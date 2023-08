Márquez: "Puig me dijo 'no hace falta tanto', y se lo agradezco"

Los pilotos oficiales del Repsol Honda montaron la nueva aerodinámica en la primera jornada del GP de Austria, una actualización que no ha cambiado el resultado habitual de las motos de Tokio, que quedaron las cuatro fuera de la Q2.

"Ha sido un día mentalmente muy estresante, sobre todo porque he tenido que estar muy concentrado para adaptar mi estilo de pilotaje a esta nueva aerodinámica, ya se ve desde fuera que es muy diferente y requiere un pilotaje distinto, tanto la manera de afrontar las curvas como, en general, la forma de llevar la moto", explicó Marc Márquez al final del día.

"Me he ido adaptando bastante rápido, más de lo que me esperaba, pero sí que es cierto que el nivel de rendimiento es parecido, los puntos débiles son los mismos, sigo perdiendo el tiempo en el mismo sitio, y tenemos que seguir trabajando", añadió el de Honda, que terminó 13º, a 0.8 segundos del más rápido, Marco Bezzecchi.

"Lo bueno es que ya de entrada en este circuito ya estamos a un nivel parecido o un poquito mejor que con la otra aerodinámica, ahora falta investigar este camino nuevo de tanto dawforce delante, como están haciendo las otras fábricas, a ver si podemos ir mejorando poco a poco. Y también comprobar que la mejora es real en Barcelona, Misano y dar la información necesaria a los ingenieros", valoró.

Pese a la novedad, Marc aseguró que las deficiencias en la moto persisten intactas.

"El problema pilotando sigue siendo poca estabilidad, cuesta mucho parar la moto con las dos ruedas. También saliendo de las curvas, el agarre y la tracción sigue siendo poca, aunque aquí la carcasa más dura aún nos va peor", enumeró.

Durante la Práctica de la tarde, se pudo ver a Marc parado delante del box de Honda, sentado encima de su moto, y a Alberto Puig, el team manager del equipo, acercarse a hablar con él.

"Alberto es el primero que se preocupa por mi estado físico, sobre todo. El es muy realista del nivel en el que está el proyecto ahora mismo y me acuerdo perfectamente lo que ha sucedido en esa conversación, me ha dicho 'no hace falta tanto, estás frenando muy tarde', parece que por la televisión se ha visto un poco al límite, yo iba al máximo, pero parece que desde fuera también se ha visto. Se lo he agradecido, es bueno que el team manager te haga reflexionar, lo he intentado pero tampoco exagerando. Tiene razón, que va a cambiar de estar en la Q2 a no estar, el resultado del domingo no va a cambiar mucho. Esa ha sido la conversación, me ha venido a advertir que cuidado porque es el primero que sabe en qué situación estamos", desveló.

Lo que no se sabe es si Marc ha hecho caso a Puig.

"Cuando sales, sales. La verdad es que no me he encontrado muy bien con el segundo neumático, no he logrado cuadrar la vuelta, he tirado pero no me salía del todo fácil".

El jueves Marc dijo que iba mantener la filosofía de Silverstone, perfil bajo y arriesgar en momentos puntuales y cuando hiciera falta.

"Hoy he arriesgado básicamente en la última salida con usados, detrás de Fabio Quartararo, antes de montar neumáticos nuevos, ya he empezado a arriesgar para ponerme en situación. Y luego ya a tope con los dos neumáticos nuevos, el resto del día he quedado el 18 o más, no he arriesgado en todo el día hasta ese momento".

Sin embargo, sí sumó su 16ª caída de la temporada, aunque muy leve.

"Ha sido por perezoso, si me iba largo tenía que ir a dar la vuelta hasta el final de la escapatoria, y he querido girar rápido para volver a la pista y se ha deslizado la moto en la grava. Ha sido anecdótico. He buscado no tener caídas que te restan confianza. Mañana tocará arriesgar en la Q1, seguro que no tendremos una buena posición de salida en carrera".

Sobre la sanción de tres posiciones en parrilla a Pol Espargaró por entorpecerle, Marc fue comprensivo con su excompañero.

"Es normal, después de tanto tiempo de baja que tengas un despiste, no me he enfadado con él, son cosas que pueden pasar", zanjó el incidente.