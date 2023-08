Pol: "La sanción es merecida, calculé mal por el tiempo que pasé sin correr"

Pol Espargaró reapareció hace dos semanas, en Gran Bretaña, casi media temporada después del escalofriante accidente sufrido el viernes de la primera parada del calendario, en Portugal. En Silverstone, el español logró terminar la carrera de milagro, completamente destrozado físicamente y con el cuello completamente atenazado.

En Spielberg, menos de 15 días después, el menor de los hermanos de Granollers (Barcelona) sigue con su particular pretemporada, esa que debería permitirle asegurarse el puesto que tiene firmado para 2024.

Además de falta de rodaje y físico, la inactividad también provoca la pérdida de referencias, circunstancia que esta vez le jugó una mala pasada al catalán, penalizado con tres posiciones en la parrilla que se le aplicarán tras la cronometrada, por entorpecer a Marc Márquez.

"Merezco la penalización. Hablé con Marc después de la sesión, y lo entiende. El problema es que es muy difícil entender lo rápido que llegan estas motos; no puedes coordinar la distancia y la velocidad. Calculé mal, fue error mío. Es fruto del tiempo que llevo fuera", resumió Espargaró.

En la primera toma de contacto encima de la moto en el Red Bull Ring, ‘Polyccio’ superó a Augusto Fernández (20º), su compañero en GasGas, y se quedó a menos de una décima de Jack Miller (14º), sobre quien ha colocado su punto de mira para las próximas citas. Brad Binder (cuarto), ocho décimas por delante, está fuera del alcance en estos momentos.

"No puedo fijarme en Binder, porque Brad está en otro nivel para todos, no solo para mí. Frena super tarde, pero también mantiene mucho paso por curva y los cambios de dirección los hace mucho más rápido que yo, que aún sufro por la falta de tiempo en pista. Mi objetivo es estar con Miller; puede que no ahora, pero pronto", añadió Espargaró, convencido de tener muchísimo recorrido de mejora a todos los niveles, pero, sobre todo, en el físico.

"En cada curva puedo ir un poco mejor; tengo margen. Quiero frenar en un punto, pero mi cerebro me hace hacerlo antes de lo que quiero. Pero este fin de semana estoy mucho más en el medio del pelotón", zanjó el piloto catalán.