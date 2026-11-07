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MotoGP GP de Qatar

Martín: "Aunque he ido en contra de mi equipo, he conseguido sacar más que el resto"

Jorge Martín completó una espectacular remontada este sábado en Qatar, de undécimo a tercero, para seguir complicando algo las cosas a Marc Márquez en su persecución del título de MotoGP.

Germán Garcia Casanova

Publicado: 7 nov 2026, 17:47

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Jorge Martín realizó este sábado en Losail una de las más grandes actuaciones de la temporada 2026 de MotoGP. 14 días después de fracturarse el radio distal de la muñeca derecha en Phillip Island, el español subió al podio en la carrera al sprint del Gran Premio de Qatar, al menos para seguir complicándole el título a un Marc Márquez que podrá ser campeón el domingo, pero con opciones remotas.

Y eso que se vio desde este sábado por la mañana que a 'Martinator' le estaba costando más que el viernes. Señal de eso fue el undécimo lugar que cosechó en la parrilla de salida, aunque quejándose de que un rival le había molestado. La salida de la sprint tampoco fue gran cosa para el campeón de 2024, que se quedó en su posición original. Pero la bandera roja y la reanudación por el accidente de Pecco Bagnaia le dieron otra oportunidad, y la aprovechó.

El de San Sebastián de los Reyes llegó a su box quejándose de que tenía falta de agarre en su Aprilia, motivo que le llevó a cambiar el neumático medio trasero con el que había salido por un blando, para la nueva prueba programada a 10 vueltas. La apuesta le dio un resultado bárbaro.

Martín remontó desde su posición de salida, poco a poco se metió en la pelea por el podio tras adelantar a Johann Zarco, se colocó tercero tras pasar a Fabio Di Giannantonio, ganó otro puesto por la caída de Marco Bezzecchi, y llegó a colocarse líder sobre Marc Márquez tras una bonita sucesión de adelantamientos. Finalmente, el líder del Mundial le devolvió la maniobra, y Di Giannantonio acabó pasándole en la última vuelta por falta de neumáticos.

Pero el #89 dejó su impronta con una gran actuación, ganándose incluso el elogio de Gigi Dall'Igna, responsable de Ducati, y dejando a Márquez con necesidad de ganar la carrera larga y de que él no puntúe para ser campeón antes de Portimao.

"Siempre que estoy en pista intento dar un buen show. Siempre intento adelantar, dar lo máximo de mí. Ha sido difícil, en las últimas vueltas estaba sufriendo bastante, pero bueno, he sacado lo máximo y estoy muy contento. Primero quiero mandar fuerza a Pecco, porque la caída no ha sido nada bonita, ha sido fea. Espero que no tenga mucho".

"A partir de su accidente, he decidido montar el neumático blando trasero y creo que esa ha sido la clave. He sido inteligente al entender que con la goma media no me encontraba muy cómodo. Y ahí, aunque he ido en contra de mi equipo, he conseguido sacar más que el resto", siguió, dando a entender que desde Aprilia eran más partidarios del medio trasero.

Martín explicó cómo aprovechó lo ocurrido entre Márquez y su compañero para atacar: "He visto que Marc iba con el airbag activado, no iba perdiendo mucho, pero me he dicho que ese momento era ahora o nunca. Tenía que intentarlo, pero es verdad que no es lo mismo adelantar a Marc que a otros, porque con otros podía atacar e irme y Marc siempre contraataca. He intentado aguantar hasta el final, esperar a que cometiera un fallo, pero no ha sido así. Son las carreras. Yo he dado lo máximo. Para mí, esto es una victoria estar aquí, celebrando el podio con la gorra de Michelin. Mañana va a ser duro, aunque ya me llevo este podio".

Preguntado por Dani Pedrosa sobre qué hará para recuperarse, Martín explicó: "Han sido dos semanas duras, y la recuperación ha sido increíble. He hecho un gran trabajo en casa. Me he gestionado mucho durante el finde, nunca había dado más de dos vueltas seguidas. Sí que es verdad que luego es un poco más incógnita en carrera, pero tengo ya la experiencia de poder gestionarlas. He llegado muy fresco a la sprint, hoy me levanté con mucho dolor, pero en carrera estuve bien. Veremos mañana cómo me levanto, será una incógnita. Está claro que será un pelín peor, estoy haciendo un esfuerzo muy grande. Puede que con la adrenalina lo disimule, así que no creo que la carrera sea un problema. Será duro, pero podré aguantar".

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