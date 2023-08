Bagnaia, contento con el nuevo carenado de la Ducati en Austria

Pecco Bagnaia ha vuelto a tener un viernes tranquilo. El italiano no se estaba sintiendo cómodo en la jornada inicial de los últimos grandes premios, pero todo ha salido rodado en el Red Bull Ring, uno de los feudos tradicionales de Ducati desde que el Gran Premio de Austria volvió al calendario de cara a la temporada 2016.

El vigente campeón del mundo se ha sentido a gusto desde su primera salida a pista, para los entrenamientos libres matinales, una tranquilidad que por la tarde le ha llevado a clasificarse sin problemas y de forma directa para la Q2. Lo ha hecho con el tercer mejor tiempo, de 1:28.821, a pocos menos de 3 décimas del 1:28.533 con el que Marco Bezzecchi, uno de sus rivales al títulos, ha dominado la Práctica.

Al término de la jornada, Bagnaia no ha podido evitar mostrarse feliz por volver a tener un día sin mayores sobresaltos: "Ha sido uno de los mejores viernes de los últimos grandes premios", arrancó en declaraciones a Motorsport.com. "Desde el principio del día me he sentido muy bien en la moto, porque ya sabíamos dónde trabajar en los aspectos en los que la nueva Desmosedici es más complicada y hemos podido mejorar".

Además, el transalpino ha confirmado que ha podido probar un nuevo carenado en la GP23, con el que está contento: "La tarde ha ido perfectamente: hemos probado el nuevo carenado y me he sentido muy bien con él. Es cierto que el equilibrio de la moto cambia, pero he notado una mejora, sobre todo en la aceleración y en el wheelie. Así que el balance del día es positivo, aunque no hayamos podido hacer el segundo 'time attack' por culpa del tráfico. Pero estoy contento porque no hemos necesitado hacer otra vuelta, y también ha ido bien en términos de ritmo".

Para Pecco, una de las principales claves de la nueva moto de Borgo Panigale de 2023 está en la frenada, un aspecto que está siendo un quebradero de cabeza especialmente para Enea Bastianini tras volver de lesión: "En frenada el comportamiento es el mismo, no cambia nada, pero en general creo que hemos mejorado en ese sentido a lo largo del día. Es algo que con la nueva moto tenemos que solucionar la mayor parte del tiempo, también en cuanto a frenado motor, que es diferente al de la GP22. Pero también estamos mejorando en ese aspecto, porque ahora el primer 'run' no es el mejor, pero ya somos bastante buenos cuando salimos a pista el viernes".

"El freno motor es mucho más difícil en comparación con la moto antigua. Una de las cosas buenas de la GP22 era que teníamos una puesta a punto que funcionaba en todos los circuitos. Con la GP23, en cambio, hay que trabajar más. Creo que las carreras que Bastianini se perdió al principio de la temporada ralentizaron su mejoría, pero encontrará el feeling con la moto", siguió.

Además, Bagnaia incidió en cómo podrá influir la nueva norma de presión de neumáticos en su segundo gran premio de vigencia: "Será importante encontrar el compromiso adecuado para la presión del neumático delantero. Empezar en primera línea estaría bien, pero hay que evitar estar demasiado a rebufo, porque en Silverstone ya tenía una presión bastante alta y estaba delante, así que ya veremos".

Por último, el #1 volvió a pedir más compuestos a Michelin para rodar durante el viernes: "Prefiero este formato, pero no tenemos suficientes neumáticos con los que trabajar: por ejemplo, esta mañana he tenido que trabajar toda la sesión con el blando delantero, que no es la goma adecuada aquí, porque no quería usar otra. Sería mejor pedir más neumáticos delanteros, mientras no haya problemas con los traseros. Ya hemos hablado de ello, pero seguiremos preguntando", finalizó.