco Bagnaia en Brasil, Austin, Jerez, Le Mans, Mugello, Brno y Assen

Raúl Fernández en Jerez, Montmeló, Balaton, Brno y Assen

Fermín Aldeguer en Brasil, Jerez, Mugello, Balaton y Brno

Johann Zarco en Tailandia, Brasil, Le Mans y Montmeló

Joan Mir en Tailandia, Le Mans, Montmeló y Brno

Enea Bastianini en Austin, Jerez, Mugello y Assen

Diogo Moreira en Mugello, Balaton y Brno

Fabio Quartararo en Brasil y Montmeló

Brad Binder en Tailandia y Montmeló

Alex Rins en Le Mans y Mugello

Jack Miller en Montmeló y Balaton

Toprak Razgatlioglu en Brasil

Luca Marini en Austin

Franco Morbidelli en Mugello

Qué pilotos pasan directos a la Q2 de Moto2 2026 en Assen

David Alonso

Manu González

Tony Arbolino

Senna Agius

Dani Holgado

Alex Escrig

Taiyo Furusato

Iván Ortolá

Filip Salac

Adrián Huertas

Collin Veijer

Izan Guevara

Aron Canet

Joe Roberts

Qué pilotos pasan directos a la Q2 de Moto3 2026 en Assen

Joel Kelso

Guido Pini

Eddie O'Shea

Marco Morelli

Adrián Cruces

Rico Salmela

Álvaro Carpe

David Almansa

Marcos Uriarte

Brian Uriarte

Máximo Quiles

Ryusei Yamanaka

Hakim Danish

Adrián Fernández