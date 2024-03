Morbidelli y su regreso a una carrera de MotoGP: "Fue una experiencia"

La carrera al sprint de MotoGP del sábado en Losail era especial para muchos pilotos, por enfrentarse a novedades, nuevos destinos... O simplemente por volver a competir. Este último caso fue el de Franco Morbidelli, después de perderse los dos tests de pretemporada, en Sepang y en el propio circuito de Qatar, al lesionarse en una caída en una prueba privada del Mundial de Superbikes en Portimao.

Y lo cierto es que, tras quitarse algo de óxido en los primeros entrenamientos del viernes, el piloto italiano de origen brasileño cumplió con nota en el segundo día del arranque de la campaña, contando con su falta de entreno en la moto. Empezó el día siendo 20º en clasificación, por delante de Luca Marini y Fabio Di Giannantonio. Y terminó 20º en la carrera corta, de nuevo sobre los dos mismos pilotos.

Al término de la sprint, el nuevo piloto de Pramac explicó cómo se sintió en su vuelta a una carrera, donde al menos pudo disfrutar de una batalla con Marini por posición, que desde luego no tuvo su mejor debut con el Repsol Honda.

"Fue una experiencia dar 20 vueltas y disputar una carrera después de un mes de no hacer nada", empezó diciendo a los medios, entre los que se encontraba Motorsport.com. "Esperaba una carrera en solitario y me divertí, pude adelantar a Marini. Estoy aún en el proceso de entender la moto. Todo fluye y va mejor. Estoy feliz".

"Es un momento de prestar atención a lo que hago. Puede que las dos o tres primeras carreras del año no tengan que tomarse en cuenta. Llegará el momento de tomar riesgos, pero aún no", siguió, avisando de que aún tiene mucho camino por recorrer.

El piloto de la VR46 Academy explicó que no se puso nervioso por ver el nivel del resto, y elogió a la Ducati, su nueva moto tras salir de Yamaha: "Todo el mundo va rápido, pero no estresé demasiado la moto. Aún me estoy quitando el óxido de encima. La Ducati es un paquete increíble, y aprendo mucho cada vez que me subo a ella".

Por último, con respecto a sus compañeros de marca, Morbidelli se fijó en los dos contendientes al título de 2023: "Miro los datos de Jorge Martín y Pecco Bagnaia y hacen cosas increíbles con la moto", finalizó.