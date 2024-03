Morbidelli, satisfecho tras Qatar: "Ha ido como tenía que ir"

El fin de semana del Gran Premio de Qatar fue especialmente importante para Franco Morbidelli. El piloto italiano tenía ante sí su debut con la Ducati GP24, la última versión de la Desmosedici, del equipo Pramac Racing, su destino después de salir de Yamaha. Pero más allá de esa circunstancia, ya importante de por sí, estaba en el recuerdo todo lo que le había pasado durante el invierno.

Y es que Morbidelli tuvo que perderse toda la pretemporada de MotoGP 2024 a causa de su fuerte accidente en el circuito de Portimao, durante unos entrenamientos privados del Mundial de Superbikes. El piloto de la Academy de Valentino Rossi acabó con una lesión en la cabeza, que le impidió ponerse al manillar de la moto en los ensayos libres de Sepang y Losail.

Así, tras poder estar en el primer fin de semana de carreras, en el que fue 20º en la carrera al sprint, por delante de Luca Marini tras poder pelear con él, y 18º en la carrera larga, el italo-brasileño remarcó que estaba muy contento. Ya no tanto por los resultados, que en este caso no eran tan significativos, sino sobre todo por sus sensaciones con la Ducati.

"Estoy muy cansado, pero muy agradecido de que todo haya ido tan bien este fin de semana", dijo Morbidelli después de haber disputado las dos carreras en Losail. "Todo ha ido en la dirección correcta. Me siento bien con la moto, he empezado a pilotar. Obviamente, he mejorado un poco para alcanzar a los pilotos de delante [en la carrera larga], pero lo importante es que todo está bien para mí, para mi cabeza. Ahora toca seguir trabajando".

Así, Morbidelli destacó especialmente su mejora a lo largo del fin de semana, en cuanto a 'feeling' pero también en cuanto a tiempos, algo que se hizo notar el domingo al mejorar su posición de la carrera del sábado: "Ha ido como tenía que ir y como tiene que seguir hasta que empecemos a obtener los resultados que queremos", comentó de forma tajante posteriormente.

"Me dieron el OK para venir al gran premio el lunes, y venía de una lesión en la cabeza. Me hicieron pruebas para ver si estaba bien, y que todo iba bien. Después de un mes sin hacer nada, subirme a una moto y hacer un fin de semana de carreras era un reto. Pero fue un reto que, gracias a la gente que tengo en casa, a los chicos del equipo, a la Academy VR46 y a la familia, fue posible hacer", continuó el romano.

Por tanto, para Morbidelli toca pensar ya en el GP de Portugal, próxima parada del calendario y su regreso a Portimao, donde sufrió el accidente hace unas semanas. Sin embargo, 'Frankie' no se agobia por tener que volver a la pista lusa: "Es un circuito que me gusta. Por supuesto, también es la pista donde tuve el accidente, pero no recuerdo nada, ¡así que es fantástico!", finalizó Morbidelli, con cierta filosofía.