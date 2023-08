Jorge Martín: "La sexta posición no es donde esperaba estar"

No es un secreto que Jorge Martín tiene muchas esperanzas puestas en el Gran Premio de Austria de MotoGP de este fin de semana. El piloto madrileño quiere reengancharse a la lucha por el Mundial y presionar a Pecco Bagnaia en un circuito, el Red Bull Ring, que siempre se le ha dado bien. No en vano, es el lugar donde consiguió su primera victoria en la clase reina, en la temporada 2021.

Sin embargo, este viernes no le ha ido tan bien como esperaba. El del Pramac Racing coqueteó con quedarse fuera del pase directo a la Q2, aunque pudo conseguir un tiempo de 1:29.012 que le aseguró meterse en el corte. Quedó clasificado en la sexta posición, aunque por detrás de su compañero de equipo, Johann Zarco, y a casi medio segundo del dominador de la jornada de entrenamientos, Marco Bezzecchi, su otro rival en la general.

Al término de los entrenos, Martín reconoció que no esperaba estar en esa posición, y que aunque llegó a tener buenas sensaciones, no le vino bien la ligera lluvia que cayó en los instantes finales de la Práctica.

"Siempre he tenido un buen 'feeling' con la moto, no el que he tenido hoy desde luego, porque estaba sufriendo bastante", dijo el español en declaraciones a Motorsport.com. "Sí sentí que al principio de la tarde tenía un buen ritmo, pero con la lluvia que cayó fue difícil hacer una vuelta, y un poco estresante. La sexta posición no es donde esperaba estar, pero al menos estamos dentro de la Q2. Espero dar un paso mañana".

El #89 tiene claro cómo puede ir mejor de cara a la jornada del sábado, cuando se disputarán la clasificación y la carrera corta: "Mañana daremos un pequeño paso adelante en un par de curvas. Y puedo estar listo para ganar por la tarde en la sprint. Es un paso pequeño, pero estamos echando en falta esas décimas que necesitamos para ganar", añadió.

Por último, Martín también fue preguntado por el nuevo carenado que Pecco Bagnaia pudo probar en su Desmosedici GP23, con muy buenas sensaciones: "Mi plan era probarlo hoy, pero decidimos pararlo porque tenía otras partes nuevas. Tal vez mañana lo pruebe pero no lo creo, por el momento me gustaría correr con lo que tengo". Jorge también dejó claro, además, que cree que también puede "ganar con el paquete que ya he tenido antes [este año]".